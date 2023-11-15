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Главные новости Крыма: 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Главные новости Крыма: 15 ноября
Главные новости Крыма: 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Главные новости Крыма: 15 ноября
В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского. В республике открыли шесть онкологических центров и выделили средства на лекарства больным. За... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T22:13
2023-11-15T22:13
главное за день
игорь коломойский
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
наталья пеньковская
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав крыма
ситуация с корью в крыму
анна анюхина
совет министров рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского. В республике открыли шесть онкологических центров и выделили средства на лекарства больным. За две недели в Крыму пять человек заболели корью. Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе. В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Объекты КоломойскогоДепутаты парламента Крыма согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа", ранее принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому, в южнобережном поселке Партенит, сообщил в среду председатель Госсовета республики Владимир Константинов. По словам спикера крымского парламента, лот включает 37 объектов, в том числе центр водного спорта. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.Борьба с онкологиейВ Крыму выделено более миллиарда рублей на обеспечение онкологических пациентов лекарственными препаратами, включая дорогостоящие лекарства для таргетной терапии, рассказал в среду министр здравоохранения Константин Скорупский. Кроме того, по его словам, в рамках Национального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в Крыму открыто шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Центры оснащены всем необходимым оборудованием, обеспечены кадрами и успешно функционируют. На сегодня уже пролечено более 20 000 пациентов. Корь в КрымуСитуация с корью в Крыму ухудшается, за последний месяц зарегистрировано пять случаев заболевания. Такие данные 15 ноября озвучила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская. По ее данным, все случаи местные, тогда как раньше были завозные. В предыдущие пять лет случаи этого заболевания в Крыму не фиксировались. При этом Пеньковская заверила, что ситуация по заболеваемости в регионе остается контролируемой.Гаражная амнистияПри оформлении гаража жителям Крыма теперь не понадобится дважды подавать некоторые документы. Процесс “гаражной амнистии” будет проходить проще благодаря вступившим в силу поправкам в федеральный закон №338-ФЗ “О гаражных объединениях”, сообщила вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина. Ранее для завершения оформления гаража и земельного участка под ним требовалось предоставить технический и межевой план. Теперь делать эти документы повторно нет необходимости, если на их основании уже был проведен государственный кадастровый учет.Филиал вуза в ЯлтеВ Ялте откроется филиал Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ). Занятия временно проводятся в помещении молодежного центра, сообщил декан факультета культуры и искусств, кандидат филологических наук Константин Пащенко. Вуз, основанный в 1917 году, год назад пришлось спешно эвакуировать в разные города Крыма и Херсонской области. За прошедший год преподаватели смогли обустроиться в Ялте и адаптироваться к требованиям российского законодательства в сфере образования. Коллектив удалось сохранить.
https://crimea.ria.ru/20231115/op-kryma-lishila-polnomochiy-olega-scherbaka-posle-smertelnogo-dtp-1132813916.html
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главное за день, игорь коломойский, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), наталья пеньковская, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, ситуация с корью в крыму, анна анюхина, совет министров рк, гаражная амнистия, херсон, высшее образование в крыму, константин пащенко, ялта
Главные новости Крыма: 15 ноября

Главные новости Крыма за 15 ноября

22:13 15.11.2023
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкПоселок Партенит
Поселок Партенит - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского. В республике открыли шесть онкологических центров и выделили средства на лекарства больным. За две недели в Крыму пять человек заболели корью. Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе. В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Объекты Коломойского

Депутаты парламента Крыма согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа", ранее принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому, в южнобережном поселке Партенит, сообщил в среду председатель Госсовета республики Владимир Константинов. По словам спикера крымского парламента, лот включает 37 объектов, в том числе центр водного спорта. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.
Общественная палата Республики Крым
Вчера, 19:43
ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП

Борьба с онкологией

В Крыму выделено более миллиарда рублей на обеспечение онкологических пациентов лекарственными препаратами, включая дорогостоящие лекарства для таргетной терапии, рассказал в среду министр здравоохранения Константин Скорупский. Кроме того, по его словам, в рамках Национального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в Крыму открыто шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Центры оснащены всем необходимым оборудованием, обеспечены кадрами и успешно функционируют. На сегодня уже пролечено более 20 000 пациентов.
Свеча в доме
Вчера, 21:24
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Корь в Крыму

Ситуация с корью в Крыму ухудшается, за последний месяц зарегистрировано пять случаев заболевания. Такие данные 15 ноября озвучила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская. По ее данным, все случаи местные, тогда как раньше были завозные. В предыдущие пять лет случаи этого заболевания в Крыму не фиксировались. При этом Пеньковская заверила, что ситуация по заболеваемости в регионе остается контролируемой.
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Вчера, 21:39
Авария в Симферополе - три десятка улиц на сутки останутся без воды

Гаражная амнистия

При оформлении гаража жителям Крыма теперь не понадобится дважды подавать некоторые документы. Процесс “гаражной амнистии” будет проходить проще благодаря вступившим в силу поправкам в федеральный закон №338-ФЗ “О гаражных объединениях”, сообщила вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина. Ранее для завершения оформления гаража и земельного участка под ним требовалось предоставить технический и межевой план. Теперь делать эти документы повторно нет необходимости, если на их основании уже был проведен государственный кадастровый учет.
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Вчера, 12:01
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

Филиал вуза в Ялте

В Ялте откроется филиал Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ). Занятия временно проводятся в помещении молодежного центра, сообщил декан факультета культуры и искусств, кандидат филологических наук Константин Пащенко. Вуз, основанный в 1917 году, год назад пришлось спешно эвакуировать в разные города Крыма и Херсонской области. За прошедший год преподаватели смогли обустроиться в Ялте и адаптироваться к требованиям российского законодательства в сфере образования. Коллектив удалось сохранить.
Судак карантин набережная - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Вчера, 21:18Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Главное за деньИгорь КоломойскийВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Наталья ПеньковскаяЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМинздрав КрымаСитуация с корью в КрымуАнна АнюхинаСовет министров РКГаражная амнистияХерсонВысшее образование в КрымуКонстантин ПащенкоЯлта
 
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00:00Какой сегодня праздник: 16 ноября
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21:54"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроекта
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21:24Центр Севастополя остался без света
21:18Кино в Судаке: о чем снимают новый сериал
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