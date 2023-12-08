https://crimea.ria.ru/20231208/kogda-dostroyat-krasnoperekopskie-vodoochistnye-sooruzheniya--otvet-minzhkkh-1133401661.html
Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ
Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ
Ввод в эксплуатацию водоочистного сооружения "Красноперекопский ВОС" произойдет согласно графику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ Крыма. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T18:01
2023-12-08T18:01
2023-12-08T18:01
красноперекопский район
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нацпроект "чистая вода"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Ввод в эксплуатацию водоочистного сооружения "Красноперекопский ВОС" произойдет согласно графику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ Крыма.Уточняется, что в уходящем году были выполнены все подготовительные работы.В настоящее время проводится устройство дренажных траншей, армирование вертикальных конструкций резервуаров и фундаментной плиты резервуара, монтаж опалубки вертикальных конструкций резервуаров. Срок завершения строительства объекта – 2024 год.В министерстве подчеркнули, что эксплуатация данного объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой более 40 тысяч крымчан и достичь целевых показателей нацпроекта "Чистая Вода".Благодаря реализации трехлетней программы по реконструкции и ремонту сетей водоснабжения в Симферополе существенно снизился объем потребленной воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Без вкуса, без цвета, без запаха: как очистить питьевую водуЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноперекопский район, минжкх крыма, новости крыма, водоснабжение, вода крыма, вода в крыму, крым, нацпроект "чистая вода"
Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ
Красноперекопские очистные сооружения обеспечат качественной водой более 40 тысяч крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Ввод в эксплуатацию водоочистного сооружения "Красноперекопский ВОС" произойдет согласно графику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ Крыма.
Уточняется, что в уходящем году были выполнены все подготовительные работы.
"В том числе устройство водопонижения грунтовых вод, земляные работы под устройство фундаментов, гидроизоляция бетонной подготовки под фундаментные плиты и их армирование, бетонные работы по устройству фундаментов зданий и сооружений", – уточнили в ведомстве.
В настоящее время проводится устройство дренажных траншей, армирование вертикальных конструкций резервуаров и фундаментной плиты резервуара, монтаж опалубки вертикальных конструкций резервуаров. Срок завершения строительства объекта – 2024 год.
В министерстве подчеркнули, что эксплуатация данного объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой более 40 тысяч крымчан и достичь целевых показателей нацпроекта "Чистая Вода".
Благодаря реализации трехлетней программы по реконструкции и ремонту сетей водоснабжения в Симферополе существенно снизился
объем потребленной воды.
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