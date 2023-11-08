https://crimea.ria.ru/20231108/glavnoe-za-den-8-noyabrya-1132673348.html

Главное за день: 8 ноября

Главное за день: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Главное за день: 8 ноября

Над Херсонской областью сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма. Экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб в результате теракта, РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T22:39

2023-11-08T22:39

2023-11-08T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Над Херсонской областью сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма. Экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб в результате теракта, за который взяло ответственность ГУР минобороны Украины. Совет федерации одобрил поправки в закон о выборах президента России. Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян. Правительство планирует вложить триллион рублей в круглогодичные морские курорты Крыма и других регионов. В России фиксируют новую волну COVID-19.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка ракетной атаки на КрымВ среду утром над Геническом Херсонской области российские ПВО сбили три ракеты, которые были выпущены ВСУ в направлении Крыма. Как рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, обломки упали на землю вне населенных пунктов.При этом в Севастополе объявили воздушную тревогу. Теракт в ЛНРВ Луганске погиб экс-начальник управления Народной милиции ЛНР, депутат Народного совета республики Михаил Филипоненко. Он скончался на месте от полученных ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывных устройств.Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за этот террористический акт.Поправки в закон о выборах президентаСовет Федерации в среду одобрил поправки в закон о выборах президента России. Документ предусматривает возможность голосования на территориях, где введено военное положение, вводит запрет агитации на заблокированных Роскомнадзором ресурсах, уточняет правила проведения голосования на участках за рубежом, возможности ведения реестра "надомного" голосования в электронном виде, допуска на заседания избиркомов представителей СМИ, которые работают по трудовому договору.Путин одобрил обмен заблокированных в РФ активовПрезидент России Владимир Путин подписал указ, который допускает возможность обменять заблокированные в стране иностранные активы на российские, замороженные на Западе, стоимостью до 100 тысяч рублей.Согласно документу, под обмен подпадут активы розничных российских инвесторов, которые вкладывают свои средства в ценные бумаги. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут купить у инвесторов РФ заблокированные иностранные бумаги. Сделки в рамках этой процедуры будут осуществляться путем проведения торгов.Новая волна COVIDВ России фиксируют новую волну заболеваемости COVID-19, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, в неделю регистрируется 35-36 тысяч новых случаев заболевания, что вдвое больше, чем месяц назад.Около 30% от общего числа заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В Крыму пока ситуация не выходит за рамки эпидпорога.Триллион на круглогодичные курортыПравительство России планирует выделить один триллион рублей на создание круглогодичных морских курортов в Крыму и других регионах в рамках масштабного проекта "Пять морей и озеро Байкал". Он предполагает создание курортов на Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском и Японском морях и может обеспечить не менее 140 млн внутренних туристических поездок.Четыре из 10 проектов – на Юге России. Среди них "Золотые пески" и "Семейные курорты. Крымская Ривьера" в Республике Крым, на Черном море. А также курорт "Приморск" на Азовском море в Запорожской области, и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.

https://crimea.ria.ru/20231108/u-ssha-bolshe-net-deneg-na-podderzhku-ukrainy-1132672698.html

https://crimea.ria.ru/20231108/ryltse-v-pushku-zapad-zaryvaet-lozh-o-prestupleniyakh-v-buche--lavrov-1132648817.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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