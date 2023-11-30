https://crimea.ria.ru/20231130/glavnye-novosti-kryma-30-noyabrya-1133231105.html

Главные новости Крыма: 30 ноября

Главные новости Крыма: 30 ноября - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Главные новости Крыма: 30 ноября

В Крыму продолжают ликвидировать последствия шторма, обрушившегося на полуостров в ночь на 27 ноября. Власти Крыма ввели режим ЧС еще в двух регионах. По... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T22:50

2023-11-30T22:50

2023-11-30T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают ликвидировать последствия шторма, обрушившегося на полуостров в ночь на 27 ноября. Власти Крыма ввели режим ЧС еще в двух регионах. По предварительным данным, сумма ущерба достигла почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии получат компенсацию за утраченное жилье, заявил глава республики Сергей Аксенов. Национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе выставят на аукцион. Дополнительный поезд из Крыма в Москву пустят на Новый год. На полуостров надвигается новый шторм.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС ввели еще в двух регионах КрымаВ связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: городском округе Судак и Бахчисарайском районе. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики. Ущерб от шторма в КрымуПредварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, оценивается в 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.Компенсации пострадавшим от стихииЖители Республики Крым, чье имущество было повреждено в результате обрушившейся на полуостров штормовой погоды, получат компенсационные выплаты в зависимости от степени разрушения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Обесточенные селаПо состоянию на 18.00 четверга оставались отключенными от электроэнергии 18 высоковольтных линий электропередачи, без света - порядка 3726 абонентов, сообщили в МЧС. Над устранением проблемы работают 216 бригад электриков.В ликвидации последствий непогоды задействован весь личный состав МЧС Крыма и все бригады муниципальных образований.Два национализированных завода в Керчи выставят на аукционНационализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе выставят на аукцион. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель временной администрации Олег Кришталь.До национализации эти заводы принадлежали гражданам и организациям, которые осуществляли недружественные действия в отношении Российской Федерации и Республики Крым в частности.Трудовые коллективы предприятий сохранили, комбинаты продолжают работать, а темпы производства будут наращиваться, уверен заместитель министра Минимущества РК Анатолий Заиченко.Дополнительные поезда в КрымДополнительные поезда запустят между Симферополем и Москвой на новогодних каникулах. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Состав будет преимущественно состоять из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Поезд будет следовать через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.Новый шторм прогнозируют в КрымуВ Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова не выходить в горы и леса, держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений, не находиться и не парковать автотранспорт близ рекламных щитов, деревьев и ЛЭП.

https://crimea.ria.ru/20231130/gde-v-krymu-deystvuet-rezhim-chrezvychaynoy-situatsii---infografika-1133207354.html

https://crimea.ria.ru/20231130/kak-rabotayut-porty-kryma-i-sevastopolya-posle-shtorma-1133228656.html

https://crimea.ria.ru/20231130/krym-budet-postavlyat-rybnye-konservy-v-zakavkaze-i-srednyuyu-aziyu-1133217809.html

https://crimea.ria.ru/20231130/v-gosdume-odobrili-eksperiment-s-gostevymi-domami-v-krymu-1133222285.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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