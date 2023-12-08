https://crimea.ria.ru/20231208/krymu-ugrozhayut-podtopleniya-iz-za-silnykh-dozhdey-1133387958.html

Крыму угрожают подтопления из-за сильных дождей

Крыму угрожают подтопления из-за сильных дождей - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Крыму угрожают подтопления из-за сильных дождей

8 и 9 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T12:07

2023-12-08T12:07

2023-12-08T12:15

штормовое предупреждение

крымская погода

погода в крыму

черное море

азовское море

керченский пролив

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. 8 и 9 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, сообщает региональный главк МЧС.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Спасатели просят крымчан и гостей полуострова не выходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших.Читайте также на РИА Новости Крым:Все поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяцПять человек погибли в результате шторма в Крыму – Аксенов

черное море

азовское море

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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