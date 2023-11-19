https://crimea.ria.ru/20231119/dvizhenie-legkovushek-na-arabatskoy-strelke-vosstanovleno-1132902145.html

Движение легковушек на Арабатской стрелке восстановлено

Движение легковушек на Арабатской стрелке восстановлено - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Движение легковушек на Арабатской стрелке восстановлено

Движение легковых автомобилей восстановлено на подтопленных ранее участках автодороги между Геническом и Арабатской стрелкой, сообщил глава правительства... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T20:45

2023-11-19T20:45

2023-11-19T20:45

арабатская стрелка

херсонская область

штормовое предупреждение

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происшествия

андрей алексеенко

геническ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Движение легковых автомобилей восстановлено на подтопленных ранее участках автодороги между Геническом и Арабатской стрелкой, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Аварийные бригады энергетиков продолжают восстановление поврежденных стихией участков ЛЭП. На данный момент ряд населенных пунктов частично остаются без света. Окончательно ликвидировать последствия стихии власти рассчитывают в течение ближайших суток.Ранее сообщалось, что проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги.ГУ МЧС России по Херсонской области совместно с ГИБДД ГУ МВД России по Херсонской области организовано дежурство двух постов.В воскресенье штормовое предупреждение объявлено в Крыму. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. Полуостров находится во власти циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные.В МЧС по РК предупредили о сохранении сложных погодных явлений. В частности, речь идет о выпадении осадков в виде дождя, местами очень сильных – до 30-40 мм. Также возможно усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с. Кроме того, на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Ранее республиканский главк МЧС России предупредил, что в Крыму ожидается снег, мокрый снег, либо сильный дождь. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов, в горах -2...-4 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог

https://crimea.ria.ru/20231119/perekryt-proezd-na-arabatskuyu-strelku--podtoplena-avtodoroga-1132889682.html

арабатская стрелка

херсонская область

геническ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арабатская стрелка, херсонская область, штормовое предупреждение, погода, происшествия, андрей алексеенко, геническ, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма