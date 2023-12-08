https://crimea.ria.ru/20231208/kogda-dostroyat-krasnoperekopskie-vodoochistnye-sooruzheniya--otvet-minzhkkh-1133401661.html

Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ

Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ

Ввод в эксплуатацию водоочистного сооружения "Красноперекопский ВОС" произойдет согласно графику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ Крыма. РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T18:01

2023-12-08T18:01

2023-12-08T18:01

красноперекопский район

минжкх крыма

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крым

нацпроект "чистая вода"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Ввод в эксплуатацию водоочистного сооружения "Красноперекопский ВОС" произойдет согласно графику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ Крыма.Уточняется, что в уходящем году были выполнены все подготовительные работы.В настоящее время проводится устройство дренажных траншей, армирование вертикальных конструкций резервуаров и фундаментной плиты резервуара, монтаж опалубки вертикальных конструкций резервуаров. Срок завершения строительства объекта – 2024 год.В министерстве подчеркнули, что эксплуатация данного объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой более 40 тысяч крымчан и достичь целевых показателей нацпроекта "Чистая Вода".Благодаря реализации трехлетней программы по реконструкции и ремонту сетей водоснабжения в Симферополе существенно снизился объем потребленной воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Без вкуса, без цвета, без запаха: как очистить питьевую водуЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

красноперекопский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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