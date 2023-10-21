Из Бейрута в безопасный Крым: к чему крымские каникулы привели араба
Ялтинский стоматолог с ливанским дипломом: почему ливанец выбрал Крым
12:31 21.10.2023 (обновлено: 12:47 21.10.2023)
© Фото из личного архива Юссефа ХрейссаЮссеф Хрейсс с женой Марией
© Фото из личного архива Юссефа Хрейсса
"Я в маму пошел – я стоматолог", - ливанец с безупречным русским Юссеф Хрейсс рассказывает нам о родителях.
Его мама и папа познакомились, когда оба учились в медицинском институте. Папа – на невропатолога, а мама – на зубного врача. Юссеф родился в Саках, в год родители перевезли его в Ливан. Потому что отец - оттуда родом. А теперь Юссеф живет в Крыму. И его маленький сын тоже рожден и живет на полуострове.
Рожденный в Крыму
Наш собеседник очень хорошо говорит по-русски, знает крымскую жизнь, потому что каждый год со школьного возраста приезжал на каникулы в Крым к родственникам:
"Первые 9-10 лет мы не прилетали вообще, потом прилетали через лето. А за последние лет 7-8 мы каждый год гостим здесь".
За русский Юссеф благодарен маме – "она постаралась".
"Она и русскому языку научила, и всем привычкам, и уходу, я бы сказал, русской матери. И нас всегда тянуло в Крым, тут все родные, все друзья".
Одна русская привычка у Юссефа есть с детства – в отличие от арабов чай он пьет по русской традиции – большими кружками.
Юссеф учился в Ливане: и в школе, и в университете. Он считает, что образование в этой арабской стране лучше, чем в Крыму.
"У нас в Ливане есть такое мнение, что наши молодые люди едут сюда учиться потому, что здесь меньше конкуренция: уехал учиться на Украину или в Россию – то есть поехал купить диплом, вот такие у нас пошли слухи, к сожалению. Это не касается поколения моего папы, когда они все приезжали именно за знаниями. Сейчас хорошие университеты есть и в Бейруте. Мы получаем знания первоклассного качества. Я знаю, потому что я сам учился на стоматолога и столкнулся со стоматологами, которые тут учились".
Из Бейрута в Ялту
Жену себе Юссефф нашел тоже в Крыму.
"Я несколько лет не прилетал в Крым, у меня были финальные экзамены. И когда я в 2016 году закончил университет, то решил – мне нужен отдых. Прилетел в Крым, через пять дней мы с Машей встретились на концерте. Она сидела передо мной. И я сразу попал", - шутит молодой стоматолог.
После свадьбы молодые супруги Хрейсс жили в Ливане полтора года. Маша признается, что сложностей для нее не было: Ливан – страна светская, особенно его столица Бейрут.
"Это не Саудовская Аравия, не Иран. У нас всегда были и клубы, и бары. Бейрут вообще ночной город №1 в мире. В Иране без платка женщина не может выйти. В Бейруте в майке с шортами гуляют по городу. Но есть, например, районы, где будут косо смотреть на такой вид, а в центре такое - обычное дело", - рассказывает Юсуф.
Но потом случился экономический кризис. И с безопасностью тоже возникли проблемы – стал распространяться радикальный ислам, под боком разгорался Сирийский конфликт, в стране произошли несколько терактов.
"В том числе в районе, где мы жили. И из-за провала экономики все, что накопили, мы потеряли. Финансово стало сложно, валюта упала в ценности. Я долго думал, что мне делать. Как раз в тот период был ковид. Маша в Крым прилетела к маме на юбилей. И застряла в России, так как везде закрыли аэропорты. Мы 8 месяцев не виделись. Я рассчитывал, что все откроется и она прилетит обратно, но каждый день в Ливане становилось только хуже. И я решил рискнуть".
Лучше всего - в Крыму
Юссеф прилетел в Крым, обосноваться в Ялте помогли родители жены. Стал работать по специальности с ливанским дипломом – он котируется в России. В Ливане остались сестра, брат и папа. Мама Юсуфа сейчас тоже живет в Крыму – ухаживает за приболевшей бабушкой. Юсуф искренне считает, что в Крыму сейчас безопасней, чем в Ливане.
"Если там ничего не происходит – то очень безопасно, но если что-то произойдет, то это открытая война - или с Израилем, или с террористами. Всегда был какой-то враг, который мог на нас напасть. Если возникает какой-то конфликт, то он всегда кровавый. А в Крыму я не заметил, что мы в какой-то опасности, нам тут очень комфортно. Да, я думал, что мы в Крыму временно", - рассказывает ялтинский стоматолог.
Хотя и признается, что первоначально чувствовал себя на полуострове не в своей тарелке и хотел уехать – в Германию, Канаду или в Ливан. "А сейчас все больше и больше склоняюсь к тому, что все-таки нам лучше всего дома, тут".
Ливанцы и крымские татары
Пока, говорит молодой доктор, ему не хватает в Крыму возможности построить себе свой собственный дом, не хватает уровня образования в школах и вузах.
"Я бы хотел, чтобы мой сын получал лучшее, что есть. Это, к сожалению, пока точно не в Крыму и, наверное, даже не в России. Это самый большой фактор, который до сих пор меня поворачивает к тому, что я хочу в Ливан".
Крымская природа, по его словам – совершенно уникальна: "такой красоты нигде в мире нет". А вот еды вкусной в ресторанах не хватает.
"У Маши такое же мнение. Когда она прилетела ко мне в первый раз в Ливан на две недели, мы погуляли, покушали, и она говорит: "Ты мне испортил жизнь – нигде не могу вкусно поесть после этого". Нет тех блюд, с которыми я вырос, вообще другая кухня. Средиземноморская кухня очень богатая, в ней огромное количество блюд, из которых можно каждый день есть что-то новое. А тут такого нет - котлетки да супчики. Ну, зато мы похудеем", - шутит Юссеф Хрейсс.
Еще одно отличие Ливана от России в том, что тут люди более недоверчивые. Даже в южном Крыму.
"Ливанцы отличаются открытостью, их очень легко можно назвать друзьями, нет дистанции, они людей близко к себе подпускают. У нас есть слово "хабиби". "Любимый" значит. Я могу человека на улице увидеть – "о, хабиби! Привет". В Крыму много разных народов, крымские татары, наверное, ближе к нам по характеру. Русские более закрытые, чуть-чуть с дистанцией".
Быть открытым – это то качество характера, которое Юссеф не только привез в Крым и сохранил здесь, но и невольно применяет в работе.
"Многие заметили, что я очень дружелюбен со всеми, и это мне пошло в плюс. Я со всеми сотрудниками и пациентами общаюсь как с близкими друзьями, многим это очень нравится, когда к ним с заботой относишься и так аккуратно, как будто с близким другом. Это, наверное, влияние ливанского народа".
Русский язык для маленьких
Юссеф, несмотря на то, что у него мама русская, считает себя ливанцем. Хотя знает четыре языка – арабский, французский, английский и русский.
"Так как у нас по телевидению все фильмы на английском и в школе вся программа на французском, то получается, что мы автоматически их знали с детства".
С папой дома Юсуф говорит на арабском, с мамой – на русском, а папа с мамой дома разговаривают преимущественно на русском языке. По-русски Юссеф Хрейсс говорит без акцента, хотя думает по-арабски. Почти всегда.
© Фото из личного архива Юссефа ХрейссаЮссеф Хрейсс с супругой
© Фото из личного архива Юссефа Хрейсса
Юссеф Хрейсс с супругой
"Очень смешной пример расскажу. У нас в Ливане очень мало кошек и собак, а здесь в Крыму много. И вот я всегда, если, например, увижу кошку или собачку в Ливане и с ней хочу поиграть, я начинаю с ней на русском разговаривать. Не знаю почему, но и с маленькими детьми хочется говорить на русском. А вот думать или принимать взрослые решения - на арабском".
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