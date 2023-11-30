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Поездов из Крыма в Москву и обратно на Новый год будет больше

Поездов из Крыма в Москву и обратно на Новый год будет больше - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Поездов из Крыма в Москву и обратно на Новый год будет больше

Дополнительные поезда запустят между Симферополем и Москвой на новогодних каникулах. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T18:28

2023-11-30T18:28

2023-11-30T18:41

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Дополнительные поезда запустят между Симферополем и Москвой на новогодних каникулах. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что дополнительный поезд будет преимущественно состоять из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Состав проследует через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.Продажа билетов в указанные даты будет открыта в ближайшее время, добавили в ведомстве.Ранее на поезд №175/176 были открыты продажи билетов на даты 27 и 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января отправлением из Симферополя, а также 29 и 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января отправлением из Москвы. На период новогодних праздников также был назначен дополнительный поезд по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Пригородные поезда в Крыму переходят на новый графикНа Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и ПетербургВ поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина

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