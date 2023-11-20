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В Симферополе возможны перебои с водой - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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В Симферополе возможны перебои с водой
В Симферополе возможны перебои с водой - РИА Новости Крым, 20.11.2023
В Симферополе возможны перебои с водой
В Симферополе возможны перебои с подачей воды, а также могут измениться ее органолептические свойства. Она может стать мутной, предупреждает предприятие "Вода... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T09:02
2023-11-20T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе возможны перебои с подачей воды, а также могут измениться ее органолептические свойства. Она может стать мутной, предупреждает предприятие "Вода Крыма"."До 06:00 (ориентировочно) 23 ноября "Крымское управление водного хозяйства и мелиорации" ограничит подачу воды из Партизанского водохранилища на водопроводные очистные сооружения Симферопольского филиала "Воды Крыма" в связи с устранением аварии на территории гидротехнических сооружений в районе с. Кизиловое", - говорится в сообщении.Работники предприятия будут заниматься "переорганизацией" системы водоподготовки и распределения воды по сети магистральных трубопроводов.Кроме того, 20 ноября в связи с проведением работ может быть ограничена подача воды в Бахчисарайском, Белогорском, Красногвардейском и Ленинском районах.В Бахчисарайском филиале ориентировочно до 17.00 отключение воды возможно в селе Угловое. В Белогорском районе в связи с авариями на сетях РЭС будет отключена подача воды в селах Тургенево, Октябрьское, Раздольное, Ильичево, Анновка, Некрасовка, Пушкино, Демьяновка, а также на некоторых улицах в поселке Советский.В связи с авариями на сетях РЭС также также возможны перебои с водоснабжением в Красногвардейском районе, а именно в селах Миролюбовка, Новоэстония, Коммунары, Вишняковка, Знаменка, Мускатное, Садовое, Новопокровка, Янтарное, Некрасово, Александровка, Прямое, Красные Партизаны.Ориентировочно до 15.00 будет отключена подача воды в селах Плодородное, Щербаково, Клепинино.В Ленинском районе в связи с низким давлением воды до 22.00 возможны перебои в населенных пунктах Ленино, Батальное, Уварово, Луговое, Виноградное, Красногорка, Кирово, Ильичево, Романово - снижено давление.Полное восстановление водоснабжения во всех районах ожидается ориентировочно к 09:00 21 ноября.При необходимости будет организован подвоз питьевой воды.В ночь на воскресенье, 19 ноября, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и обильных осадков. В результате некоторые населенные пункты остались без света и воды, последствия непогоды устраняют коммунальщики.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в КрымуКрым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентовЕвпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нет
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В Симферополе возможны перебои с водой

В Симферополе ограничат подачу воды из Партизанского водохранилища в связи с аварией

09:02 20.11.2023 (обновлено: 09:53 20.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Партизанское водохранилище
Партизанское водохранилище - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе возможны перебои с подачей воды, а также могут измениться ее органолептические свойства. Она может стать мутной, предупреждает предприятие "Вода Крыма".
"До 06:00 (ориентировочно) 23 ноября "Крымское управление водного хозяйства и мелиорации" ограничит подачу воды из Партизанского водохранилища на водопроводные очистные сооружения Симферопольского филиала "Воды Крыма" в связи с устранением аварии на территории гидротехнических сооружений в районе с. Кизиловое", - говорится в сообщении.
Работники предприятия будут заниматься "переорганизацией" системы водоподготовки и распределения воды по сети магистральных трубопроводов.
"В данный период возможны перебои в водоснабжении и изменения органолептических показателей (увеличение мутности). Просим абонентов отнестись с пониманием к ситуации и рекомендуем иметь дополнительный запас питьевой воды", - добавили на предприятии.
Кроме того, 20 ноября в связи с проведением работ может быть ограничена подача воды в Бахчисарайском, Белогорском, Красногвардейском и Ленинском районах.
В Бахчисарайском филиале ориентировочно до 17.00 отключение воды возможно в селе Угловое. В Белогорском районе в связи с авариями на сетях РЭС будет отключена подача воды в селах Тургенево, Октябрьское, Раздольное, Ильичево, Анновка, Некрасовка, Пушкино, Демьяновка, а также на некоторых улицах в поселке Советский.
В связи с авариями на сетях РЭС также также возможны перебои с водоснабжением в Красногвардейском районе, а именно в селах Миролюбовка, Новоэстония, Коммунары, Вишняковка, Знаменка, Мускатное, Садовое, Новопокровка, Янтарное, Некрасово, Александровка, Прямое, Красные Партизаны.
Ориентировочно до 15.00 будет отключена подача воды в селах Плодородное, Щербаково, Клепинино.
В Ленинском районе в связи с низким давлением воды до 22.00 возможны перебои в населенных пунктах Ленино, Батальное, Уварово, Луговое, Виноградное, Красногорка, Кирово, Ильичево, Романово - снижено давление.
Полное восстановление водоснабжения во всех районах ожидается ориентировочно к 09:00 21 ноября.
При необходимости будет организован подвоз питьевой воды.
В ночь на воскресенье, 19 ноября, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и обильных осадков. В результате некоторые населенные пункты остались без света и воды, последствия непогоды устраняют коммунальщики.
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