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Дорожные службы Крыма готовятся к снегопаду - РИА Новости Крым, 03.12.2023
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Дорожные службы Крыма готовятся к снегопаду
Дорожные службы Крыма готовятся к снегопаду - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Дорожные службы Крыма готовятся к снегопаду
Дорожные службы Крыма готовы к ухудшению погодных условий. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T18:08
2023-12-03T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма готовы к ухудшению погодных условий. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В понедельник, 4 декабря, на полуострове ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах сильные осадки. По словам Лукашенко, круглосуточное дежурство на всех дорогах в преддверии выпадения зимних осадков началось в Крыму с 15 ноября. Не прекращалось оно и в момент удара стихии."Отдельные бригады автомобилей выполняли задачу, связанную с обеспечением проезда и борьбой с зимней скользкостью, потому что параллельно, когда была непогода, выпало много осадков в виде снега на Ангарском перевале", - отметил министр.Он подчеркнул, что дорожные службы внимательно следят за погодой. На Ангарском и Грушевском перевале имеются две метеостанции. Информация оттуда поступает оператору центральной диспетчерской "Крымавтодора". Дорожники постоянно мониторят, какая температура асфальта, температура воздуха, есть ли обледенение. Если по прогнозам идет увеличение количества осадков, то дежурные бригады усиливаются.Еще четыре машины дежурят в Алуште, в районе Ангарского перевала: в Нижней Кутузовке и в селе Перевальное. В основном ходит по две машины - по одной с двух сторон. Но если выпадет снег, пойдут по две КДМ по двум полосам вверх и вниз. В случае необходимости машины добавляются.Читайте также на РИА Новости Крым:Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную техникуДорожники Симферополя рассказали о готовности к зимеАномальные холода идут в Россию
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крымская погода, погода в крыму, николай лукашенко, минтранс крыма, крымавтодор, ситуация на дорогах крыма, безопасность, дороги крыма, новости крыма, штормовое предупреждение
Дорожные службы Крыма готовятся к снегопаду

В Крыму на случай снегопада на дежурство выйдут 150 единиц техники - минтранс РК

18:08 03.12.2023 (обновлено: 18:21 03.12.2023)
 
© Фото: КрымавтодорУборка снега на дорогах
Уборка снега на дорогах
© Фото: Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма готовы к ухудшению погодных условий. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
В понедельник, 4 декабря, на полуострове ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах сильные осадки.
"В ночном дежурстве у нас находится 76 единиц техники. Есть возможность поднять до 150 единиц в зависимости от осадков. Дежурят 210 человек, для которых создан 31 специальный пункт обогрева", - рассказал министр.
По словам Лукашенко, круглосуточное дежурство на всех дорогах в преддверии выпадения зимних осадков началось в Крыму с 15 ноября. Не прекращалось оно и в момент удара стихии.
"Отдельные бригады автомобилей выполняли задачу, связанную с обеспечением проезда и борьбой с зимней скользкостью, потому что параллельно, когда была непогода, выпало много осадков в виде снега на Ангарском перевале", - отметил министр.
Он подчеркнул, что дорожные службы внимательно следят за погодой. На Ангарском и Грушевском перевале имеются две метеостанции. Информация оттуда поступает оператору центральной диспетчерской "Крымавтодора". Дорожники постоянно мониторят, какая температура асфальта, температура воздуха, есть ли обледенение. Если по прогнозам идет увеличение количества осадков, то дежурные бригады усиливаются.
"На Грушевском перевале: в районе села Грушевки, в районе Судака находится четыре единицы КДМ (комбинированные дорожные машины – ред.). Две на Грушевке, две в Судаке. В случае усиления выпадения снега они начинают обработку дорог, двигаясь по полосам навстречу друг другу. Следом за первой машиной с определенным интервалом выходит вторая", - уточняет Николай Лукашенко.
Еще четыре машины дежурят в Алуште, в районе Ангарского перевала: в Нижней Кутузовке и в селе Перевальное. В основном ходит по две машины - по одной с двух сторон. Но если выпадет снег, пойдут по две КДМ по двум полосам вверх и вниз. В случае необходимости машины добавляются.
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