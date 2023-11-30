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Главное за день: 30 ноября - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Главное за день: 30 ноября
Главное за день: 30 ноября - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Главное за день: 30 ноября
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу. На юге Украины повреждена ТЭЦ... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-11-30T23:02
2023-12-01T00:27
главное за день
новости
генри киссинджер
крым
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
энергодар
евгений балицкий
укрэнерго
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу. На юге Украины повреждена ТЭЦ. Десятки тысяч человек остались без электроэнергии в Энергодаре. В Ростове-на-Дону пожар в 1,5 тысячи квадратов охватил местный вещевой рынок.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ушла эпоха: умер экс-госсекретарь США Генри КиссинджерВ американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, передает Reuters. Смерть Киссинджера символизирует уход целой эпохи, когда американцы имели в своем арсенале дипломатию, а не только санкции. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Заявление Зеленского по Крыму и ДонбассуВернуть Крым и Донбасс будет очень сложно, поскольку жители республик этого не хотят. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами николаевских вузов. При этом он в очередной раз назвал жителей освобожденных республик "сепаратистами".В "Укрэнерго" заявили о повреждении ТЭЦНочью была повреждена теплоэлектроцентраль в южном регионе. Об этом заявили в официальном Telegram-канале "Укрэнерго". Кроме того, повреждены сети облэнерго в подконтрольных Киеву Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.Аварийное отключение на тяговой электроподстанции в Запорожской областиВ Энергодаре 62 тысячи абонентов остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Произошло аварийное отключение на тяговой электроподстанции.Пожар в 1,5 тысячи квадратов на вещевом рынке в Ростове-на-ДонуСотрудники МЧС тушат пожар на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, в тушении было задействован 61 человек и 17 машин. Однако площадь возгорания быстро увеличилась. К ликвидации огня на данный момент привлечены уже 113 специалистов и 33 единицы техники.
https://crimea.ria.ru/20231130/1133202419.html
https://crimea.ria.ru/20231130/zelenskiy-menyaet-ritoriku-o-perspektivakh-ukrainy-v-nato---v-chem-podvokh-1133218355.html
https://crimea.ria.ru/20231130/chem-vazhno-dlya-rossii-osvobozhdenie-avdeevki--voennyy-ekspert-1133223721.html
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крым
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
энергодар
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главное за день, новости, генри киссинджер, крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), энергодар, евгений балицкий, укрэнерго, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ростов-на-дону, владимир зеленский (президент украины)
Главное за день: 30 ноября

Главные события и заявления четверга, 30 ноября

23:02 30.11.2023 (обновлено: 00:27 01.12.2023)
 
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанкГенри Киссинджер
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Valery Melnikov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу. На юге Украины повреждена ТЭЦ. Десятки тысяч человек остались без электроэнергии в Энергодаре. В Ростове-на-Дону пожар в 1,5 тысячи квадратов охватил местный вещевой рынок.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ушла эпоха: умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, передает Reuters. Смерть Киссинджера символизирует уход целой эпохи, когда американцы имели в своем арсенале дипломатию, а не только санкции. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Вчера, 10:45Фотоленты
Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках

Заявление Зеленского по Крыму и Донбассу

Вернуть Крым и Донбасс будет очень сложно, поскольку жители республик этого не хотят. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами николаевских вузов. При этом он в очередной раз назвал жителей освобожденных республик "сепаратистами".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвох

В "Укрэнерго" заявили о повреждении ТЭЦ

Ночью была повреждена теплоэлектроцентраль в южном регионе. Об этом заявили в официальном Telegram-канале "Укрэнерго". Кроме того, повреждены сети облэнерго в подконтрольных Киеву Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Аварийное отключение на тяговой электроподстанции в Запорожской области

В Энергодаре 62 тысячи абонентов остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Произошло аварийное отключение на тяговой электроподстанции.
Вид на город Авдеевка. - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Вчера, 19:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Чем важно для России освобождение Авдеевки – военный эксперт

Пожар в 1,5 тысячи квадратов на вещевом рынке в Ростове-на-Дону

Сотрудники МЧС тушат пожар на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, в тушении было задействован 61 человек и 17 машин. Однако площадь возгорания быстро увеличилась. К ликвидации огня на данный момент привлечены уже 113 специалистов и 33 единицы техники.
Затопления в Евпатории
Вчера, 22:50
Главные новости Крыма: 30 ноября
 
Главное за деньНовостиГенри КиссинджерКрымДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)ЭнергодарЕвгений БалицкийУкрэнергоПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Ростов-на-ДонуВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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20:48Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка
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