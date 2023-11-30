https://crimea.ria.ru/20231130/glavnoe-za-den-30-noyabrya-1133231781.html

Главное за день: 30 ноября

Главное за день: 30 ноября - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Главное за день: 30 ноября

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу. На юге Украины повреждена ТЭЦ... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-11-30T23:02

2023-11-30T23:02

2023-12-01T00:27

главное за день

новости

генри киссинджер

крым

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

энергодар

евгений балицкий

укрэнерго

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133202514_0:0:2359:1327_1920x0_80_0_0_b7ea0bde84c86c9b5737eb428b0609b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу. На юге Украины повреждена ТЭЦ. Десятки тысяч человек остались без электроэнергии в Энергодаре. В Ростове-на-Дону пожар в 1,5 тысячи квадратов охватил местный вещевой рынок.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ушла эпоха: умер экс-госсекретарь США Генри КиссинджерВ американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, передает Reuters. Смерть Киссинджера символизирует уход целой эпохи, когда американцы имели в своем арсенале дипломатию, а не только санкции. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Заявление Зеленского по Крыму и ДонбассуВернуть Крым и Донбасс будет очень сложно, поскольку жители республик этого не хотят. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами николаевских вузов. При этом он в очередной раз назвал жителей освобожденных республик "сепаратистами".В "Укрэнерго" заявили о повреждении ТЭЦНочью была повреждена теплоэлектроцентраль в южном регионе. Об этом заявили в официальном Telegram-канале "Укрэнерго". Кроме того, повреждены сети облэнерго в подконтрольных Киеву Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.Аварийное отключение на тяговой электроподстанции в Запорожской областиВ Энергодаре 62 тысячи абонентов остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Произошло аварийное отключение на тяговой электроподстанции.Пожар в 1,5 тысячи квадратов на вещевом рынке в Ростове-на-ДонуСотрудники МЧС тушат пожар на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, в тушении было задействован 61 человек и 17 машин. Однако площадь возгорания быстро увеличилась. К ликвидации огня на данный момент привлечены уже 113 специалистов и 33 единицы техники.

https://crimea.ria.ru/20231130/1133202419.html

https://crimea.ria.ru/20231130/zelenskiy-menyaet-ritoriku-o-perspektivakh-ukrainy-v-nato---v-chem-podvokh-1133218355.html

https://crimea.ria.ru/20231130/chem-vazhno-dlya-rossii-osvobozhdenie-avdeevki--voennyy-ekspert-1133223721.html

https://crimea.ria.ru/20231130/glavnye-novosti-kryma-30-noyabrya-1133231105.html

крым

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

энергодар

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, генри киссинджер, крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), энергодар, евгений балицкий, укрэнерго, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ростов-на-дону, владимир зеленский (президент украины)