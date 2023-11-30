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Главные новости Крыма: 30 ноября - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Главные новости Крыма: 30 ноября
Главные новости Крыма: 30 ноября - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Главные новости Крыма: 30 ноября
В Крыму продолжают ликвидировать последствия шторма, обрушившегося на полуостров в ночь на 27 ноября. Власти Крыма ввели режим ЧС еще в двух регионах. По... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T22:50
2023-11-30T22:55
главное за день
новости крыма
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
отключение электроэнергии в крыму
жкх крыма и севастополя
мчс крыма
штормовое предупреждение
поезд
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают ликвидировать последствия шторма, обрушившегося на полуостров в ночь на 27 ноября. Власти Крыма ввели режим ЧС еще в двух регионах. По предварительным данным, сумма ущерба достигла почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии получат компенсацию за утраченное жилье, заявил глава республики Сергей Аксенов. Национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе выставят на аукцион. Дополнительный поезд из Крыма в Москву пустят на Новый год. На полуостров надвигается новый шторм.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС ввели еще в двух регионах КрымаВ связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: городском округе Судак и Бахчисарайском районе. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики. Ущерб от шторма в КрымуПредварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, оценивается в 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.Компенсации пострадавшим от стихииЖители Республики Крым, чье имущество было повреждено в результате обрушившейся на полуостров штормовой погоды, получат компенсационные выплаты в зависимости от степени разрушения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Обесточенные селаПо состоянию на 18.00 четверга оставались отключенными от электроэнергии 18 высоковольтных линий электропередачи, без света - порядка 3726 абонентов, сообщили в МЧС. Над устранением проблемы работают 216 бригад электриков.В ликвидации последствий непогоды задействован весь личный состав МЧС Крыма и все бригады муниципальных образований.Два национализированных завода в Керчи выставят на аукционНационализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе выставят на аукцион. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель временной администрации Олег Кришталь.До национализации эти заводы принадлежали гражданам и организациям, которые осуществляли недружественные действия в отношении Российской Федерации и Республики Крым в частности.Трудовые коллективы предприятий сохранили, комбинаты продолжают работать, а темпы производства будут наращиваться, уверен заместитель министра Минимущества РК Анатолий Заиченко.Дополнительные поезда в КрымДополнительные поезда запустят между Симферополем и Москвой на новогодних каникулах. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Состав будет преимущественно состоять из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Поезд будет следовать через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.Новый шторм прогнозируют в КрымуВ Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова не выходить в горы и леса, держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений, не находиться и не парковать автотранспорт близ рекламных щитов, деревьев и ЛЭП.
https://crimea.ria.ru/20231130/gde-v-krymu-deystvuet-rezhim-chrezvychaynoy-situatsii---infografika-1133207354.html
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главное за день, новости крыма, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, мчс крыма, штормовое предупреждение, поезд, гранд сервис экспресс, национализация в крыму
Главные новости Крыма: 30 ноября

Главные новости Крыма за 30 ноября

22:50 30.11.2023 (обновлено: 22:55 30.11.2023)
 
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойЗатопления в Евпатории
Затопления в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают ликвидировать последствия шторма, обрушившегося на полуостров в ночь на 27 ноября. Власти Крыма ввели режим ЧС еще в двух регионах. По предварительным данным, сумма ущерба достигла почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии получат компенсацию за утраченное жилье, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе выставят на аукцион. Дополнительный поезд из Крыма в Москву пустят на Новый год. На полуостров надвигается новый шторм.
О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.

Режим ЧС ввели еще в двух регионах Крыма

В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: городском округе Судак и Бахчисарайском районе. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики.
Затопления в Евпатории
11:24Инфографика
Где в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации - инфографикаВласти Крыма в четверг утром обновили список регионов, в которых объявлен режим чрезвычайной ситуации после обрушившегося на полуостров урагана.

Ущерб от шторма в Крыму

Предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, оценивается в 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.

Компенсации пострадавшим от стихии

Жители Республики Крым, чье имущество было повреждено в результате обрушившейся на полуостров штормовой погоды, получат компенсационные выплаты в зависимости от степени разрушения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери предметов имущества первой необходимости, и 50 тысяч при частичной утрате имущества. Лица, у которых нарушены условия проживания, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч. По 7 тысяч рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники – жилых домов и жилых помещений в МКД. Это три материальные меры, которые задействованы в этом процессе", - рассказал глава Крыма.

Вид на порт и город с горы Митридат в Керчи - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
20:12
Как работают порты Крыма и Севастополя после шторма

Обесточенные села

По состоянию на 18.00 четверга оставались отключенными от электроэнергии 18 высоковольтных линий электропередачи, без света - порядка 3726 абонентов, сообщили в МЧС. Над устранением проблемы работают 216 бригад электриков.
В ликвидации последствий непогоды задействован весь личный состав МЧС Крыма и все бригады муниципальных образований.

Два национализированных завода в Керчи выставят на аукцион

Национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе выставят на аукцион. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель временной администрации Олег Кришталь.
До национализации эти заводы принадлежали гражданам и организациям, которые осуществляли недружественные действия в отношении Российской Федерации и Республики Крым в частности.
Трудовые коллективы предприятий сохранили, комбинаты продолжают работать, а темпы производства будут наращиваться, уверен заместитель министра Минимущества РК Анатолий Заиченко.
Керченский рыбоконсервный завод ООО Пролив - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
14:31
Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю Азию

Дополнительные поезда в Крым

Дополнительные поезда запустят между Симферополем и Москвой на новогодних каникулах. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Состав будет преимущественно состоять из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Поезд будет следовать через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.

Новый шторм прогнозируют в Крыму

В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.
Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова не выходить в горы и леса, держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений, не находиться и не парковать автотранспорт близ рекламных щитов, деревьев и ЛЭП.
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
16:48
В Госдуме одобрили эксперимент с гостевыми домами в Крыму
 
Главное за деньНовости КрымаСергей АксеновУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаОтключение электроэнергии в КрымуЖКХ Крыма и СевастополяМЧС КрымаШтормовое предупреждениеПоездГранд Сервис ЭкспрессНационализация в Крыму
 
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