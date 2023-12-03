https://crimea.ria.ru/20231203/glavnoe-za-den-3-dekabrya-1133284820.html

Главное за день: 3 декабря

Главное за день: 3 декабря - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Главное за день: 3 декабря

В стране и, в частности, в Крыму грядет похолодание, где-то даже аномальное. Дорожные службы полуострова к снегопаду готовы. На трассе М4 "Дон" произошло... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T22:43

2023-12-03T22:43

2023-12-03T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В стране и, в частности, в Крыму грядет похолодание, где-то даже аномальное. Дорожные службы полуострова к снегопаду готовы. На трассе М4 "Дон" произошло крупное ДТП, которое ограничило движение. Подземный командный пункт ВСУ был разбит ВС РФ. Украинцы поддерживают петицию о мобилизации депутатов и чиновников. Политики констатируют падение популярности и силы Зеленского, который боится заговора.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Погодные качели от аномальных холодов до потепленияРезкое изменение погодных условий в Крыму прогнозируется в начале предстоящей недели. Об этом заявил эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В понедельник начнет прорываться холодная фронтальная система, небо затянут облака, пойдут осадки ливневого характера. Ближе к вечеру дождь местами будет переходить в мокрый снег. Об усилении на полуострове северо-восточного ветра до 15-20 м/с и понижении температуры на 10-12 градусов предупреждает и республиканский главк МЧС РФ. Аномальные холода во многих регионах России и сход лавин прогнозирует Гидрометцентр России. Дорожные службы Крыма готовы к снегопадуВ ночном дежурстве на полуострове находится 76 единиц техники. При необходимости есть возможность увеличить до 150 единиц, в зависимости от осадков. Дежурят 210 человек, для которых создан 31 специальный пункт обогрева. На двух перевалах при усилении снега на дороги выходят по четыре дорожные машины. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай ЛукашенкоРоссийские военные разбили подземный командный пункт ВСУЗаглубленный командный пункт управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска был поражен оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны РФ.Тысячи украинцев подписались под петицией о мобилизации депутатов и чиновниковЗа три дня до окончания голосования петиция о необходимости мобилизации депутатов и государственных служащих на Украине набрала 25535 голосов при необходимых для рассмотрения президентом страны 25 тысяч. Инициатором петиции выступил депутат Верховной Рады Украины, бывший член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, который обвиняется властями страны в госизмене.Политики - о потере Зеленским силы и популярностиЭкс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский со своей командой теряют силу. США уже получили все, что хотели, и будут стараться заморозить конфликт. Старой Европе, украинскому народу и олигархам тоже невыгоден это конфликт. Последние сформировали свой блок и работают против Зеленского, который пошел ва-банк, отменил выборы. Он боится заговора и быть свергнутым.Тем временем мэр Киева Виталий Кличко, комментируя падение популярности украинского лидера, заявил, что Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. По его словам, со стороны властей страны было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Крупное ДТП на трассе М4 "Дон"В воскресенье утром на 657 км автодороги М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль, которые двигались в попутном направлении в сторону Ростова-на-Дону. В аварии пострадали люди.Движение по трассе было ограничено. Поток автомобилей перенаправлялся на альтернативный участок дороги.

https://crimea.ria.ru/20231203/posle-shtorma-v-kerchi-obnaruzhili-ostanki-11-boytsov-eltigena-i-medal-1133282985.html

https://crimea.ria.ru/20231203/ukraine-nuzhno-gotovitsya-k-plokhim-novostyam---stoltenberg-1133272892.html

https://crimea.ria.ru/20231203/ukraina-i-zapad-vstupayut-v-period-arergardnykh-boev---senator-1133273923.html

https://crimea.ria.ru/20231203/dva-cheloveka-pogibli-na-trasse-simferopol---saki-1133276717.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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