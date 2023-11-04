https://crimea.ria.ru/20231104/ne-khochu-uezzhat-iz-rossii-palestinets-pereekhal-v-krym-1132558018.html
Не хочу уезжать из России: палестинец переехал в Крым
Не хочу уезжать из России: палестинец переехал в Крым - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Не хочу уезжать из России: палестинец переехал в Крым
РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T19:43
2023-11-04T19:43
2023-11-04T19:49
новые русские: иностранцы в крыму
крым
общество
россия
рани алхелоу
новые русские: иностранцы в крыму
эксклюзивы риа новости крым
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Рани Алхелоу чувствует себя русским. Хотя по национальности – араб. В России много лет назад оказался по идеологическим принципам, переехав из Палестины. С нашей страной пережил и разруху, и восстановление. В Крым попал случайно, влюбился с первого взгляда и остался.Сейчас Рани Каримович – крупный предприниматель. Занимается предметами домашнего обихода, хотя учился профессии кожвенеролога – сначала в Харькове, а потом и в Москве.В холодной России он оказался из-за юношеского идеализма: будучи членом коммунистической партии Палестины решил, что ему учиться надо только в СССР – на родине коммунизма. И в 1991 году поехал.Росси в России: как студент из Конго в Крыму на скорой работает>>"В России много хорошего"В Харькове Рани удивлялся не погоде – о ней он был предупрежден, а людям и архитектуре, тому, как выглядят полицейские, как застроен частный сектор – невысокими и старенькими домишками: такого в Палестине не было. И, в отличие от родины, много зелени.И люди понравились, конечно: "народ сам по себе очень красивый", говорит он.Обучение было долгим – в общей сложности 12 лет вместе с годовой языковой подготовкой, ординатурой и аспирантура в Москве.Не все палестинцы выдержали жизнь в России в 90-х. Двоюродный брат, с которым Рани вместе приехал, принял решение вернуться.В Москве в возрасте 30 лет он и познакомился со своей нынешней супругой."Жениться хотел, надо было сыграть свадьбу, денег не хватило, думал, начну подрабатывать. Первоначально занимался полотенцами египетского производства", – рассказывает Рани о своем бизнес-становлении.Добрый доктор Иброхим: как стать взрослым в Крыму>>"Крым – это сказка"Полотенца, постельное белье, текстиль, шторы – закрутилось дело, завязались связи. Жизнь в суетливой Москве, работа, работа, работа, редкий отдых. Было непросто. Жена иногда уговаривала Рани уехать из России за границу, но он не согласился.А в 2014 году сын попал в "Артек"."Были наслышаны про этот лагерь. Мы тогда приехали в Крым с сыном на машине, мост еще не был построен, паромом плыли. Я на три недели его путевки снял дом. Крым мне очень понравился, это была сказка. Я не понимал, как – я столько жил в Харькове и ни разу не приехал в Крым", – говорит Рани Каримович.Но предприниматель везде остается предпринимателем, бизнес не терпит промедлений, а к хорошему бизнесмену удача сама идет в руки.Супруга с еще двумя детьми в это время была в Москве. В телефонном разговоре Рани предложил ей переехать. Она тут же согласилась, хотя на полуострове ни разу не была."Тогда решили так: если не понравится – через год вернемся. И уже почти 10 лет мы здесь".Из Бейрута в безопасный Крым: к чему крымские каникулы привели араба>>Чем похожи арабы и русскиеРани говорит, что в Крыму много мест, похожих на его родину: "тут и на дом мой похоже, и из России я не уехал".В Крыму, считает Рани, жить безопасно: "Я понимаю, где нахожусь, что это за страна. Россия – страна сильнейшая. Новости слушаю – естественно, неприятно бывает, но так, чтобы думать, что небезопасно – нет такого".Из-за перманентного израильско-палестинского конфликта и закрытых границ Рани не часто ездил на родину, но своих детей туда возил. Сейчас он очень переживает за весь свой народ и надеется, что все вскоре закончится и можно будет снова два раза в год летать в Палестину к родным.Старший сын-студент Рани Каримовича хочет жить только в России.Он убежден, что характер и менталитет у русских и арабов-палестинцев похожи. Он отмечает общее – простоту в общении, в дружбе, в мыслях, дружелюбие, доверчивость. А еще русские – очень добрые."Мы как в Харьков приехали, нас привели в общежитие, там дежурные. Нас встретила тетя Нина, до сегодняшнего дня я ее помню, очень добрая. До сегодняшнего дня, а я в России с 18 лет, а сейчас мне 50, я поражаюсь доброте русских людей. Когда говорят о русской душе, что она незаменима, я понимаю, что это реально так, я проверил", – говорит Рани.Восточные привычки главного внештатного хирурга Крыма>>Квас, оливье и окрошкаИ русская кухня Рани нравится тоже. Нет ничего, кроме свинины, которую он не употребляет по религиозным причинам, от чего бы он отказался. Гречка? Да. Черный хлеб? Да. Квас, холодец, кабачковая икра и селедка под шубой – да, да и еще раз да. А окрошка на кефире – любимое блюдо. И оливье – "Надо уезжать из России, если не любить оливье", говорит Рани.А вот один продукт в кулинарных пристрастиях русских Рани удивил в самые первые недели пребывания в Харькове – маринованные помидоры. Вообще, помидоры он очень любит с детства, но такого не видел никогда: "Продуктов в магазинах было мало. И все полки заставлены трехлитровыми банками с солеными помидорами и огурцами", вспоминает он.Иногда, правда, Рани с семьей ходят в кафе арабской кухни, дома готовят некоторые восточные блюда. Но жгучей ностальгии по кухне его детства у него нет.И никаких привычек Рани переносить из Палестины в Россию не хочет, ему здесь все нравится. Даже погода. Даже зимой.И только по одному он скучал и скучает – по родным, оставшимся на родине. О ней напоминает грушевидный стакан для чая на столе в рабочем кабинете – у турков и азербайджанцев он называется армуду. Рани не может пить чай из непрозрачной посуды, вот она – сила арабской привычки.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизниХотел узнать Россию: как французский пивовар остался жить в КрымуКрасота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров КрымИстории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
новые русские: иностранцы в крыму, крым, общество, россия, рани алхелоу, эксклюзивы риа новости крым
Рани Алхелоу чувствует себя русским. Хотя по национальности – араб. В России много лет назад оказался по идеологическим принципам, переехав из Палестины. С нашей страной пережил и разруху, и восстановление. В Крым попал случайно, влюбился с первого взгляда и остался.
Сейчас Рани Каримович – крупный предприниматель. Занимается предметами домашнего обихода, хотя учился профессии кожвенеролога – сначала в Харькове, а потом и в Москве.
В холодной России он оказался из-за юношеского идеализма: будучи членом коммунистической партии Палестины решил, что ему учиться надо только в СССР – на родине коммунизма. И в 1991 году поехал.
"Любил очень сильно Советский Союз. Мы в коммунистической партии читали очень много литературы про СССР. Когда появилась возможность после школы уехать заграницу учиться, были варианты: или Германия, или Египет, или Россия. Мне рекомендовали Харьков", – вспоминает Рани.
"В России много хорошего"
В Харькове Рани удивлялся не погоде – о ней он был предупрежден, а людям и архитектуре, тому, как выглядят полицейские, как застроен частный сектор – невысокими и старенькими домишками: такого в Палестине не было. И, в отличие от родины, много зелени.
И люди понравились, конечно: "народ сам по себе очень красивый", говорит он.
Обучение было долгим – в общей сложности 12 лет вместе с годовой языковой подготовкой, ординатурой и аспирантура в Москве.
Не все палестинцы выдержали жизнь в России в 90-х. Двоюродный брат, с которым Рани вместе приехал, принял решение вернуться.
"Было сложно, в 90-х в магазинах ничего не было, коррупция была очень распространена и преступность. Могли раздеть на улице. Но я не чувствовал сложностей, я смотрел, что тут очень много есть хорошего. Если ты позитивно смотришь, то по-другому будешь себя чувствовать", – рассуждает Рани.
В Москве в возрасте 30 лет он и познакомился со своей нынешней супругой.
"Жениться хотел, надо было сыграть свадьбу, денег не хватило, думал, начну подрабатывать. Первоначально занимался полотенцами египетского производства", – рассказывает Рани о своем бизнес-становлении.
"Крым – это сказка"
Полотенца, постельное белье, текстиль, шторы – закрутилось дело, завязались связи. Жизнь в суетливой Москве, работа, работа, работа, редкий отдых. Было непросто. Жена иногда уговаривала Рани уехать из России за границу, но он не согласился.
"Можно было уехать в Палестину, Норвегию, в Монако, в Турцию, бывали мысли такие мельком. Но всегда, когда я уезжал из России на время, то чувствовал, что хочу обратно", – говорит он.
А в 2014 году сын попал в "Артек".
"Были наслышаны про этот лагерь. Мы тогда приехали в Крым с сыном на машине, мост еще не был построен, паромом плыли. Я на три недели его путевки снял дом. Крым мне очень понравился, это была сказка. Я не понимал, как – я столько жил в Харькове и ни разу не приехал в Крым", – говорит Рани Каримович.
Но предприниматель везде остается предпринимателем, бизнес не терпит промедлений, а к хорошему бизнесмену удача сама идет в руки.
"Естественно, где бы я ни находился, интересуюсь своим бизнесом. Пока в Крыму был, познакомился с местными предпринимателями, пока отдыхал – заказы начал принимать. В 2014 году все бизнес-связи местных были нарушены, они возили товар из Одессы, из Киева, а у меня под Иваново свое производство одеял и подушек. Со временем начались хорошие заявки. Взял маленький склад, собрал несколько сотрудников", – вспоминает предприниматель.
Супруга с еще двумя детьми в это время была в Москве. В телефонном разговоре Рани предложил ей переехать. Она тут же согласилась, хотя на полуострове ни разу не была.
"Тогда решили так: если не понравится – через год вернемся. И уже почти 10 лет мы здесь".
Чем похожи арабы и русские
Рани говорит, что в Крыму много мест, похожих на его родину: "тут и на дом мой похоже, и из России я не уехал".
В Крыму, считает Рани, жить безопасно: "Я понимаю, где нахожусь, что это за страна. Россия – страна сильнейшая. Новости слушаю – естественно, неприятно бывает, но так, чтобы думать, что небезопасно – нет такого".
Из-за перманентного израильско-палестинского конфликта и закрытых границ Рани не часто ездил на родину, но своих детей туда возил. Сейчас он очень переживает за весь свой народ и надеется, что все вскоре закончится и можно будет снова два раза в год летать в Палестину к родным.
Старший сын-студент Рани Каримовича хочет жить только в России.
"Не чувствует, что его что-то связывает с Палестиной. И, честно, я над этим не работал, потому что сам не хочу уезжать. Не от того, что не хочу на родину, а просто из России не хочу никуда уезжать. И дети это впитывали. Когда детей о национальности спрашивают, они говорят, что они арабы. А в душе чувствуют себя русскими: во-первых, они не жили в арабских странах, в семье мы ничего не вкладывали им такого. Арабский язык они не знают, так, пару слов, чтобы не забыли, что они арабы, что у них там есть родственники. Для меня важно, чтобы человек понимал, где он живет – если он живет в России, он должен чувствовать себя россиянином, ведь русский – это не национальность, а состояние души", – рассуждает Рани.
Он убежден, что характер и менталитет у русских и арабов-палестинцев похожи. Он отмечает общее – простоту в общении, в дружбе, в мыслях, дружелюбие, доверчивость. А еще русские – очень добрые.
"Мы как в Харьков приехали, нас привели в общежитие, там дежурные. Нас встретила тетя Нина, до сегодняшнего дня я ее помню, очень добрая. До сегодняшнего дня, а я в России с 18 лет, а сейчас мне 50, я поражаюсь доброте русских людей. Когда говорят о русской душе, что она незаменима, я понимаю, что это реально так, я проверил", – говорит Рани.
Квас, оливье и окрошка
И русская кухня Рани нравится тоже. Нет ничего, кроме свинины, которую он не употребляет по религиозным причинам, от чего бы он отказался. Гречка? Да. Черный хлеб? Да. Квас, холодец, кабачковая икра и селедка под шубой – да, да и еще раз да. А окрошка на кефире – любимое блюдо. И оливье – "Надо уезжать из России, если не любить оливье", говорит Рани.
А вот один продукт в кулинарных пристрастиях русских Рани удивил в самые первые недели пребывания в Харькове – маринованные помидоры. Вообще, помидоры он очень любит с детства, но такого не видел никогда: "Продуктов в магазинах было мало. И все полки заставлены трехлитровыми банками с солеными помидорами и огурцами", вспоминает он.
Иногда, правда, Рани с семьей ходят в кафе арабской кухни, дома готовят некоторые восточные блюда. Но жгучей ностальгии по кухне его детства у него нет.
И никаких привычек Рани переносить из Палестины в Россию не хочет, ему здесь все нравится. Даже погода. Даже зимой.
"В России все уникально и соответствует менталитету, взглядам русского человека, который тут вырос и живет. Я не вижу, что что-то нужно менять. Обычаи каждой нации невозможно перенести из одной в другую", – считает он.
И только по одному он скучал и скучает – по родным, оставшимся на родине. О ней напоминает грушевидный стакан для чая на столе в рабочем кабинете – у турков и азербайджанцев он называется армуду. Рани не может пить чай из непрозрачной посуды, вот она – сила арабской привычки.
"Россия лично мне очень много чего дала – и образование, и жену, и детей, и гражданство, и, слава Богу, работу. Я не чувствую себя ущемленным из-за того, что живу за границей, нет этого чувства. Я живу у себя дома", – подытожил Рани.
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