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Главное за день: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Главное за день: 8 ноября
Главное за день: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Главное за день: 8 ноября
Над Херсонской областью сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма. Экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб в результате теракта, РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T22:39
2023-11-08T22:39
россия
в мире
главное за день
новости
владимир путин (политик)
луганская народная республика (лнр)
происшествия
теракт
главное управление разведки украины (гур)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Над Херсонской областью сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма. Экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб в результате теракта, за который взяло ответственность ГУР минобороны Украины. Совет федерации одобрил поправки в закон о выборах президента России. Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян. Правительство планирует вложить триллион рублей в круглогодичные морские курорты Крыма и других регионов. В России фиксируют новую волну COVID-19.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка ракетной атаки на КрымВ среду утром над Геническом Херсонской области российские ПВО сбили три ракеты, которые были выпущены ВСУ в направлении Крыма. Как рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, обломки упали на землю вне населенных пунктов.При этом в Севастополе объявили воздушную тревогу. Теракт в ЛНРВ Луганске погиб экс-начальник управления Народной милиции ЛНР, депутат Народного совета республики Михаил Филипоненко. Он скончался на месте от полученных ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывных устройств.Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за этот террористический акт.Поправки в закон о выборах президентаСовет Федерации в среду одобрил поправки в закон о выборах президента России. Документ предусматривает возможность голосования на территориях, где введено военное положение, вводит запрет агитации на заблокированных Роскомнадзором ресурсах, уточняет правила проведения голосования на участках за рубежом, возможности ведения реестра "надомного" голосования в электронном виде, допуска на заседания избиркомов представителей СМИ, которые работают по трудовому договору.Путин одобрил обмен заблокированных в РФ активовПрезидент России Владимир Путин подписал указ, который допускает возможность обменять заблокированные в стране иностранные активы на российские, замороженные на Западе, стоимостью до 100 тысяч рублей.Согласно документу, под обмен подпадут активы розничных российских инвесторов, которые вкладывают свои средства в ценные бумаги. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут купить у инвесторов РФ заблокированные иностранные бумаги. Сделки в рамках этой процедуры будут осуществляться путем проведения торгов.Новая волна COVIDВ России фиксируют новую волну заболеваемости COVID-19, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, в неделю регистрируется 35-36 тысяч новых случаев заболевания, что вдвое больше, чем месяц назад.Около 30% от общего числа заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В Крыму пока ситуация не выходит за рамки эпидпорога.Триллион на круглогодичные курортыПравительство России планирует выделить один триллион рублей на создание круглогодичных морских курортов в Крыму и других регионах в рамках масштабного проекта "Пять морей и озеро Байкал". Он предполагает создание курортов на Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском и Японском морях и может обеспечить не менее 140 млн внутренних туристических поездок.Четыре из 10 проектов – на Юге России. Среди них "Золотые пески" и "Семейные курорты. Крымская Ривьера" в Республике Крым, на Черном море. А также курорт "Приморск" на Азовском море в Запорожской области, и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.
https://crimea.ria.ru/20231108/u-ssha-bolshe-net-deneg-na-podderzhku-ukrainy-1132672698.html
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россия, в мире, главное за день, новости, владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), происшествия, теракт, главное управление разведки украины (гур), безопасность, экономика, закон и право, внутренний туризм
Главное за день: 8 ноября

Главные события и заявления среды, 8 ноября

22:39 08.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДепутат Народного совета ЛНР М. Филипоненко погиб в Луганске
Депутат Народного совета ЛНР М. Филипоненко погиб в Луганске - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Над Херсонской областью сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма. Экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб в результате теракта, за который взяло ответственность ГУР минобороны Украины. Совет федерации одобрил поправки в закон о выборах президента России. Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян. Правительство планирует вложить триллион рублей в круглогодичные морские курорты Крыма и других регионов. В России фиксируют новую волну COVID-19.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Попытка ракетной атаки на Крым

В среду утром над Геническом Херсонской области российские ПВО сбили три ракеты, которые были выпущены ВСУ в направлении Крыма. Как рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, обломки упали на землю вне населенных пунктов.
При этом в Севастополе объявили воздушную тревогу.
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
20:28
У США больше нет денег на поддержку Украины

Теракт в ЛНР

В Луганске погиб экс-начальник управления Народной милиции ЛНР, депутат Народного совета республики Михаил Филипоненко. Он скончался на месте от полученных ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывных устройств.
Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за этот террористический акт.

Поправки в закон о выборах президента

Совет Федерации в среду одобрил поправки в закон о выборах президента России. Документ предусматривает возможность голосования на территориях, где введено военное положение, вводит запрет агитации на заблокированных Роскомнадзором ресурсах, уточняет правила проведения голосования на участках за рубежом, возможности ведения реестра "надомного" голосования в электронном виде, допуска на заседания избиркомов представителей СМИ, которые работают по трудовому договору.

Путин одобрил обмен заблокированных в РФ активов

Президент России Владимир Путин подписал указ, который допускает возможность обменять заблокированные в стране иностранные активы на российские, замороженные на Западе, стоимостью до 100 тысяч рублей.
Согласно документу, под обмен подпадут активы розничных российских инвесторов, которые вкладывают свои средства в ценные бумаги. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут купить у инвесторов РФ заблокированные иностранные бумаги. Сделки в рамках этой процедуры будут осуществляться путем проведения торгов.

Новая волна COVID

В России фиксируют новую волну заболеваемости COVID-19, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в неделю регистрируется 35-36 тысяч новых случаев заболевания, что вдвое больше, чем месяц назад.Около 30% от общего числа заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В Крыму пока ситуация не выходит за рамки эпидпорога.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в круглом столе по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
13:52
"Рыльце в пушку": Запад зарывает ложь о преступлениях в Буче – Лавров

Триллион на круглогодичные курорты

Правительство России планирует выделить один триллион рублей на создание круглогодичных морских курортов в Крыму и других регионах в рамках масштабного проекта "Пять морей и озеро Байкал". Он предполагает создание курортов на Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском и Японском морях и может обеспечить не менее 140 млн внутренних туристических поездок.
Четыре из 10 проектов – на Юге России. Среди них "Золотые пески" и "Семейные курорты. Крымская Ривьера" в Республике Крым, на Черном море. А также курорт "Приморск" на Азовском море в Запорожской области, и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.
 
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Заголовок открываемого материала
23:01На Крымском мосту открыли движение
22:57Главные новости Крыма: 8 ноября
22:39Главное за день: 8 ноября
21:51Крымский мост перекрыт
21:43Эпидемия COVID-19 в России: что с заболеваемостью в Крыму
21:29Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей
20:47В России снизилась смертность от онкологии – Мурашко
20:28У США больше нет денег на поддержку Украины
20:06Озимые в Крыму: как идет посевная кампания - Минсельхоз
19:34Путин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиян
19:13В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей
18:52Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области
18:38У Воронцовского дворца обнаружили подземный ход
18:19Цены в Крыму: какие товары ударят по кошельку
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