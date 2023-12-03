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Главное за день: 3 декабря - РИА Новости Крым, 03.12.2023
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Главное за день: 3 декабря
Главное за день: 3 декабря - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Главное за день: 3 декабря
В стране и, в частности, в Крыму грядет похолодание, где-то даже аномальное. Дорожные службы полуострова к снегопаду готовы. На трассе М4 "Дон" произошло... РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T22:43
2023-12-03T22:43
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новости крыма
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
олег царев
виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В стране и, в частности, в Крыму грядет похолодание, где-то даже аномальное. Дорожные службы полуострова к снегопаду готовы. На трассе М4 "Дон" произошло крупное ДТП, которое ограничило движение. Подземный командный пункт ВСУ был разбит ВС РФ. Украинцы поддерживают петицию о мобилизации депутатов и чиновников. Политики констатируют падение популярности и силы Зеленского, который боится заговора.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Погодные качели от аномальных холодов до потепленияРезкое изменение погодных условий в Крыму прогнозируется в начале предстоящей недели. Об этом заявил эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В понедельник начнет прорываться холодная фронтальная система, небо затянут облака, пойдут осадки ливневого характера. Ближе к вечеру дождь местами будет переходить в мокрый снег. Об усилении на полуострове северо-восточного ветра до 15-20 м/с и понижении температуры на 10-12 градусов предупреждает и республиканский главк МЧС РФ. Аномальные холода во многих регионах России и сход лавин прогнозирует Гидрометцентр России. Дорожные службы Крыма готовы к снегопадуВ ночном дежурстве на полуострове находится 76 единиц техники. При необходимости есть возможность увеличить до 150 единиц, в зависимости от осадков. Дежурят 210 человек, для которых создан 31 специальный пункт обогрева. На двух перевалах при усилении снега на дороги выходят по четыре дорожные машины. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай ЛукашенкоРоссийские военные разбили подземный командный пункт ВСУЗаглубленный командный пункт управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска был поражен оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны РФ.Тысячи украинцев подписались под петицией о мобилизации депутатов и чиновниковЗа три дня до окончания голосования петиция о необходимости мобилизации депутатов и государственных служащих на Украине набрала 25535 голосов при необходимых для рассмотрения президентом страны 25 тысяч. Инициатором петиции выступил депутат Верховной Рады Украины, бывший член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, который обвиняется властями страны в госизмене.Политики - о потере Зеленским силы и популярностиЭкс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский со своей командой теряют силу. США уже получили все, что хотели, и будут стараться заморозить конфликт. Старой Европе, украинскому народу и олигархам тоже невыгоден это конфликт. Последние сформировали свой блок и работают против Зеленского, который пошел ва-банк, отменил выборы. Он боится заговора и быть свергнутым.Тем временем мэр Киева Виталий Кличко, комментируя падение популярности украинского лидера, заявил, что Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. По его словам, со стороны властей страны было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Крупное ДТП на трассе М4 "Дон"В воскресенье утром на 657 км автодороги М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль, которые двигались в попутном направлении в сторону Ростова-на-Дону. В аварии пострадали люди.Движение по трассе было ограничено. Поток автомобилей перенаправлялся на альтернативный участок дороги.
https://crimea.ria.ru/20231203/posle-shtorma-v-kerchi-obnaruzhili-ostanki-11-boytsov-eltigena-i-medal-1133282985.html
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главное за день, новости, новости крыма, украина, владимир зеленский (президент украины), политика, олег царев, виталий кличко, новости сво, штормовое предупреждение, крым, николай лукашенко, евгений тишковец, погода в крыму
Главное за день: 3 декабря

Главные события и заявления воскресенья, 3 декабря

22:43 03.12.2023
 
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В стране и, в частности, в Крыму грядет похолодание, где-то даже аномальное. Дорожные службы полуострова к снегопаду готовы. На трассе М4 "Дон" произошло крупное ДТП, которое ограничило движение. Подземный командный пункт ВСУ был разбит ВС РФ. Украинцы поддерживают петицию о мобилизации депутатов и чиновников. Политики констатируют падение популярности и силы Зеленского, который боится заговора.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Погодные качели от аномальных холодов до потепления

Резкое изменение погодных условий в Крыму прогнозируется в начале предстоящей недели. Об этом заявил эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В понедельник начнет прорываться холодная фронтальная система, небо затянут облака, пойдут осадки ливневого характера. Ближе к вечеру дождь местами будет переходить в мокрый снег.
Об усилении на полуострове северо-восточного ветра до 15-20 м/с и понижении температуры на 10-12 градусов предупреждает и республиканский главк МЧС РФ.
Аномальные холода во многих регионах России и сход лавин прогнозирует Гидрометцентр России.
Останки 11 советских бойцов и медаль нашли в Героевке на размытом штормом пляже
Вчера, 20:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
После шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медаль

Дорожные службы Крыма готовы к снегопаду

В ночном дежурстве на полуострове находится 76 единиц техники. При необходимости есть возможность увеличить до 150 единиц, в зависимости от осадков. Дежурят 210 человек, для которых создан 31 специальный пункт обогрева. На двух перевалах при усилении снега на дороги выходят по четыре дорожные машины. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко

Российские военные разбили подземный командный пункт ВСУ

Заглубленный командный пункт управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска был поражен оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны РФ.
ВСУ
Вчера, 07:34
Украине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг

Тысячи украинцев подписались под петицией о мобилизации депутатов и чиновников

За три дня до окончания голосования петиция о необходимости мобилизации депутатов и государственных служащих на Украине набрала 25535 голосов при необходимых для рассмотрения президентом страны 25 тысяч.
Инициатором петиции выступил депутат Верховной Рады Украины, бывший член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, который обвиняется властями страны в госизмене.

Политики - о потере Зеленским силы и популярности

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский со своей командой теряют силу. США уже получили все, что хотели, и будут стараться заморозить конфликт. Старой Европе, украинскому народу и олигархам тоже невыгоден это конфликт. Последние сформировали свой блок и работают против Зеленского, который пошел ва-банк, отменил выборы. Он боится заговора и быть свергнутым.
ВСУ
Вчера, 10:11
Украина и Запад вступают в период арьергардных боев - сенатор
Тем временем мэр Киева Виталий Кличко, комментируя падение популярности украинского лидера, заявил, что Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. По его словам, со стороны властей страны было слишком много информации, которая не соответствовала действительности.

Крупное ДТП на трассе М4 "Дон"

В воскресенье утром на 657 км автодороги М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль, которые двигались в попутном направлении в сторону Ростова-на-Дону. В аварии пострадали люди.
Движение по трассе было ограничено. Поток автомобилей перенаправлялся на альтернативный участок дороги.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Вчера, 13:05Ситуация на дорогах Крыма
Два человека погибли на трассе Симферополь - Евпатория
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаОлег ЦаревВиталий КличкоНовости СВОШтормовое предупреждениеКрымНиколай ЛукашенкоЕвгений ТишковецПогода в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь, мокрый снег и холод: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 4 декабря
22:43Главное за день: 3 декабря
22:02Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках Крыма
21:18В Крыму людей с ограниченными возможностями мало вовлекают в спорт
20:41График движения электричек на Севастополь изменят на несколько дней
20:38Часть Симферополя и семь сел Крыма на сутки останутся без воды
20:13После шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медаль
19:37На смену ненастью придет тепло: недельный погоды для Крыма от ФОБОС
18:53Собаки-небарабаки: как жить в мире с бездомными животными
18:08Дорожные службы Крыма готовятся к снегопаду
17:38Аномальные холода идут в Россию
17:14Украинцы посчитали Южноукраинск недостаточно украинским
16:41Монастырская кухня: что едят в пост насельники крымской обители
16:12В Севастополе возобновят морское сообщение с Голландией
15:53Сотни убитых и раненых: потери ВСУ за сутки
15:22Каждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗ
14:57Украинцы проголосовали за мобилизацию депутатов и чиновников
14:30Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ
13:34Почему Зеленский боится заговора
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