https://crimea.ria.ru/20231120/v-simferopole-vozmozhny-pereboi-s-vodoy-1132905287.html

В Симферополе возможны перебои с водой

В Симферополе возможны перебои с водой - РИА Новости Крым, 20.11.2023

В Симферополе возможны перебои с водой

В Симферополе возможны перебои с подачей воды, а также могут измениться ее органолептические свойства. Она может стать мутной, предупреждает предприятие "Вода... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T09:02

2023-11-20T09:02

2023-11-20T09:53

жкх

жкх крыма и севастополя

вода крыма

вода в крыму

симферополь

новости крыма

крым

ленинский район

бахчисарайский район

белогорский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111794/79/1117947981_0:102:3278:1946_1920x0_80_0_0_4a881975d7acba13f0a6f1b3d68b6166.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе возможны перебои с подачей воды, а также могут измениться ее органолептические свойства. Она может стать мутной, предупреждает предприятие "Вода Крыма"."До 06:00 (ориентировочно) 23 ноября "Крымское управление водного хозяйства и мелиорации" ограничит подачу воды из Партизанского водохранилища на водопроводные очистные сооружения Симферопольского филиала "Воды Крыма" в связи с устранением аварии на территории гидротехнических сооружений в районе с. Кизиловое", - говорится в сообщении.Работники предприятия будут заниматься "переорганизацией" системы водоподготовки и распределения воды по сети магистральных трубопроводов.Кроме того, 20 ноября в связи с проведением работ может быть ограничена подача воды в Бахчисарайском, Белогорском, Красногвардейском и Ленинском районах.В Бахчисарайском филиале ориентировочно до 17.00 отключение воды возможно в селе Угловое. В Белогорском районе в связи с авариями на сетях РЭС будет отключена подача воды в селах Тургенево, Октябрьское, Раздольное, Ильичево, Анновка, Некрасовка, Пушкино, Демьяновка, а также на некоторых улицах в поселке Советский.В связи с авариями на сетях РЭС также также возможны перебои с водоснабжением в Красногвардейском районе, а именно в селах Миролюбовка, Новоэстония, Коммунары, Вишняковка, Знаменка, Мускатное, Садовое, Новопокровка, Янтарное, Некрасово, Александровка, Прямое, Красные Партизаны.Ориентировочно до 15.00 будет отключена подача воды в селах Плодородное, Щербаково, Клепинино.В Ленинском районе в связи с низким давлением воды до 22.00 возможны перебои в населенных пунктах Ленино, Батальное, Уварово, Луговое, Виноградное, Красногорка, Кирово, Ильичево, Романово - снижено давление.Полное восстановление водоснабжения во всех районах ожидается ориентировочно к 09:00 21 ноября.При необходимости будет организован подвоз питьевой воды.В ночь на воскресенье, 19 ноября, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и обильных осадков. В результате некоторые населенные пункты остались без света и воды, последствия непогоды устраняют коммунальщики.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в КрымуКрым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентовЕвпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нет

симферополь

крым

ленинский район

бахчисарайский район

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, жкх крыма и севастополя, вода крыма, вода в крыму, симферополь, новости крыма, крым, ленинский район, бахчисарайский район, белогорский район