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Крыму угрожают подтопления из-за сильных дождей
Крыму угрожают подтопления из-за сильных дождей - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Крыму угрожают подтопления из-за сильных дождей
8 и 9 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T12:07
2023-12-08T12:07
2023-12-08T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. 8 и 9 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, сообщает региональный главк МЧС.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Спасатели просят крымчан и гостей полуострова не выходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших.Читайте также на РИА Новости Крым:Все поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяцПять человек погибли в результате шторма в Крыму – Аксенов
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РИА Новости Крым
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штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, черное море, азовское море, керченский пролив, новости крыма
Крыму угрожают подтопления из-за сильных дождей
В Крыму возможны подтопления из-за сильных дождей 8 и 9 декабря – МЧС
12:07 08.12.2023 (обновлено: 12:15 08.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. 8 и 9 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, сообщает региональный главк МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 8 декабря, ночью и утром 9 декабря в Крыму ожидаются местами сильные дожди, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Также существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Спасатели просят крымчан и гостей полуострова не выходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших.
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