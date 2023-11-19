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Движение легковушек на Арабатской стрелке восстановлено - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Движение легковушек на Арабатской стрелке восстановлено
Движение легковушек на Арабатской стрелке восстановлено - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Движение легковушек на Арабатской стрелке восстановлено
Движение легковых автомобилей восстановлено на подтопленных ранее участках автодороги между Геническом и Арабатской стрелкой, сообщил глава правительства... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T20:45
2023-11-19T20:45
арабатская стрелка
херсонская область
штормовое предупреждение
погода
происшествия
андрей алексеенко
геническ
крым в истории: секреты, факты, фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Движение легковых автомобилей восстановлено на подтопленных ранее участках автодороги между Геническом и Арабатской стрелкой, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Аварийные бригады энергетиков продолжают восстановление поврежденных стихией участков ЛЭП. На данный момент ряд населенных пунктов частично остаются без света. Окончательно ликвидировать последствия стихии власти рассчитывают в течение ближайших суток.Ранее сообщалось, что проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги.ГУ МЧС России по Херсонской области совместно с ГИБДД ГУ МВД России по Херсонской области организовано дежурство двух постов.В воскресенье штормовое предупреждение объявлено в Крыму. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. Полуостров находится во власти циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные.В МЧС по РК предупредили о сохранении сложных погодных явлений. В частности, речь идет о выпадении осадков в виде дождя, местами очень сильных – до 30-40 мм. Также возможно усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с. Кроме того, на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Ранее республиканский главк МЧС России предупредил, что в Крыму ожидается снег, мокрый снег, либо сильный дождь. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов, в горах -2...-4 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог
https://crimea.ria.ru/20231119/perekryt-proezd-na-arabatskuyu-strelku--podtoplena-avtodoroga-1132889682.html
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арабатская стрелка, херсонская область, штормовое предупреждение, погода, происшествия, андрей алексеенко, геническ, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма
Движение легковушек на Арабатской стрелке восстановлено

Движение легковушек восстановлено по автодороге на Арабатской стрелке - власти

20:45 19.11.2023
 
© РИА Новости . Фото из личного архива Константина ОльховогоАрабатская стрелка, Крым
Арабатская стрелка, Крым - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Фото из личного архива Константина Ольхового
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Движение легковых автомобилей восстановлено на подтопленных ранее участках автодороги между Геническом и Арабатской стрелкой, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Уровень воды на подтопленном участке автодороги между Геническом и Арабатской стрелкой начал снижаться. По информации МЧС, уже возможен проезд легкового транспорта. Безусловно, соблюдая осторожность и скоростной режим движения", - написал Алексеенко в Telegram-канале.
Аварийные бригады энергетиков продолжают восстановление поврежденных стихией участков ЛЭП. На данный момент ряд населенных пунктов частично остаются без света. Окончательно ликвидировать последствия стихии власти рассчитывают в течение ближайших суток.
Ранее сообщалось, что проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги.
ГУ МЧС России по Херсонской области совместно с ГИБДД ГУ МВД России по Херсонской области организовано дежурство двух постов.
В воскресенье штормовое предупреждение объявлено в Крыму. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. Полуостров находится во власти циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные.
В МЧС по РК предупредили о сохранении сложных погодных явлений. В частности, речь идет о выпадении осадков в виде дождя, местами очень сильных – до 30-40 мм. Также возможно усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с. Кроме того, на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
Ранее республиканский главк МЧС России предупредил, что в Крыму ожидается снег, мокрый снег, либо сильный дождь. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов, в горах -2...-4 градуса.
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Арабатская стрелкаХерсонская областьШтормовое предупреждениеПогодаПроисшествияАндрей АлексеенкоГеническКрым в истории: секреты, факты, фотоНовости Крыма
 
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