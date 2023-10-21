https://crimea.ria.ru/20231021/iz-beyruta-v-bezopasnyy-krym-k-chemu-krymskie-kanikuly-priveli-araba-1132235275.html

Из Бейрута в безопасный Крым: к чему крымские каникулы привели араба

Из Бейрута в безопасный Крым: к чему крымские каникулы привели араба - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Из Бейрута в безопасный Крым: к чему крымские каникулы привели араба

"Я в маму пошел – я стоматолог", - ливанец с безупречным русским Юссеф Хрейсс рассказывает нам о родителях. РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T12:31

2023-10-21T12:31

2023-10-21T12:47

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"Я в маму пошел – я стоматолог", - ливанец с безупречным русским Юссеф Хрейсс рассказывает нам о родителях.Его мама и папа познакомились, когда оба учились в медицинском институте. Папа – на невропатолога, а мама – на зубного врача. Юссеф родился в Саках, в год родители перевезли его в Ливан. Потому что отец - оттуда родом. А теперь Юссеф живет в Крыму. И его маленький сын тоже рожден и живет на полуострове.Рожденный в КрымуНаш собеседник очень хорошо говорит по-русски, знает крымскую жизнь, потому что каждый год со школьного возраста приезжал на каникулы в Крым к родственникам:За русский Юссеф благодарен маме – "она постаралась"."Она и русскому языку научила, и всем привычкам, и уходу, я бы сказал, русской матери. И нас всегда тянуло в Крым, тут все родные, все друзья".Одна русская привычка у Юссефа есть с детства – в отличие от арабов чай он пьет по русской традиции – большими кружками.Росси в России: как студент из Конго в Крыму на скорой работает >>Юссеф учился в Ливане: и в школе, и в университете. Он считает, что образование в этой арабской стране лучше, чем в Крыму.Из Бейрута в ЯлтуЖену себе Юссефф нашел тоже в Крыму."Я несколько лет не прилетал в Крым, у меня были финальные экзамены. И когда я в 2016 году закончил университет, то решил – мне нужен отдых. Прилетел в Крым, через пять дней мы с Машей встретились на концерте. Она сидела передо мной. И я сразу попал", - шутит молодой стоматолог."Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград >>После свадьбы молодые супруги Хрейсс жили в Ливане полтора года. Маша признается, что сложностей для нее не было: Ливан – страна светская, особенно его столица Бейрут.Но потом случился экономический кризис. И с безопасностью тоже возникли проблемы – стал распространяться радикальный ислам, под боком разгорался Сирийский конфликт, в стране произошли несколько терактов."В том числе в районе, где мы жили. И из-за провала экономики все, что накопили, мы потеряли. Финансово стало сложно, валюта упала в ценности. Я долго думал, что мне делать. Как раз в тот период был ковид. Маша в Крым прилетела к маме на юбилей. И застряла в России, так как везде закрыли аэропорты. Мы 8 месяцев не виделись. Я рассчитывал, что все откроется и она прилетит обратно, но каждый день в Ливане становилось только хуже. И я решил рискнуть".Лучше всего - в КрымуЮссеф прилетел в Крым, обосноваться в Ялте помогли родители жены. Стал работать по специальности с ливанским дипломом – он котируется в России. В Ливане остались сестра, брат и папа. Мама Юсуфа сейчас тоже живет в Крыму – ухаживает за приболевшей бабушкой. Юсуф искренне считает, что в Крыму сейчас безопасней, чем в Ливане.Такое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в Севастополе >>"Если там ничего не происходит – то очень безопасно, но если что-то произойдет, то это открытая война - или с Израилем, или с террористами. Всегда был какой-то враг, который мог на нас напасть. Если возникает какой-то конфликт, то он всегда кровавый. А в Крыму я не заметил, что мы в какой-то опасности, нам тут очень комфортно. Да, я думал, что мы в Крыму временно", - рассказывает ялтинский стоматолог.Хотя и признается, что первоначально чувствовал себя на полуострове не в своей тарелке и хотел уехать – в Германию, Канаду или в Ливан. "А сейчас все больше и больше склоняюсь к тому, что все-таки нам лучше всего дома, тут".Ливанцы и крымские татарыПока, говорит молодой доктор, ему не хватает в Крыму возможности построить себе свой собственный дом, не хватает уровня образования в школах и вузах."Я бы хотел, чтобы мой сын получал лучшее, что есть. Это, к сожалению, пока точно не в Крыму и, наверное, даже не в России. Это самый большой фактор, который до сих пор меня поворачивает к тому, что я хочу в Ливан".Крымская природа, по его словам – совершенно уникальна: "такой красоты нигде в мире нет". А вот еды вкусной в ресторанах не хватает.Еще одно отличие Ливана от России в том, что тут люди более недоверчивые. Даже в южном Крыму."Ливанцы отличаются открытостью, их очень легко можно назвать друзьями, нет дистанции, они людей близко к себе подпускают. У нас есть слово "хабиби". "Любимый" значит. Я могу человека на улице увидеть – "о, хабиби! Привет". В Крыму много разных народов, крымские татары, наверное, ближе к нам по характеру. Русские более закрытые, чуть-чуть с дистанцией".Быть открытым – это то качество характера, которое Юссеф не только привез в Крым и сохранил здесь, но и невольно применяет в работе.Русский язык для маленькихЮссеф, несмотря на то, что у него мама русская, считает себя ливанцем. Хотя знает четыре языка – арабский, французский, английский и русский.С папой дома Юсуф говорит на арабском, с мамой – на русском, а папа с мамой дома разговаривают преимущественно на русском языке. По-русски Юссеф Хрейсс говорит без акцента, хотя думает по-арабски. Почти всегда."Очень смешной пример расскажу. У нас в Ливане очень мало кошек и собак, а здесь в Крыму много. И вот я всегда, если, например, увижу кошку или собачку в Ливане и с ней хочу поиграть, я начинаю с ней на русском разговаривать. Не знаю почему, но и с маленькими детьми хочется говорить на русском. А вот думать или принимать взрослые решения - на арабском".Читайте также на РИА Новости Крым:"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизниХотел узнать Россию: как французский пивовар остался жить в КрымуКрасота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров КрымИстории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, новости крыма, эксклюзивы риа новости крым, юссеф хрейсс, ливан, общество, россия, авторы