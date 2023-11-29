https://crimea.ria.ru/20231129/glavnye-novosti-kryma-29-noyabrya-1133191069.html

Главные новости Крыма: 29 ноября

Главные новости Крыма: 29 ноября - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Главные новости Крыма: 29 ноября

В Крыму продолжают устранять последствия непогоды и восстанавливать энергоснабжение. Предварительная сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублей. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T22:44

2023-11-29T22:44

2023-11-29T22:44

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают устранять последствия непогоды и восстанавливать энергоснабжение. Предварительная сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублей. В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего бизнеса. Пострадавшие в результате ЧС в Черноморском районе Крыма получат денежную компенсацию. "Москвариум" подарит рыб аквариуму Севастополя. Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым и Севастополь восстанавливают после шторма: день третийВ Севастополе из-за аварий на сетях без света остаются порядка 1300 жителей. Всего в ночь с 28 на 29 ноября в регионе произошло 25 аварийных отключений, на данный момент в работе 67 заявок.В Ялте продолжаются работы по откачиванию воды из подтопленных домов и учреждений. В среду утром подтопления выявили в двух школах и детском саду, на дорогах и в подъездах жилых домов. Кроме того, обильные осадки вызвали разрушения берегоукрепительных сооружений и подпорных стен.В Керчи повторный удар стихии привел к еще одному подтоплению в поселке Героевское. В населенном пункте все еще восстанавливают энергоснабжение. Кроме того, обеспокоенность властей вызывает состояние берега Аршинцевской косы."По поручению главы республики Сергея Аксенова, администрация города притупила к разработке программы по временному берегоукреплению. Работы будут проводиться за счет средств резервного фонда", – сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Параллельно будет проводиться масштабная работа по подготовке проектных работ и дальнейшему финансированию берегоукрепления всей Аршинцевской косы.По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, шторм у берегов Крыма должен утихнуть в ближайшие дни, на полуострове ожидается кратковременное потепление.В Крыму подсчитывают нанесенный ураганом ущербРазмер ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма в результате шторма, на данный момент превышает 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего бизнесаКак пояснил директор департамента экономики Севастополя Алексей Попов, на первом этапе будет проводиться предварительная оценка размера ущерба. С этой целью на сайте правительства города создана специальная страница. Здесь можно подать уведомление о предварительной сумме ущерба с подробным описанием."Для этого необходимо подробно заполнить акт фиксации ущерба, образец которого размещен в специальном разделе на сайте, указать месторасположение поврежденного объекта, а также имущество или товары, уточнить предварительный расчет их стоимости. Также важно приложить подтверждающие подробные фотоснимки", – сообщил Попов. Подать заявление необходимо до 18:00 1 декабря, уточнил он.Единовременные денежные выплаты в КрымуДля подачи заявления на единовременную денежную выплату граждане, у которых жилое помещение попало в зону чрезвычайной ситуации, обращаются непосредственно в управление труда и социальной защиты населения администрации района."Единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей на человека предоставляется гражданам однократно. В случае утраты мебели и бытовой техники первой необходимости выплачиваются 50 тысяч рублей на человека. Полная утрата имущества первой необходимости компенсируется суммой в 100 тысяч рублей", – пояснила Наталья Писарева, глава Черноморского района, в котором среди прочих введен режим ЧС.Если в результате ЧС был нанесен вред здоровью, размер пособия рассчитывается с учетом степени тяжести этого вреда. 400 тысяч рублей выплачивают, если вред нанесен тяжкий или средний, и 200 тысяч рублей – если легкий. В случае гибели человека в результате ЧС, семья получит компенсацию в размере миллиона рублей."Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму СевастополяЦентр океанографии и морской биологии "Москвариум" частично восполнит погибшую в результате шторма коллекцию музея-аквариума в Севастополе."Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит нашему аквариуму около 20 видов, а это порядка 300 рыб", - сообщили в учреждении.Аналогичную помощь предложил Приморский океанариум, находящийся во Владивостоке.Суд заочно арестовал экс-крымчанку ДжамалуСуд в Москве заочно арестовал ранее проживавшую в Крыму украинскую певицу Сусану Джамаладинову (Джамалу) по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии.Джамале грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

https://crimea.ria.ru/20231129/aksenov-poobeschal-otsenit-rabotu-munitsipalnykh-vlastey-v-rezhime-chs-1133170646.html

https://crimea.ria.ru/20231129/potop-vsled-za-uraganom-yalta-snova-perezhivaet-udar-stikhii-1133174000.html

https://crimea.ria.ru/20231129/kak-vo-vremya-uragana-v-krymu-spasli-morozhenoe-na-120-millionov-rubley-1133187070.html

https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-za-vyborami-prezidenta-rf-prosledyat-bolee-3-tysyach-nablyudateley-1133176976.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, безопасность республики крым и севастополя, футбольный клуб "севастополь", компенсация ущерба, владимир константинов, режим чс, джамала