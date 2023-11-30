Главное за день: 30 ноября
Главные события и заявления четверга, 30 ноября
23:02 30.11.2023 (обновлено: 00:27 01.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу. На юге Украины повреждена ТЭЦ. Десятки тысяч человек остались без электроэнергии в Энергодаре. В Ростове-на-Дону пожар в 1,5 тысячи квадратов охватил местный вещевой рынок.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Ушла эпоха: умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, передает Reuters. Смерть Киссинджера символизирует уход целой эпохи, когда американцы имели в своем арсенале дипломатию, а не только санкции. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Заявление Зеленского по Крыму и Донбассу
Вернуть Крым и Донбасс будет очень сложно, поскольку жители республик этого не хотят. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами николаевских вузов. При этом он в очередной раз назвал жителей освобожденных республик "сепаратистами".
В "Укрэнерго" заявили о повреждении ТЭЦ
Ночью была повреждена теплоэлектроцентраль в южном регионе. Об этом заявили в официальном Telegram-канале "Укрэнерго". Кроме того, повреждены сети облэнерго в подконтрольных Киеву Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.
Аварийное отключение на тяговой электроподстанции в Запорожской области
В Энергодаре 62 тысячи абонентов остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Произошло аварийное отключение на тяговой электроподстанции.
Пожар в 1,5 тысячи квадратов на вещевом рынке в Ростове-на-Дону
Сотрудники МЧС тушат пожар на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, в тушении было задействован 61 человек и 17 машин. Однако площадь возгорания быстро увеличилась. К ликвидации огня на данный момент привлечены уже 113 специалистов и 33 единицы техники.
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