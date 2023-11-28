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Главное за день: 28 ноября - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Главное за день: 28 ноября
Главное за день: 28 ноября - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Главное за день: 28 ноября
Российские военные разбили центр подготовки и применения дронов на Украине и уничтожили еще 385 боевиков ВСУ. Беспилотник найден на побережье Ейского района... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T23:16
2023-11-28T23:16
главное за день
новости
россия
украина
владимир мединский
биологическое оружие
игорь кириллов
войска рхбз
министерство обороны рф
михаил мурашко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные разбили центр подготовки и применения дронов на Украине и уничтожили еще 385 боевиков ВСУ. Беспилотник найден на побережье Ейского района Кубани. Киев способен применить биологическое оружие на фоне провального контрнаступления. Закрытие КПП на границе с Россией будет стоить Финляндии 3 млрд евро. Мединский назвал требования к Киеву по Крыму на переговорах 2022 года. Детская смертность в России снизилась вдвое.О главных событиях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры с УкраинойМосква на переговорах с Киевом требовала нейтралитета Украины, а также добивалась суверенитета над Крымом и независимости Донбасса для спасения жителей республик, однако Запад спровоцировал киевский режим на конфликт с Россией. Об этом во вторник заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский. Он подчеркнул, что цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, но заключение мира с Украиной возможно только после полного выполнения задач и целей СВО. Биологическое оружие ВСУВСУ могут применить биологические средства в связи с провалившимся контрнаступлением. Об этом во вторник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По данным Минобороны, речь может идти о заражении источников питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных. По словам генерала, в ходе спецоперации уже зафиксировано 17 случаев применения украинскими боевиками компонентов химоружия для отравления продуктов. Эти действия ВСУ привели к гибели как минимум 15 человек. Снижение детской смертностиДетская смертность в России снизилась вдвое за десять лет, в том числе среди младенцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в рамках открытия новых объектов здравоохранения в регионах в формате видеосвязи. В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, добавил, что этот показатель стремительно улучшается: в 2023 году по сравнению с предыдущим младенческая смертность снизилась на 7% и достигла исторического минимума. Также снизилась смертность детей до 18 лет – на 4%.Потери УкраиныПорядка 385 боевиков убитыми и ранеными, а также военную технику, в том числе иностранного производства, потеряли вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции за сутки. Кроме того, российские военные поразили Центр подготовки и применения украинских беспилотников, уничтожили три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и шесть БПЛА над территорией новых регионов.Беспилотник в Ейском районеНа побережье Ейского района Кубани во вторник был обнаружен беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. На месте работали оперативные службы и правоохранительные органы.Финская границаЗакрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии порядка трех миллиардов евро, опуская железный занавес, руководство этой страны наказывает своих граждан, лишает страну развития, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться.
https://crimea.ria.ru/20231128/skifskoe-zoloto-budet-razvorovano-v-kieve--ekspert-1133155757.html
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главное за день, новости, россия, украина, владимир мединский, биологическое оружие, игорь кириллов, войска рхбз, министерство обороны рф, михаил мурашко, владимир путин (политик), дети, здравоохранение в россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), кубань, краснодарский край, финляндия
Главное за день: 28 ноября

Главные новости вторника, 28 ноября

23:16 28.11.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные разбили центр подготовки и применения дронов на Украине и уничтожили еще 385 боевиков ВСУ. Беспилотник найден на побережье Ейского района Кубани. Киев способен применить биологическое оружие на фоне провального контрнаступления. Закрытие КПП на границе с Россией будет стоить Финляндии 3 млрд евро. Мединский назвал требования к Киеву по Крыму на переговорах 2022 года. Детская смертность в России снизилась вдвое.
О главных событиях вторника – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры с Украиной

Москва на переговорах с Киевом требовала нейтралитета Украины, а также добивалась суверенитета над Крымом и независимости Донбасса для спасения жителей республик, однако Запад спровоцировал киевский режим на конфликт с Россией. Об этом во вторник заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский. Он подчеркнул, что цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, но заключение мира с Украиной возможно только после полного выполнения задач и целей СВО.
Скифское золото - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Биологическое оружие ВСУ

ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалившимся контрнаступлением. Об этом во вторник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По данным Минобороны, речь может идти о заражении источников питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных. По словам генерала, в ходе спецоперации уже зафиксировано 17 случаев применения украинскими боевиками компонентов химоружия для отравления продуктов. Эти действия ВСУ привели к гибели как минимум 15 человек.
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Снижение детской смертности

Детская смертность в России снизилась вдвое за десять лет, в том числе среди младенцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в рамках открытия новых объектов здравоохранения в регионах в формате видеосвязи. В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, добавил, что этот показатель стремительно улучшается: в 2023 году по сравнению с предыдущим младенческая смертность снизилась на 7% и достигла исторического минимума. Также снизилась смертность детей до 18 лет – на 4%.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 17:11
Россия сражается за свободу всего мира – Путин

Потери Украины

Порядка 385 боевиков убитыми и ранеными, а также военную технику, в том числе иностранного производства, потеряли вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции за сутки. Кроме того, российские военные поразили Центр подготовки и применения украинских беспилотников, уничтожили три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и шесть БПЛА над территорией новых регионов.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 06:55Радио "Спутник в Крыму"
Зачем власти Украины "снимают с должности" Залужного

Беспилотник в Ейском районе

На побережье Ейского района Кубани во вторник был обнаружен беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. На месте работали оперативные службы и правоохранительные органы.
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Эвакуация с сухогруза в Черном море: 23 километра на вертолете МЧС

Финская граница

Закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии порядка трех миллиардов евро, опуская железный занавес, руководство этой страны наказывает своих граждан, лишает страну развития, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться.
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Как проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"
 
Главное за деньНовостиРоссияУкраинаВладимир МединскийБиологическое оружиеИгорь КирилловВойска РХБЗМинистерство обороны РФМихаил МурашкоВладимир Путин (политик)детиЗдравоохранение в РоссииПотери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)КубаньКраснодарский крайФинляндия
 
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