Главные новости Крыма: 15 ноября
Главные новости Крыма за 15 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского. В республике открыли шесть онкологических центров и выделили средства на лекарства больным. За две недели в Крыму пять человек заболели корью. Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе. В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Объекты Коломойского
Депутаты парламента Крыма согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа", ранее принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому, в южнобережном поселке Партенит, сообщил в среду председатель Госсовета республики Владимир Константинов. По словам спикера крымского парламента, лот включает 37 объектов, в том числе центр водного спорта. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.
Борьба с онкологией
В Крыму выделено более миллиарда рублей на обеспечение онкологических пациентов лекарственными препаратами, включая дорогостоящие лекарства для таргетной терапии, рассказал в среду министр здравоохранения Константин Скорупский. Кроме того, по его словам, в рамках Национального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в Крыму открыто шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Центры оснащены всем необходимым оборудованием, обеспечены кадрами и успешно функционируют. На сегодня уже пролечено более 20 000 пациентов.
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Корь в Крыму
Ситуация с корью в Крыму ухудшается, за последний месяц зарегистрировано пять случаев заболевания. Такие данные 15 ноября озвучила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская. По ее данным, все случаи местные, тогда как раньше были завозные. В предыдущие пять лет случаи этого заболевания в Крыму не фиксировались. При этом Пеньковская заверила, что ситуация по заболеваемости в регионе остается контролируемой.
Гаражная амнистия
При оформлении гаража жителям Крыма теперь не понадобится дважды подавать некоторые документы. Процесс “гаражной амнистии” будет проходить проще благодаря вступившим в силу поправкам в федеральный закон №338-ФЗ “О гаражных объединениях”, сообщила вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина. Ранее для завершения оформления гаража и земельного участка под ним требовалось предоставить технический и межевой план. Теперь делать эти документы повторно нет необходимости, если на их основании уже был проведен государственный кадастровый учет.
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Филиал вуза в Ялте
В Ялте откроется филиал Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ). Занятия временно проводятся в помещении молодежного центра, сообщил декан факультета культуры и искусств, кандидат филологических наук Константин Пащенко. Вуз, основанный в 1917 году, год назад пришлось спешно эвакуировать в разные города Крыма и Херсонской области. За прошедший год преподаватели смогли обустроиться в Ялте и адаптироваться к требованиям российского законодательства в сфере образования. Коллектив удалось сохранить.