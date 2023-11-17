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В Крыму участковые спасли запертую в квартире пенсионерку с инсультом - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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В Крыму участковые спасли запертую в квартире пенсионерку с инсультом
В Крыму участковые спасли запертую в квартире пенсионерку с инсультом - РИА Новости Крым, 17.11.2023
В Крыму участковые спасли запертую в квартире пенсионерку с инсультом
В Симферополе полицейские спасли одинокую пенсионерку, которую парализовало в результате инсульта в запертой квартире. Об этом сообщает МВД России. РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T08:49
2023-11-17T08:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские спасли одинокую пенсионерку, которую парализовало в результате инсульта в запертой квартире. Об этом сообщает МВД России.В полицию обратился сосед одинокой старушки. Мужчина сообщил, что 74-летняя пенсионерка несколько дней не выходит из своей квартиры.На место прибыли участковые - старшие лейтенанты полиции Алексей Самойленко и Айдер Чалах. Правоохранители осмотрели входную дверь и заметили, что ключ находится в замочной скважине изнутри, однако дверь никто не открывает. Сотрудники полиции запросили спецтехнику с подъемником, чтобы попасть в квартиру через открытый балкон.Пенсионерка, у которой случился инсульт, была в экстренном порядке доставлена в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудники ГИБДД спасли маленького ребенка от удушьяВ Ялте полицейские спасли пенсионера, который провел на морозе пять часов"Шли вслепую на звук": в Крыму полицейские спасли людей из пылающего дома
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости крыма, ирина волк
В Крыму участковые спасли запертую в квартире пенсионерку с инсультом

В Симферополе участковые спасли запертую в квартире 74-летнюю пенсионерку с инсультом

08:49 17.11.2023 (обновлено: 08:56 17.11.2023)
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские спасли одинокую пенсионерку, которую парализовало в результате инсульта в запертой квартире. Об этом сообщает МВД России.
В полицию обратился сосед одинокой старушки. Мужчина сообщил, что 74-летняя пенсионерка несколько дней не выходит из своей квартиры.
На место прибыли участковые - старшие лейтенанты полиции Алексей Самойленко и Айдер Чалах. Правоохранители осмотрели входную дверь и заметили, что ключ находится в замочной скважине изнутри, однако дверь никто не открывает. Сотрудники полиции запросили спецтехнику с подъемником, чтобы попасть в квартиру через открытый балкон.
"Алексей Самойленко забрался в квартиру. В одной из комнат он обнаружил пожилую женщину в беспомощном состоянии. Ее речь была несвязной, передвигаться самостоятельно она не могла. Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь. Благодаря их своевременным и решительным действиям человеческая жизнь была спасена", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пенсионерка, у которой случился инсульт, была в экстренном порядке доставлена в больницу.
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КрымСимферопольМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоНовости КрымаИрина Волк
 
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