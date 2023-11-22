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Десятки домов в Крыму остаются без света после непогоды - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Десятки домов в Крыму остаются без света после непогоды
Десятки домов в Крыму остаются без света после непогоды - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Десятки домов в Крыму остаются без света после непогоды
В Симферопольском и Черноморском районах Крыма в результате разгула непогоды остаются без электроэнергии несколько десятков домов, но пик стихии пройден и... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T10:38
2023-11-22T10:56
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
денис кратюк
наталья писарева
симферопольский район
черноморский район
новости крыма
происшествия
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Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк
Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк
audio/mpeg
Глава администрации Черноморского района Наталья Писарева
Глава администрации Черноморского района Наталья Писарева
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском и Черноморском районах Крыма в результате разгула непогоды остаются без электроэнергии несколько десятков домов, но пик стихии пройден и последствия будут устранены сегодня в течение дня, сообщили главы районов в эфире радио "Спутник в Крыму".Симферопольский районПо словам главы администрации Симферопольского района Дениса Кратюка, отработаны все заявки, поступившие с воскресенья на понедельник – в пик непогоды, их было более 500. Но уже есть новые.Он добавил, что, "это уже финал", так как ситуации стабилизирована."Работает стандартно восемь бригад, а на эту чрезвычайную ситуацию укомплектовали тринадцать. Ситуация уже стабилизирована. Можно говорить о том, что пик пройден", – заверил глава администрации.По его словам, штормовой ветер повалил в районе более 300 деревьев. В тех местах, где они оборвали провода или заблокировали проезды на дорогах, все уже разобрано, незначительные работы еще ведутся.С газоснабжением особых проблем не возникло – была лишь "небольшая авария, которую быстро устранили", отметил Кратюк. Зато пришлось повозиться с крышами в школах и детских садах, где кровли во время ливней потекли. "Там сейчас все устранено", – сказал глава района.Особое внимание, по его словам, сейчас уделяется уровню воды в реках."На данный момент ситуация стабильна. Пару заносов удалили в Добровской долине", – поделился Кратюк, подчеркнув, что пока все под контролем, но вопрос переполнения рек остается актуальным.Черноморский районВ Черноморском районе Крыма на утро 22 ноября ликвидированы почти все аварийные ситуации, связанные с потерей электроснабжения, сообщила глава местной администрации Наталья Писарева."Остаются без света несколько частных домов. Сейчас отрабатываем буквально несколько адресов. Поступила пока одна заявка в поселке Черноморское, улица Почтовая. Еще отработаем некоторые сельские поселения, где, может быть, какие-то дома остались (без энергоснабжения – ред.) незамеченными. Думаю, что в течение двух часов все завершим", – сказала Писарева.На помощь бригадам Черноморского района в борьбе с последствиями стихии пришли коллеги из Раздольненского и Первомайского районов, Сак и Евпатории – работали круглосуточно с выходных, добавила она."И дорожники подключились, и наши муниципальные организации, у кого какая была техника, все помогали нашему РЭС устранить (последствия) и восстановить энергоснабжение", – поделилась Писарева.По ее словам, количество заявок, поступивших за последние двое суток, превысило все максимальные нормативы: "их было по 500 за день".21 ноября начальник Алуштинского дорожно-ремонтного транспортного управления (ДРТУ) Юрий Колбасников сообщил, что после ночного снега с дождем специалисты предотвратили появление гололеда на Ангарском перевале и транспорт движется свободно. 20 ноября в результате разгула стихии в Крыму подтоплены дома, возникли проблемы с электроснабжением в некоторых населенных пунктах, ветром сломаны деревья и рекламные конструкции. Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупреждал, что в Крыму резко похолодает до нуля в ночь на понедельник, после чего несколько дней на полуостров прольются смешанные осадки, снег с дождем, но к выходным снова вернется теплая осень. Читайте также на РИА Новости Крым:Буря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на КрымУраганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба
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крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, денис кратюк, наталья писарева, симферопольский район, черноморский район, новости крыма, происшествия
Десятки домов в Крыму остаются без света после непогоды

В двух районах Крыма остаются без электроэнергии несколько десятков домов – власти

10:38 22.11.2023 (обновлено: 10:56 22.11.2023)
 
© mat-brown-150387/pexelsФлюгер
Флюгер
© mat-brown-150387/pexels
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском и Черноморском районах Крыма в результате разгула непогоды остаются без электроэнергии несколько десятков домов, но пик стихии пройден и последствия будут устранены сегодня в течение дня, сообщили главы районов в эфире радио "Спутник в Крыму".

Симферопольский район

По словам главы администрации Симферопольского района Дениса Кратюка, отработаны все заявки, поступившие с воскресенья на понедельник – в пик непогоды, их было более 500. Но уже есть новые.
Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк
10:38

"По электроснабжению – остаются в работе 39 заявок. Это уже свежие, вчерашние и поступившие сегодня ночью. Заявки от населения отрабатываются в ручном режиме. Восстановить все электроснабжение планируем сегодня в течение дня", – сказал Кратюк.

Он добавил, что, "это уже финал", так как ситуации стабилизирована.
"Работает стандартно восемь бригад, а на эту чрезвычайную ситуацию укомплектовали тринадцать. Ситуация уже стабилизирована. Можно говорить о том, что пик пройден", – заверил глава администрации.
По его словам, штормовой ветер повалил в районе более 300 деревьев. В тех местах, где они оборвали провода или заблокировали проезды на дорогах, все уже разобрано, незначительные работы еще ведутся.
С газоснабжением особых проблем не возникло – была лишь "небольшая авария, которую быстро устранили", отметил Кратюк. Зато пришлось повозиться с крышами в школах и детских садах, где кровли во время ливней потекли. "Там сейчас все устранено", – сказал глава района.
Особое внимание, по его словам, сейчас уделяется уровню воды в реках.
"На данный момент ситуация стабильна. Пару заносов удалили в Добровской долине", – поделился Кратюк, подчеркнув, что пока все под контролем, но вопрос переполнения рек остается актуальным.
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Черноморский район

В Черноморском районе Крыма на утро 22 ноября ликвидированы почти все аварийные ситуации, связанные с потерей электроснабжения, сообщила глава местной администрации Наталья Писарева.
"Остаются без света несколько частных домов. Сейчас отрабатываем буквально несколько адресов. Поступила пока одна заявка в поселке Черноморское, улица Почтовая. Еще отработаем некоторые сельские поселения, где, может быть, какие-то дома остались (без энергоснабжения – ред.) незамеченными. Думаю, что в течение двух часов все завершим", – сказала Писарева.
Глава администрации Черноморского района Наталья Писарева
10:38
На помощь бригадам Черноморского района в борьбе с последствиями стихии пришли коллеги из Раздольненского и Первомайского районов, Сак и Евпатории – работали круглосуточно с выходных, добавила она.
"И дорожники подключились, и наши муниципальные организации, у кого какая была техника, все помогали нашему РЭС устранить (последствия) и восстановить энергоснабжение", – поделилась Писарева.
По ее словам, количество заявок, поступивших за последние двое суток, превысило все максимальные нормативы: "их было по 500 за день".
"Очень было много поваленных деревьев в парках и вдоль дорог, так как ветер бушевал со скоростью до 38 м/с. Местные жители мне рассказали, что "такого ветра они никогда в своей жизни не видели". А по мнению гидрометцентра, последние десять лет такой стихии на полуострове Тарханкут не наблюдалось", – заключила глава района.
21 ноября начальник Алуштинского дорожно-ремонтного транспортного управления (ДРТУ) Юрий Колбасников сообщил, что после ночного снега с дождем специалисты предотвратили появление гололеда на Ангарском перевале и транспорт движется свободно.
20 ноября в результате разгула стихии в Крыму подтоплены дома, возникли проблемы с электроснабжением в некоторых населенных пунктах, ветром сломаны деревья и рекламные конструкции.
Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупреждал, что в Крыму резко похолодает до нуля в ночь на понедельник, после чего несколько дней на полуостров прольются смешанные осадки, снег с дождем, но к выходным снова вернется теплая осень.
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10:38Десятки домов в Крыму остаются без света после непогоды
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