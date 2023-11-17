https://crimea.ria.ru/20231117/glavnoe-za-den-17-noyabrya-1132871102.html

Главное за день: 17 ноября

Главное за день: 17 ноября - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Главное за день: 17 ноября

В Черном море уничтожен десант ВСУ и семь дронов, сообщили в Министерстве обороны. В Астрахани под завалами обрушившегося дома сегодня людей не обнаружили – в... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T22:18

2023-11-17T22:18

2023-11-17T22:37

главное за день

министерство обороны рф

черное море

воздушно-космический силы (вкс)

авиация

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

обрушение жилого дома в астрахани

астрахань

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131363069_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_55fcde52db0b221c572ce26217ec9158.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Черном море уничтожен десант ВСУ и семь дронов, сообщили в Министерстве обороны. В Астрахани под завалами обрушившегося дома сегодня людей не обнаружили – в МЧС завершили разбор завалов. Первые корабли с российским зерном отправились в Африку, а в зоне СВО российские войска поразили командные пункты группировок ВСУ "Лиман" и "Хортица". В Санкт-Петербурге на международном культурном форуме выступил Путин – говорил о развитии культуры и финансировании культурных проектов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Черном море на подходе к Крыму уничтожен десант ВСУ и семь морских дроновВооруженные силы Российской Федерации уничтожили в акватории семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России."17 ноября в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ", – сказано в сообщении военного ведомства.Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.Под завалами рухнувшего дома в Астрахани людей не обнаруженоПод завалами части многоквартирного пятиэтажного дома, который обрушился в четверг, людей больше нет. Об этом сообщили в МЧС Астраханской области.По данным ведомства, все жильцы дома, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавших без вести нет. Все работы по разбору завалов завершены.В Африку отправились первые корабли с российским зерномИз портов России в Африку вышли первые два корабля с грузом зерна. Продовольствие поставляется на безвозмездной основе, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."Первые два корабля в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов. Ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября–начале декабря этого года", – заявил он на выставке-форуме "Россия" во время осмотра экспозиции Минсельхоза.По словам министра, до конца года пшеница будет отправлена морем в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею.Российские войска уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман"За прошедшую неделю наши войска в зоне СВО нанесли удары по пунктам управления и местам размещения командования крупных группировок ВСУ "Лиман" и "Хортица". Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны.В ведомства уточнили, что с 11 по 17 ноября по вышеназванным объектам было нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и БПЛА. Кроме того, были поражены пункты дислокации боевиков нацформирований "Азов"* и "Правый сектор"*, – говорится в сообщении.Путин принял участие в Петербургском международном экономическом форумеВыступая перед собравшимися, Путин говорил о важности сохранения культурного разнообразия и взаимного уважения к национальному культурному достоянию всех стран. Он подчеркнул, что все попытки западных стран вычеркнуть из мировой культуры наследие русского народа заранее обречены а неудачу, как и антироссийские санкции.В разговоре с известным режиссером Эмиром Кустурицей Путин поблагодарил его за вклад в российскую культуру, отметив, что фильмы, которые мастер собирается снимать в России, обещают стать "бриллиантами" в истории развития искусства.Также президент упомянул о строительстве крупного арт-кластера в Херсонесе, подчеркнув, что это позволит жителям Севастополя чувствовать себя причастными к великой культуре России.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20231117/chto-kroetsya-za-slovami-zelenskogo-ob-otstuplenii-vsu--ekspert-1132869245.html

https://crimea.ria.ru/20231117/vsu-atakovali-raketami-storm-shadow-khersonskuyu-oblast--chto-izvestno-1132861611.html

https://crimea.ria.ru/20231117/pravitelstvo-rf-snimaet-vremennyy-zapret-na-eksport-benzina-1132867287.html

https://crimea.ria.ru/20231117/novyy-maydan-na-ukraine-vozmozhen-v-blizhayshem-buduschem--mnenie-1132862543.html

https://crimea.ria.ru/20231117/rossiyskie-migi-paralizuyut-ukrainu-zelenskiy-zhazhdet-spaseniya-1132865687.html

черное море

астрахань

африка

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, министерство обороны рф, черное море, воздушно-космический силы (вкс), авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу , обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, африка, зерно, владимир путин (политик), культура, россия, новости