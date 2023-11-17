https://crimea.ria.ru/20231117/v-krymu-uchastkovye-spasli-zapertuyu-v-kvartire-pensionerku-s-insultom-1132847579.html

В Крыму участковые спасли запертую в квартире пенсионерку с инсультом

В Крыму участковые спасли запертую в квартире пенсионерку с инсультом - РИА Новости Крым, 17.11.2023

В Крыму участковые спасли запертую в квартире пенсионерку с инсультом

В Симферополе полицейские спасли одинокую пенсионерку, которую парализовало в результате инсульта в запертой квартире. Об этом сообщает МВД России. РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T08:49

2023-11-17T08:49

2023-11-17T08:56

крым

симферополь

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

новости крыма

ирина волк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские спасли одинокую пенсионерку, которую парализовало в результате инсульта в запертой квартире. Об этом сообщает МВД России.В полицию обратился сосед одинокой старушки. Мужчина сообщил, что 74-летняя пенсионерка несколько дней не выходит из своей квартиры.На место прибыли участковые - старшие лейтенанты полиции Алексей Самойленко и Айдер Чалах. Правоохранители осмотрели входную дверь и заметили, что ключ находится в замочной скважине изнутри, однако дверь никто не открывает. Сотрудники полиции запросили спецтехнику с подъемником, чтобы попасть в квартиру через открытый балкон.Пенсионерка, у которой случился инсульт, была в экстренном порядке доставлена в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудники ГИБДД спасли маленького ребенка от удушьяВ Ялте полицейские спасли пенсионера, который провел на морозе пять часов"Шли вслепую на звук": в Крыму полицейские спасли людей из пылающего дома

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости крыма, ирина волк