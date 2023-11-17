https://crimea.ria.ru/20231117/pochti-kilogramm-schastya-v-simferopole-otmetili-den-nedonoshennykh-detey-1132859215.html

Почти килограмм счастья: в Симферополе отметили День недоношенных детей

Почти килограмм счастья: в Симферополе отметили День недоношенных детей - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Почти килограмм счастья: в Симферополе отметили День недоношенных детей

В конце сентября 38-летнюю Ирину, которая находилась на 29-й неделе беременности, по скорой привезли из Бахчисарая в Симферополь. Здесь, в Перинатальном центре, РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T18:01

2023-11-17T18:01

2023-11-17T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В конце сентября 38-летнюю Ирину, которая находилась на 29-й неделе беременности, по скорой привезли из Бахчисарая в Симферополь. Здесь, в Перинатальном центре, ее экстренно прооперировали. На свет появились ее первенцы, два мальчика – Богдан и Макар. С массой три килограмма на двоих. Сейчас малыши хорошо набирают вес и скоро поедут домой, чтобы расти и развиваться.Таких историй в отделении выхаживания недоношенных новорожденных крымского Перинатального центра – тысячи. Малышей, которые родились с весом от килограмма до двух, в год здесь выписывается около трехсот. Выхаживание недоношенных детей – процесс сложный и продолжительный.Большое счастье с маленьким весом"В Перинатальном центре мы находимся почти два месяца. Надеюсь, скоро будут выписывать. Один сыночек родился с весом 1542 грамма, второй – 1472 грамма, а сейчас детки весят уже почти по три килограмма каждый. В отделении очень хорошо. Все чистенько, аккуратненько, тепло, кормят вкусно. Внимательные нянечки, медсестры, врачи", – рассказывает мама малышей Ирина.Женщина светился от счастья, повторяет с улыбкой "успела", "детки мои", "радость", но пока просит журналистов не показывать лица малышей.По ее словам, причины недоношенности еще до конца не изучены. Они могут быть связаны как со здоровьем матери, так и с другими факторами. Современная медицина не позволяет исключить рождение недоношенных детей. Однако врачи научились выхаживать новорожденных даже с очень низкой массой тела, и сегодня каждый такой малыш имеет шанс на здоровую и полноценную жизнь.Праздник для "выпускников"Ежегодно в Перинатальном центре в Симферополе проходит праздник по случаю Дня недоношенного ребенка. В этот день тех, кто когда-то родились в стенах центра и уже подросли, ждут в гости. Для них готовят праздничное представление и подарки.Взяв связку белых шаров с надписью "Право на чудо", неонатолог торопится с пятого этажа на первый. Здесь уже собрались "выпускники" Перинатального центра разных лет со своими родителями, приехали артисты и аниматоры. Звучит музыка, ребятня танцует, а родители общаются с медработниками, которые когда-то помогли сохранить жизнь и здоровье их чадам.Каждый год из Перинатального центра в Симферополе выписывают около пяти тысяч детей. Из них около 80 – это младенцы, рожденные с массой тела менее 1000 граммов. Из года в год показатель остается стабильным, несмотря на общее снижение рождаемости в регионе, сообщают в региональном минздраве.Международный день недоношенных детей в мире отмечается 17 ноября. По данным Минздрава РФ, в России ежегодно рождается почти 90 тысяч недоношенных детей. При этом за последние 30 лет выживаемость родившихся с экстремально низкой массой тела детей выросла по стране в девять раз.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, как в Перинатальном центре выходили малыша весом в 617 граммов.В декабре прошлого года Перинатальный центр отметил свое десятилетие. За этот период здесь родились более 41 тысячи новорожденных, из них 695 недоношенных детей.За десять лет специалисты медучреждения внедрили новые технологии в гинекологии, акушерстве и неонатологии, которые позволяют, в том числе, сохранять жизнь и здоровье недоношенным детям.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач назвал основную причину абортов в КрымуГде новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатологПоздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму

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2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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