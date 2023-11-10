https://crimea.ria.ru/20231110/skolko-kiev-zalozhil-na-voennye-raskhody-v-2024-godu-1132713839.html

Сколько Киев заложил на военные расходы в 2024 году

Сколько Киев заложил на военные расходы в 2024 году - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Сколько Киев заложил на военные расходы в 2024 году

Верховная рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". На расходы министерства обороны заложено 1 триллион 164 миллиарда 48 миллионов 728 РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T16:16

2023-11-10T16:16

2023-11-10T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Верховная рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". На расходы министерства обороны заложено 1 триллион 164 миллиарда 48 миллионов 728 тысяч 400 гривен (более 32 млрд долларов или свыше 2,55 трлн рублей – ред.). Об этом сообщили в оборонном ведомстве Украины.Более 74% от этой суммы (862 миллиарда гривен) уйдет на содержание военнослужащих ВСУ и государственной специальной службы транспорта.На закупку оружия, техники, БПЛА и боеприпасов, а также восстановление поврежденного вооружения планируют потратить 265,4 миллиарда гривен (22,8%). Эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры ВСУ оценены Минобороны Украины в 36 миллиардов гривен (3,1%). Меньше всего планируют выделить за год на обеспечение работы аппарата министерства обороны - 663,7 миллиона гривен (0,06%).Тем временем в США заявили, что исчерпали средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. С таким заявлением выступила помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки в Сенате США.А президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь попросил у Запада деньги на оружие в кредит, пообещав вернуть долги в будущем.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему поставки самолетов F-16 не помогут ЗеленскомуПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денегУкраину вычеркнули: в США одобрили помощь Израилю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, минобороны украины, деньги, в мире, новости, экономика