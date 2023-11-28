https://crimea.ria.ru/20231128/poteri-ukrainy-za-sutki-385-boevikov-i-amerikanskie-bronetransportery-1133143325.html
Потери Украины за сутки: 385 боевиков и американские бронетранспортеры
Потери Украины за сутки: 385 боевиков и американские бронетранспортеры - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Потери Украины за сутки: 385 боевиков и американские бронетранспортеры
Порядка 385 боевиков убитыми и ранеными, а также военную технику, в том числе иностранного производства, потеряли вооруженные силы Украины в зоне специальной... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T15:17
2023-11-28T15:17
2023-11-28T15:17
министерство обороны рф
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Порядка 385 боевиков убитыми и ранеными, а также военную технику, в том числе иностранного производства, потеряли вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки на Купянском направлении. В результате, враг потерял до 30 военнослужащих.На Краснолиманском направлении поражение скоплениям живой силы и техники противника было нанесено ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр". ВСУ лишились 40 боевиков и двух пикапов.Более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск на Донецком направлении заняли подразделения "Южной" группировки войск. При поддержке авиации и огня артиллерии они успешно отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка ДНР. В результате противник потерял на этом направлении до 135-ти военнослужащих и три пикапа.На Южно-Донецком направлении действуют российские подразделения группировки войск "Восток". Здесь личный состав ВСУ сократился на 75 боевиков.До 40 военнослужащих убитыми и ранеными Украина потеряла на Херсонском направлении. Кроме того, российскими военными была разбита техника врага: пять автомобилей и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Как ураган повлиял на ход СВО – мнение экспертаЦентр подготовки и применения дронов разбит на УкраинеПотери ВСУ исчисляются сотнями - сводка Минобороны
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери Украины за сутки: 385 боевиков и американские бронетранспортеры
Киев потерял за сутки 385 боевиков, пикапы и американские бронетранспортеры
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Порядка 385 боевиков убитыми и ранеными, а также военную технику, в том числе иностранного производства, потеряли вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США", – сообщили в военном ведомстве.
Подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки на Купянском направлении. В результате, враг потерял до 30 военнослужащих.
На Краснолиманском направлении поражение скоплениям живой силы и техники противника было нанесено ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр". ВСУ лишились 40 боевиков и двух пикапов.
Более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск на Донецком направлении заняли подразделения "Южной" группировки войск. При поддержке авиации и огня артиллерии они успешно отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка ДНР. В результате противник потерял на этом направлении до 135-ти военнослужащих и три пикапа.
На Южно-Донецком направлении действуют российские подразделения группировки войск "Восток". Здесь личный состав ВСУ сократился на 75 боевиков.
До 40 военнослужащих убитыми и ранеными Украина потеряла на Херсонском направлении. Кроме того, российскими военными была разбита техника врага: пять автомобилей и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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