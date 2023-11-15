В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей
В Крыму на обеспечение онкобольных дорогими лекарствами для химиотерапии выделили миллиард
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОнкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выделено более миллиарда рублей на обеспечение онкологических пациентов лекарственными препаратами, включая дорогостоящие лекарства для таргетной терапии. Об этом министр здравоохранения Константин Скорупский сообщил журналистам в Бахчисарае в ходе стартовавшего проекта "Сенаторский онкопатруль".
"У нас на сегодня в рамках обеспечения онкопациентов лекарственными препаратами бюджет республики выделяет более миллиарда рублей, это огромные деньги. И они позволяют нам почти на 100% обеспечивать пациентов, особенно это касается тех, которые получают таргетную терапию. Это очень дорогостоящие препараты, их цена исчисляется сотнями тысяч, а бывает, и миллионами рублей, которые уходят на одного пациента. На сегодня мы имеем такую возможность", - сказал он.
По словам министра, профилактика и меры по раннему выявлению онкозаболеваний – важный вопрос, который находится на контроле президента России Владимира Путина.
"У нас должны быть охвачены профилактическими мероприятиями 1 миллион 38 тысяч человек, включая детей. Будет охвачена вся территория полуострова, мы привлекли сюда и врачей УЗИ-диагностики, здесь находится портативная техника, которая позволит нам это делать", - добавил он.
В Бахчисарае стартовал проект под названием "Сенаторский онкопатруль Крыма". Его цель - помочь людям выявить онкозаболевания на ранней стадии. В рамках "Онкопатруля" жители Бахчисарайского района 15 ноября смогут пройти рентген, маммографию, процедуру дерматоскопии, а также получить консультацию профильных специалистов.
Ранее сообщалось, что крымские врачи провели уникальную операцию – удалили у женщины опухоль весом в 15 килограммов.
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