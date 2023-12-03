https://crimea.ria.ru/20231203/dorozhnye-sluzhby-kryma-gotovyatsya-k-snegopadu-1133282124.html

Дорожные службы Крыма готовятся к снегопаду

Дорожные службы Крыма готовятся к снегопаду - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Дорожные службы Крыма готовятся к снегопаду

Дорожные службы Крыма готовы к ухудшению погодных условий. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T18:08

2023-12-03T18:08

2023-12-03T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма готовы к ухудшению погодных условий. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В понедельник, 4 декабря, на полуострове ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах сильные осадки. По словам Лукашенко, круглосуточное дежурство на всех дорогах в преддверии выпадения зимних осадков началось в Крыму с 15 ноября. Не прекращалось оно и в момент удара стихии."Отдельные бригады автомобилей выполняли задачу, связанную с обеспечением проезда и борьбой с зимней скользкостью, потому что параллельно, когда была непогода, выпало много осадков в виде снега на Ангарском перевале", - отметил министр.Он подчеркнул, что дорожные службы внимательно следят за погодой. На Ангарском и Грушевском перевале имеются две метеостанции. Информация оттуда поступает оператору центральной диспетчерской "Крымавтодора". Дорожники постоянно мониторят, какая температура асфальта, температура воздуха, есть ли обледенение. Если по прогнозам идет увеличение количества осадков, то дежурные бригады усиливаются.Еще четыре машины дежурят в Алуште, в районе Ангарского перевала: в Нижней Кутузовке и в селе Перевальное. В основном ходит по две машины - по одной с двух сторон. Но если выпадет снег, пойдут по две КДМ по двум полосам вверх и вниз. В случае необходимости машины добавляются.Читайте также на РИА Новости Крым:Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную техникуДорожники Симферополя рассказали о готовности к зимеАномальные холода идут в Россию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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