https://crimea.ria.ru/20231117/glavnye-novosti-kryma-17-noyabrya-1132871588.html
Главные новости Крыма: 17 ноября
Главные новости Крыма: 17 ноября - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Главные новости Крыма: 17 ноября
На трассе Джанкой – Симферополь произошло страшное ДТП, два человека погибли. В Севастополе была объявлена воздушна тревога, силами ПВО сбиты две... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T22:37
2023-11-17T22:37
2023-11-17T22:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На трассе Джанкой – Симферополь произошло страшное ДТП, два человека погибли. В Севастополе была объявлена воздушна тревога, силами ПВО сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун". В море у крымских берегов уничтожены семь морских беспилотников и один катер с десантом ВСУ. Крымские участковые спасли запертую в квартире бабушку с инсультом, а в Ленинском районе из-за ливня остались без электричества два отделения местной больницы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Два человека погибли в аварии на трассе Джанкой – СимферопольВ результате столкновения двух легковых автомобилей – ВАЗ 2104 и "Skoda Fabia" – погиб водитель и женщина-пассажир "ВАЗа". Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым."В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались от полученных травм, в автомобиле "Skoda Fabia" пострадали два человека, помощь которым оказана на месте", – информирует ведомство.Воздушная тревога в Севастополе – сбиты два "Нептуна"В Севастополе 17 ноября была объявлена воздушная тревога – губернатор Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО. По его данным, над морем в районе Северного мола были сбиты две воздушные цели, никаких повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.Позже в канале Минобороны РФ уточнили, что средствами ПВО были уничтожены две украинские противокорабельные ракеты "Нептун".В Черном море у берегов Крыма уничтожен десант ВСУ и семь морских беспилотниковКак сообщили в Минобороны России, семь морских дронов и быстроходный катер типа "Виллард" американского производства были обнаружены в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря. На борту катера находилась десантная группа ВСУ.Все обнаруженные цели были ликвидированы из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.Крымские участковые спасли жизнь запертой в квартире пенсионеркиВ Симферополе полицейские спасли одинокую пенсионерку, которую парализовало в результате инсульта. Бабушка находилась одна в запертой квартире, сообщает МВД России.В полицию обратился сосед одинокой старушки, который сообщил, что 74-летняя пенсионерка несколько дней не выходит из своей квартиры.На место прибыли – старшие лейтенанты полиции Алексей Самойленко и Айдер Чалах. Они осмотрели входную дверь и заметили, что ключ находится в замочной скважине изнутри, однако дверь никто не открывает. Сотрудники полиции запросили спецтехнику с подъемником, с помощью которой смогли забраться в квартиру через балкон и спасти жизнь человеку.В Ленинском районе Крыма ливнями подтопило больницуВ поселке Багерово в результате разгулявшейся стихии пострадала больница, которая сейчас находится на ремонте и одновременно принимает пациентов.По словам исполняющего обязанности заместителя главного врача Ленинской центральной районной больницы Яна Тамковича, в ходе капитального ремонта со здания сняли кровлю, но не успели закрыть пленкой всю площадь демонтированной крыши. Обильные осадки привели к подтоплению двух отделений. Ситуацию усугубили засоренные сливные стоки на крыше."Получилось так, что подрядчик начал ремонт с кровли. К тому же были сняты старые окна, чтобы поменять их на новые. Вследствие этого получилось подтопление", – рассказал Ян Тамкович.В целях безопасности руководство больницы приняло решение отключить электричество в паллиативном отделении и терапии. На данный момент электроснабжение частично восстановлено.
https://crimea.ria.ru/20231117/zhenschina-za-rulem-inomarki-sbila-devochku-na-peshekhodnom-perekhode-v-krymu-1132857239.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На трассе Джанкой – Симферополь произошло страшное ДТП, два человека погибли. В Севастополе была объявлена воздушна тревога, силами ПВО сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун". В море у крымских берегов уничтожены семь морских беспилотников и один катер с десантом ВСУ. Крымские участковые спасли запертую в квартире бабушку с инсультом, а в Ленинском районе из-за ливня остались без электричества два отделения местной больницы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Два человека погибли в аварии на трассе Джанкой – Симферополь
В результате столкновения двух легковых автомобилей
– ВАЗ 2104 и "Skoda Fabia" – погиб водитель и женщина-пассажир "ВАЗа". Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались от полученных травм, в автомобиле "Skoda Fabia" пострадали два человека, помощь которым оказана на месте", – информирует ведомство.
Воздушная тревога в Севастополе – сбиты два "Нептуна"
В Севастополе 17 ноября была объявлена воздушная тревога
– губернатор Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО. По его данным, над морем в районе Северного мола были сбиты две воздушные цели, никаких повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.
Позже в канале Минобороны РФ уточнили
, что средствами ПВО были уничтожены две украинские противокорабельные ракеты "Нептун".
В Черном море у берегов Крыма уничтожен десант ВСУ и семь морских беспилотников
Как сообщили в Минобороны России, семь морских дронов и быстроходный катер типа "Виллард"
американского производства были обнаружены в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря. На борту катера находилась десантная группа ВСУ.
Все обнаруженные цели были ликвидированы из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.
Крымские участковые спасли жизнь запертой в квартире пенсионерки
В Симферополе полицейские спасли одинокую пенсионерку
, которую парализовало в результате инсульта. Бабушка находилась одна в запертой квартире, сообщает МВД России.
В полицию обратился сосед одинокой старушки, который сообщил, что 74-летняя пенсионерка несколько дней не выходит из своей квартиры.
На место прибыли – старшие лейтенанты полиции Алексей Самойленко и Айдер Чалах. Они осмотрели входную дверь и заметили, что ключ находится в замочной скважине изнутри, однако дверь никто не открывает. Сотрудники полиции запросили спецтехнику с подъемником, с помощью которой смогли забраться в квартиру через балкон и спасти жизнь человеку.
В Ленинском районе Крыма ливнями подтопило больницу
В поселке Багерово в результате разгулявшейся стихии пострадала больница
, которая сейчас находится на ремонте и одновременно принимает пациентов.
По словам исполняющего обязанности заместителя главного врача Ленинской центральной районной больницы Яна Тамковича, в ходе капитального ремонта со здания сняли кровлю, но не успели закрыть пленкой всю площадь демонтированной крыши. Обильные осадки привели к подтоплению двух отделений. Ситуацию усугубили засоренные сливные стоки на крыше.
"Получилось так, что подрядчик начал ремонт с кровли. К тому же были сняты старые окна, чтобы поменять их на новые. Вследствие этого получилось подтопление", – рассказал Ян Тамкович.
В целях безопасности руководство больницы приняло решение отключить электричество в паллиативном отделении и терапии. На данный момент электроснабжение частично восстановлено.