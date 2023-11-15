https://crimea.ria.ru/20231115/v-krymu-na-lekarstva-dlya-onkobolnykh-vydelili-bolee-milliarda-rubley-1132807384.html

В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей

В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 15.11.2023

В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей

В Крыму выделено более миллиарда рублей на обеспечение онкологических пациентов лекарственными препаратами, включая дорогостоящие лекарства для таргетной... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T16:04

2023-11-15T16:04

2023-11-15T16:04

константин скорупский

минздрав крыма

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

онкология

бахчисарайский район

здоровье

сенаторский онкопатруль крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выделено более миллиарда рублей на обеспечение онкологических пациентов лекарственными препаратами, включая дорогостоящие лекарства для таргетной терапии. Об этом министр здравоохранения Константин Скорупский сообщил журналистам в Бахчисарае в ходе стартовавшего проекта "Сенаторский онкопатруль".По словам министра, профилактика и меры по раннему выявлению онкозаболеваний – важный вопрос, который находится на контроле президента России Владимира Путина."У нас должны быть охвачены профилактическими мероприятиями 1 миллион 38 тысяч человек, включая детей. Будет охвачена вся территория полуострова, мы привлекли сюда и врачей УЗИ-диагностики, здесь находится портативная техника, которая позволит нам это делать", - добавил он.В Бахчисарае стартовал проект под названием "Сенаторский онкопатруль Крыма". Его цель - помочь людям выявить онкозаболевания на ранней стадии. В рамках "Онкопатруля" жители Бахчисарайского района 15 ноября смогут пройти рентген, маммографию, процедуру дерматоскопии, а также получить консультацию профильных специалистов.Ранее сообщалось, что крымские врачи провели уникальную операцию – удалили у женщины опухоль весом в 15 килограммов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет новый медцентр в Феодосии за 18 млрд - фотоНе страшно, не вредно, не больно: 8 фактов о донорах костного мозгаОтключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операцию

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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