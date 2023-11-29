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Главные новости Крыма: 29 ноября - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Главные новости Крыма: 29 ноября
Главные новости Крыма: 29 ноября - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Главные новости Крыма: 29 ноября
В Крыму продолжают устранять последствия непогоды и восстанавливать энергоснабжение. Предварительная сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублей. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T22:44
2023-11-29T22:44
главное за день
новости крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
безопасность республики крым и севастополя
футбольный клуб "севастополь"
компенсация ущерба
владимир константинов
режим чс
джамала
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают устранять последствия непогоды и восстанавливать энергоснабжение. Предварительная сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублей. В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего бизнеса. Пострадавшие в результате ЧС в Черноморском районе Крыма получат денежную компенсацию. "Москвариум" подарит рыб аквариуму Севастополя. Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым и Севастополь восстанавливают после шторма: день третийВ Севастополе из-за аварий на сетях без света остаются порядка 1300 жителей. Всего в ночь с 28 на 29 ноября в регионе произошло 25 аварийных отключений, на данный момент в работе 67 заявок.В Ялте продолжаются работы по откачиванию воды из подтопленных домов и учреждений. В среду утром подтопления выявили в двух школах и детском саду, на дорогах и в подъездах жилых домов. Кроме того, обильные осадки вызвали разрушения берегоукрепительных сооружений и подпорных стен.В Керчи повторный удар стихии привел к еще одному подтоплению в поселке Героевское. В населенном пункте все еще восстанавливают энергоснабжение. Кроме того, обеспокоенность властей вызывает состояние берега Аршинцевской косы."По поручению главы республики Сергея Аксенова, администрация города притупила к разработке программы по временному берегоукреплению. Работы будут проводиться за счет средств резервного фонда", – сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Параллельно будет проводиться масштабная работа по подготовке проектных работ и дальнейшему финансированию берегоукрепления всей Аршинцевской косы.По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, шторм у берегов Крыма должен утихнуть в ближайшие дни, на полуострове ожидается кратковременное потепление.В Крыму подсчитывают нанесенный ураганом ущербРазмер ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма в результате шторма, на данный момент превышает 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего бизнесаКак пояснил директор департамента экономики Севастополя Алексей Попов, на первом этапе будет проводиться предварительная оценка размера ущерба. С этой целью на сайте правительства города создана специальная страница. Здесь можно подать уведомление о предварительной сумме ущерба с подробным описанием."Для этого необходимо подробно заполнить акт фиксации ущерба, образец которого размещен в специальном разделе на сайте, указать месторасположение поврежденного объекта, а также имущество или товары, уточнить предварительный расчет их стоимости. Также важно приложить подтверждающие подробные фотоснимки", – сообщил Попов. Подать заявление необходимо до 18:00 1 декабря, уточнил он.Единовременные денежные выплаты в КрымуДля подачи заявления на единовременную денежную выплату граждане, у которых жилое помещение попало в зону чрезвычайной ситуации, обращаются непосредственно в управление труда и социальной защиты населения администрации района."Единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей на человека предоставляется гражданам однократно. В случае утраты мебели и бытовой техники первой необходимости выплачиваются 50 тысяч рублей на человека. Полная утрата имущества первой необходимости компенсируется суммой в 100 тысяч рублей", – пояснила Наталья Писарева, глава Черноморского района, в котором среди прочих введен режим ЧС.Если в результате ЧС был нанесен вред здоровью, размер пособия рассчитывается с учетом степени тяжести этого вреда. 400 тысяч рублей выплачивают, если вред нанесен тяжкий или средний, и 200 тысяч рублей – если легкий. В случае гибели человека в результате ЧС, семья получит компенсацию в размере миллиона рублей."Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму СевастополяЦентр океанографии и морской биологии "Москвариум" частично восполнит погибшую в результате шторма коллекцию музея-аквариума в Севастополе."Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит нашему аквариуму около 20 видов, а это порядка 300 рыб", - сообщили в учреждении.Аналогичную помощь предложил Приморский океанариум, находящийся во Владивостоке.Суд заочно арестовал экс-крымчанку ДжамалуСуд в Москве заочно арестовал ранее проживавшую в Крыму украинскую певицу Сусану Джамаладинову (Джамалу) по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии.Джамале грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
https://crimea.ria.ru/20231129/aksenov-poobeschal-otsenit-rabotu-munitsipalnykh-vlastey-v-rezhime-chs-1133170646.html
https://crimea.ria.ru/20231129/potop-vsled-za-uraganom-yalta-snova-perezhivaet-udar-stikhii-1133174000.html
https://crimea.ria.ru/20231129/kak-vo-vremya-uragana-v-krymu-spasli-morozhenoe-na-120-millionov-rubley-1133187070.html
https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-za-vyborami-prezidenta-rf-prosledyat-bolee-3-tysyach-nablyudateley-1133176976.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, безопасность республики крым и севастополя, футбольный клуб "севастополь", компенсация ущерба, владимир константинов, режим чс, джамала
Главные новости Крыма: 29 ноября

Главные новости Крыма за среду, 29 ноября

22:44 29.11.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоЯлта после сильного ливня
Ялта после сильного ливня
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают устранять последствия непогоды и восстанавливать энергоснабжение. Предварительная сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублей. В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего бизнеса. Пострадавшие в результате ЧС в Черноморском районе Крыма получат денежную компенсацию. "Москвариум" подарит рыб аквариуму Севастополя. Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крым и Севастополь восстанавливают после шторма: день третий

В Севастополе из-за аварий на сетях без света остаются порядка 1300 жителей. Всего в ночь с 28 на 29 ноября в регионе произошло 25 аварийных отключений, на данный момент в работе 67 заявок.
В Ялте продолжаются работы по откачиванию воды из подтопленных домов и учреждений. В среду утром подтопления выявили в двух школах и детском саду, на дорогах и в подъездах жилых домов. Кроме того, обильные осадки вызвали разрушения берегоукрепительных сооружений и подпорных стен.
"Мы сейчас все актируем, потому что ущерб достаточно серьезный нанесен берегоукрепительным сооружениями и подпорным стенам, поэтому пока рано говорить", – сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Сергей Аксенов
Вчера, 12:01
Аксенов пообещал оценить работу муниципальных властей в режиме ЧС
В Керчи повторный удар стихии привел к еще одному подтоплению в поселке Героевское. В населенном пункте все еще восстанавливают энергоснабжение. Кроме того, обеспокоенность властей вызывает состояние берега Аршинцевской косы.
"По поручению главы республики Сергея Аксенова, администрация города притупила к разработке программы по временному берегоукреплению. Работы будут проводиться за счет средств резервного фонда", – сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Параллельно будет проводиться масштабная работа по подготовке проектных работ и дальнейшему финансированию берегоукрепления всей Аршинцевской косы.
По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, шторм у берегов Крыма должен утихнуть в ближайшие дни, на полуострове ожидается кратковременное потепление.

В Крыму подсчитывают нанесенный ураганом ущерб

Размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма в результате шторма, на данный момент превышает 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
"На данный момент подтвержден ущерб на сумму 1 миллиард 349 миллионов рублей", - сказал Константинов на заседании Госсовета РК в среду.
Ситуация в Ялте после ливней
Вчера, 12:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крым во власти непогоды: когда отступит стихия

В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего бизнеса

Как пояснил директор департамента экономики Севастополя Алексей Попов, на первом этапе будет проводиться предварительная оценка размера ущерба. С этой целью на сайте правительства города создана специальная страница. Здесь можно подать уведомление о предварительной сумме ущерба с подробным описанием.
"Для этого необходимо подробно заполнить акт фиксации ущерба, образец которого размещен в специальном разделе на сайте, указать месторасположение поврежденного объекта, а также имущество или товары, уточнить предварительный расчет их стоимости. Также важно приложить подтверждающие подробные фотоснимки", – сообщил Попов. Подать заявление необходимо до 18:00 1 декабря, уточнил он.

Единовременные денежные выплаты в Крыму

Для подачи заявления на единовременную денежную выплату граждане, у которых жилое помещение попало в зону чрезвычайной ситуации, обращаются непосредственно в управление труда и социальной защиты населения администрации района.
"Единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей на человека предоставляется гражданам однократно. В случае утраты мебели и бытовой техники первой необходимости выплачиваются 50 тысяч рублей на человека. Полная утрата имущества первой необходимости компенсируется суммой в 100 тысяч рублей", – пояснила Наталья Писарева, глава Черноморского района, в котором среди прочих введен режим ЧС.
Если в результате ЧС был нанесен вред здоровью, размер пособия рассчитывается с учетом степени тяжести этого вреда. 400 тысяч рублей выплачивают, если вред нанесен тяжкий или средний, и 200 тысяч рублей – если легкий. В случае гибели человека в результате ЧС, семья получит компенсацию в размере миллиона рублей.
Фабрика мороженого - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей

"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" частично восполнит погибшую в результате шторма коллекцию музея-аквариума в Севастополе.
"Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит нашему аквариуму около 20 видов, а это порядка 300 рыб", - сообщили в учреждении.
Аналогичную помощь предложил Приморский океанариум, находящийся во Владивостоке.

Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу

Суд в Москве заочно арестовал ранее проживавшую в Крыму украинскую певицу Сусану Джамаладинову (Джамалу) по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии.
"В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, находящейся в международном розыске", - говорится в сообщении прокураты Москвы.
Джамале грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Люди голосуют на выборах президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Вчера, 14:00
В Крыму за выборами президента РФ проследят более 3 тысяч наблюдателей
 
Главное за деньНовости КрымаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаБезопасность Республики Крым и СевастополяФутбольный клуб "Севастополь"Компенсация ущербаВладимир КонстантиновРежим ЧСДжамала
 
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