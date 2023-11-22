https://crimea.ria.ru/20231122/desyatki-domov-v-krymu-ostayutsya-bez-sveta-posle-nepogody-1132961149.html

Десятки домов в Крыму остаются без света после непогоды

Десятки домов в Крыму остаются без света после непогоды - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Десятки домов в Крыму остаются без света после непогоды

В Симферопольском и Черноморском районах Крыма в результате разгула непогоды остаются без электроэнергии несколько десятков домов, но пик стихии пройден и... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T10:38

2023-11-22T10:38

2023-11-22T10:56

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Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк audio/mpeg

Глава администрации Черноморского района Наталья Писарева Глава администрации Черноморского района Наталья Писарева audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском и Черноморском районах Крыма в результате разгула непогоды остаются без электроэнергии несколько десятков домов, но пик стихии пройден и последствия будут устранены сегодня в течение дня, сообщили главы районов в эфире радио "Спутник в Крыму".Симферопольский районПо словам главы администрации Симферопольского района Дениса Кратюка, отработаны все заявки, поступившие с воскресенья на понедельник – в пик непогоды, их было более 500. Но уже есть новые.Он добавил, что, "это уже финал", так как ситуации стабилизирована."Работает стандартно восемь бригад, а на эту чрезвычайную ситуацию укомплектовали тринадцать. Ситуация уже стабилизирована. Можно говорить о том, что пик пройден", – заверил глава администрации.По его словам, штормовой ветер повалил в районе более 300 деревьев. В тех местах, где они оборвали провода или заблокировали проезды на дорогах, все уже разобрано, незначительные работы еще ведутся.С газоснабжением особых проблем не возникло – была лишь "небольшая авария, которую быстро устранили", отметил Кратюк. Зато пришлось повозиться с крышами в школах и детских садах, где кровли во время ливней потекли. "Там сейчас все устранено", – сказал глава района.Особое внимание, по его словам, сейчас уделяется уровню воды в реках."На данный момент ситуация стабильна. Пару заносов удалили в Добровской долине", – поделился Кратюк, подчеркнув, что пока все под контролем, но вопрос переполнения рек остается актуальным.Черноморский районВ Черноморском районе Крыма на утро 22 ноября ликвидированы почти все аварийные ситуации, связанные с потерей электроснабжения, сообщила глава местной администрации Наталья Писарева."Остаются без света несколько частных домов. Сейчас отрабатываем буквально несколько адресов. Поступила пока одна заявка в поселке Черноморское, улица Почтовая. Еще отработаем некоторые сельские поселения, где, может быть, какие-то дома остались (без энергоснабжения – ред.) незамеченными. Думаю, что в течение двух часов все завершим", – сказала Писарева.На помощь бригадам Черноморского района в борьбе с последствиями стихии пришли коллеги из Раздольненского и Первомайского районов, Сак и Евпатории – работали круглосуточно с выходных, добавила она."И дорожники подключились, и наши муниципальные организации, у кого какая была техника, все помогали нашему РЭС устранить (последствия) и восстановить энергоснабжение", – поделилась Писарева.По ее словам, количество заявок, поступивших за последние двое суток, превысило все максимальные нормативы: "их было по 500 за день".21 ноября начальник Алуштинского дорожно-ремонтного транспортного управления (ДРТУ) Юрий Колбасников сообщил, что после ночного снега с дождем специалисты предотвратили появление гололеда на Ангарском перевале и транспорт движется свободно. 20 ноября в результате разгула стихии в Крыму подтоплены дома, возникли проблемы с электроснабжением в некоторых населенных пунктах, ветром сломаны деревья и рекламные конструкции. Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупреждал, что в Крыму резко похолодает до нуля в ночь на понедельник, после чего несколько дней на полуостров прольются смешанные осадки, снег с дождем, но к выходным снова вернется теплая осень. Читайте также на РИА Новости Крым:Буря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на КрымУраганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба

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симферопольский район

черноморский район

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