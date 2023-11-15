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В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей
В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 15.11.2023
В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей
В Крыму выделено более миллиарда рублей на обеспечение онкологических пациентов лекарственными препаратами, включая дорогостоящие лекарства для таргетной... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T16:04
2023-11-15T16:04
константин скорупский
минздрав крыма
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
онкология
бахчисарайский район
здоровье
сенаторский онкопатруль крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выделено более миллиарда рублей на обеспечение онкологических пациентов лекарственными препаратами, включая дорогостоящие лекарства для таргетной терапии. Об этом министр здравоохранения Константин Скорупский сообщил журналистам в Бахчисарае в ходе стартовавшего проекта "Сенаторский онкопатруль".По словам министра, профилактика и меры по раннему выявлению онкозаболеваний – важный вопрос, который находится на контроле президента России Владимира Путина."У нас должны быть охвачены профилактическими мероприятиями 1 миллион 38 тысяч человек, включая детей. Будет охвачена вся территория полуострова, мы привлекли сюда и врачей УЗИ-диагностики, здесь находится портативная техника, которая позволит нам это делать", - добавил он.В Бахчисарае стартовал проект под названием "Сенаторский онкопатруль Крыма". Его цель - помочь людям выявить онкозаболевания на ранней стадии. В рамках "Онкопатруля" жители Бахчисарайского района 15 ноября смогут пройти рентген, маммографию, процедуру дерматоскопии, а также получить консультацию профильных специалистов.Ранее сообщалось, что крымские врачи провели уникальную операцию – удалили у женщины опухоль весом в 15 килограммов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет новый медцентр в Феодосии за 18 млрд - фотоНе страшно, не вредно, не больно: 8 фактов о донорах костного мозгаОтключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операцию
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РИА Новости Крым
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константин скорупский, минздрав крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, онкология, бахчисарайский район, здоровье, сенаторский онкопатруль крыма
В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей

В Крыму на обеспечение онкобольных дорогими лекарствами для химиотерапии выделили миллиард

16:04 15.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОнкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова
Онкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выделено более миллиарда рублей на обеспечение онкологических пациентов лекарственными препаратами, включая дорогостоящие лекарства для таргетной терапии. Об этом министр здравоохранения Константин Скорупский сообщил журналистам в Бахчисарае в ходе стартовавшего проекта "Сенаторский онкопатруль".
"У нас на сегодня в рамках обеспечения онкопациентов лекарственными препаратами бюджет республики выделяет более миллиарда рублей, это огромные деньги. И они позволяют нам почти на 100% обеспечивать пациентов, особенно это касается тех, которые получают таргетную терапию. Это очень дорогостоящие препараты, их цена исчисляется сотнями тысяч, а бывает, и миллионами рублей, которые уходят на одного пациента. На сегодня мы имеем такую возможность", - сказал он.
По словам министра, профилактика и меры по раннему выявлению онкозаболеваний – важный вопрос, который находится на контроле президента России Владимира Путина.
"У нас должны быть охвачены профилактическими мероприятиями 1 миллион 38 тысяч человек, включая детей. Будет охвачена вся территория полуострова, мы привлекли сюда и врачей УЗИ-диагностики, здесь находится портативная техника, которая позволит нам это делать", - добавил он.
В Бахчисарае стартовал проект под названием "Сенаторский онкопатруль Крыма". Его цель - помочь людям выявить онкозаболевания на ранней стадии. В рамках "Онкопатруля" жители Бахчисарайского района 15 ноября смогут пройти рентген, маммографию, процедуру дерматоскопии, а также получить консультацию профильных специалистов.
Ранее сообщалось, что крымские врачи провели уникальную операцию – удалили у женщины опухоль весом в 15 килограммов.
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Константин СкорупскийМинздрав КрымаКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОнкологияБахчисарайский районЗдоровьеСенаторский онкопатруль Крыма
 
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