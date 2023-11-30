Рейтинг@Mail.ru
Поездов из Крыма в Москву и обратно на Новый год будет больше - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231130/chislo-poezdov-iz-kryma-v-moskvu-i-obratno-uvelichat-na-novyy-god-1133226367.html
Поездов из Крыма в Москву и обратно на Новый год будет больше
Поездов из Крыма в Москву и обратно на Новый год будет больше - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Поездов из Крыма в Москву и обратно на Новый год будет больше
Дополнительные поезда запустят между Симферополем и Москвой на новогодних каникулах. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T18:28
2023-11-30T18:41
гранд сервис экспресс
новости
крым
поезд
железная дорога
новый год
новогодние каникулы в крыму
новости крыма
москва
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/17/1126095108_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4a6fb89e66ca9e82cc1f521c05b248d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Дополнительные поезда запустят между Симферополем и Москвой на новогодних каникулах. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что дополнительный поезд будет преимущественно состоять из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Состав проследует через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.Продажа билетов в указанные даты будет открыта в ближайшее время, добавили в ведомстве.Ранее на поезд №175/176 были открыты продажи билетов на даты 27 и 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января отправлением из Симферополя, а также 29 и 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января отправлением из Москвы. На период новогодних праздников также был назначен дополнительный поезд по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Пригородные поезда в Крыму переходят на новый графикНа Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и ПетербургВ поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина
крым
москва
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/17/1126095108_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2745e3d96268be19fe7b065cc24eeb8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, новости, крым, поезд, железная дорога, новый год, новогодние каникулы в крыму, новости крыма, москва, симферополь
Поездов из Крыма в Москву и обратно на Новый год будет больше

Из Крыма в Москву в новогодние каникулы запустят дополнительный поезд

18:28 30.11.2023 (обновлено: 18:41 30.11.2023)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Новые вагоны поезда "Таврия" в обновленной ливрее
Новые вагоны поезда Таврия в обновленной ливрее
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Дополнительные поезда запустят между Симферополем и Москвой на новогодних каникулах. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезд 175/176 будет отправляться из Москвы в дополнительные даты 25, 26 декабря и 12 января в 0:55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18:10", – сказано в сообщении. – Из Симферополя поезд будет отправляться в дополнительные даты 23 и 24 декабря, а также 10 января в 01:25 и прибывать в Москву на следующий день в 14:26".

Уточняется, что дополнительный поезд будет преимущественно состоять из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Состав проследует через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.
Продажа билетов в указанные даты будет открыта в ближайшее время, добавили в ведомстве.
Ранее на поезд №175/176 были открыты продажи билетов на даты 27 и 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января отправлением из Симферополя, а также 29 и 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января отправлением из Москвы. На период новогодних праздников также был назначен дополнительный поезд по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пригородные поезда в Крыму переходят на новый график
На Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и Петербург
В поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина
 
Гранд Сервис ЭкспрессНовостиКрымПоездЖелезная дорогаНовый годНовогодние каникулы в КрымуНовости КрымаМоскваСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Клиенты РНКБ оплатили налоги в банке на 1,5 миллиарда рублей
18:43ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет
18:28Поездов из Крыма в Москву и обратно на Новый год будет больше
18:22На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший
18:01Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки
17:52Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит
17:40Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
17:22В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник
17:07В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура
16:57Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
16:48В Госдуме одобрили эксперимент с гостевыми домами в Крыму
16:30В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов
16:21Полный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира
16:02Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу
15:38Отбиты 8 атак и уничтожены 700 боевиков: обстановка в зоне СВО за сутки
15:24Когда достроят новый спортивный центр под Симферополем
15:01Организатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом
14:58Зеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвох
14:31Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю Азию
14:28Армия России уничтожила тыловой командный пункт бригады ВСУ
Лента новостейМолния