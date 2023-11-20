https://crimea.ria.ru/20231120/glavnye-novosti-kryma-20-noyabrya-1132920537.html

Главные новости Крыма: 20 ноября

Главные новости Крыма: 20 ноября - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Главные новости Крыма: 20 ноября

В Крыму выпал снег. В Симферополе из-за аварии ограничат подачу воды из Партизанского водохранилища. Экс-замглавы депздрава Севастополя приговорен к 8 годам... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T22:54

2023-11-20T22:54

2023-11-20T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму выпал снег. В Симферополе из-за аварии ограничат подачу воды из Партизанского водохранилища. Экс-замглавы депздрава Севастополя приговорен к 8 годам колонии и многомиллионному штрафу. Украинская певица Джамала объявлена в розыск. В Крыму оценили последствия прокатившегося по полуострову шторма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Первый снег выпал в КрымуВ ночь на понедельник в Крыму началось похолодание, выпал первый снег. Самые сильные снегопады прошли в районе Ангарского перевала, для расчистки дорожного полотна на линию вышла дорожная техника. В Севастополе из-за непогоды приостановили работу катера сообщением Артбухта - Радиогорка, также был остановлен паром.Также в министерстве сообщили, что филиалы предприятия "Крымавтодор" в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Судаке и Ялте переведены на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными условиями на полуострове.В Симферополе возможны перебои с водойСимферопольцев и жителей прилегающих районов республики предупредили о возможных перебоях в водоснабжении. Как пояснили на предприятии "Вода Крыма", причиной стала авария на территории гидротехнических сооружений в районе с. Кизиловое. Абонентов также предупредили, что вода в кранах на время может стать мутной."До 06:00 (ориентировочно) 23 ноября "Крымское управление водного хозяйства и мелиорации" ограничит подачу воды из Партизанского водохранилища на водопроводные очистные сооружения Симферопольского филиала "Воды Крыма", – сказанов сообщении.Экс-чиновник из Севастополя приговорен к 8 годам тюрьмыБывшего первого замдиректора департамента здравоохранения Севастополя приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере пяти миллионов рублей. Суд также удовлетворил иск правительства города о возмещении ущерба, причиненного бюджету, в размере 20 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.В апреле 2020 года обвиняемый заключил несколько госконтрактов по завышенным ценам на поставку средств индивидуальной защиты. В результаты севастопольскому бюджету был причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей. А годом ранее экс-чиновник потребовал от представителя фирмы-субподрядчика, которая проводила строительные работы в медучреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов.Бывшая крымчанка Джамала объявлена в розыск в РоссииУкраинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала), ранее проживавшая в Крыму, объявлена в розыск в России."Сусана Джамаладинова, 27.08.1983. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", – сообщаетсяна сайте МВД РФ. По какой именно статье УК РФ ведется розыск, в ведомстве не уточняют.Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляцииЗа минувшую ночь в Севастополезафиксировано 75 повреждений кровли многоквартирных домов, 22 устранено, остальные в работе. Аварийные бригады "Водоканала" круглосуточно контролируют состояния ливневых решеток, дождеприемных колодцев и принимают меры для ликвидации последствий непогоды.В Евпатории сильный ветер и ливень вывели из строя порядка 30 силовых шкафов, по вопросам электроснабжения поступило 29 линейных заявок.В Черноморском районе коммунальщики продолжают убирать поваленные деревья и дорожные знаки. Также продолжается работа по восстановлению энергоснабжения в населенных пунктах района. При этом школы и детские сады работают в штатном режиме. К утру понедельника почти 7 тысяч человек оставались без света.В Ялте выпало более 55 мм осадков, что привело к повреждениям части дорог, подпорных стен. Пострадали 13 нежилых помещений, были подтоплены семь жилых домовладений. Упала подпорная стена в Алупке на улице Амет-хана Султана, поврежден мост в Васильевке. Более 1,5 тысяч жителей города остались без отопления из-за поврежденной трубы котельной.В Керчи ураганного ветра не выдержали общественная территория "Монета" и несколько фонарных столбов в зоне отдыха на Адмиралтейском. Глава администрации Святослав Брусаков заверил горожан, что территория будет восстановлена.

https://crimea.ria.ru/20231120/podtopleniya-i-razrushennyy-most-v-yalte-ustranyayut-posledstviya-shtorma-1132920319.html

https://crimea.ria.ru/20231120/dvizhenie-passazhirskikh-katerov-v-sevastopole-vozobnovleno-1132915205.html

https://crimea.ria.ru/20231120/kakie-naselennye-punkty-kryma-gazifitsiruyut-do-kontsa-goda-1132913685.html

https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-valeriem-stadnichenko-1132917732.html

https://crimea.ria.ru/20231120/vezd-v-krym-iz-novykh-regionov-kak-rabotayut-punkty-propuska-1132911547.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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