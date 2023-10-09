https://crimea.ria.ru/20231009/vostochnye-privychki-glavnogo-vneshtatnogo-khirurga-kryma-1131948426.html

Восточные привычки главного внештатного хирурга Крыма

Восточные привычки главного внештатного хирурга Крыма - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Восточные привычки главного внештатного хирурга Крыма

Времени на интервью у него в обрез, под кабинетом переминаются нетерпеливые пациенты и их родственники. Кабинет новый – в белом большом здании Республиканской... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T21:59

2023-10-09T21:59

2023-10-09T21:59

новые русские: иностранцы в крыму

крым

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

палестина

евпатория

самир закут

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Времени на интервью у него в обрез, под кабинетом переминаются нетерпеливые пациенты и их родственники. Кабинет новый – в белом большом здании Республиканской клинической больницы имени Семашко. Самир Закут – хирург, заведующий хирургическим отделением. Палестинец.Сначала учил русскийВ Крым он приехал учиться в 1992 году – самое сложное постсоветское время. Сначала учил русский, а как за год новый для себя язык подтянул, поступил в вуз, стал студентом-медиком."Когда человек приезжает сюда, то вообще русский язык не знает, ничего не знает, менталитет разный. Ну, потихонечку… Отношение к нам, когда мы приехали, было добросовестное, профессора в институте относились к нам как родные", - вспоминает Самир Рабахович.Сдержанно говорит о том, какая криминальная ситуация тогда была на полуострове, как не было тепла и света в общежитиях:"Как говорится, мы адаптировались к этой ситуации, потому что жили в общежитии, рядом мединститут, поздно нельзя было ходить, но мы эти правила соблюдали и не было никаких проблем".Самир так спокоен, наверняка, по одной простой причине – он родом из Сектора Газа. По сравнению с тем, что было там, в Крыму оказалось все не так уж плохо."Люди как люди - всегда привыкают, адаптируются к хорошему, к плохому. И там адаптировались, и здесь адаптировались", - философски замечает он.Росси в России: как студент из Конго в Крыму на скорой работает >>Совместить медицину и КрымСначала хотел стать патологоанатомом. Шутит, что с этими "пациентами" легче – "не жалуются и не возражают". Да и родители были против. Так операции победили вскрытия, а Самир выполнил желание отца.Одновременно с учебой в ординатуре написал кандидатскую, защитил ее в 2010 году, а все это время работал обычным хирургом. Потом было движение вверх по карьерной лестнице.В палестинской семье Рабахов четыре брата. И все четыре закончили медицинский вуз. Самир Рабах в Крым учиться приехал вместе с братьями. Один из них закончил медицинский, врачом так и не стал, но остался в Крыму. Младший брат тоже отучился на доктора, получил профессию челюстно-лицевого хирурга, но уехал. А Самир совместил и медицину, и Крым.Последний раз он был в Палестине девять лет назад. Оттуда и привез себе самое родное – жену.Привычки из Сектора ГазаКогда Самир Рабах приехал в Крым, ему было 19, сейчас – 50. Больше чем полжизни с полуостровом. Но привычки остались: свинину не ест, алкоголь не пьет."Я восточный человек. Ничего не изменяется, менталитет остается тот же самый", - говорит наш собеседник.Холодец не ест: "просто не могу", объясняет. А чай пьет только в гостях, зато кофе – большими кружками и постоянно.Дети Самира считают себя русскими. По крайней мере старшие, а младший пока не понимает – ему всего полтора года.Самир не знает, хотел ли бы он, чтобы в семье Рабахов появилось еще одно поколение медиков:"Я даю право выбора. Старший, например, категорически не хочет, средний, может быть, передумает".Хоть он и был в Палестине последний раз девять лет назад, хоть на его родине опасно, но есть то, что он хотел бы, чтобы было воплощено в России: это уровень жизни пенсионеров."Уходят на пенсию, а пенсия 12-14 тысяч. А в Палестине наоборот - остается практически 80% от зарплаты. Считаю, что человек, которому 65 лет, 70 лет, достоин жить оставшуюся ему жизнь хотя бы на среднем уровне", - убежден Самир Рабах.Такое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в Севастополе >>Евпатория напоминает родинуСамир Закут практически всю жизнь у операционного стола. Каждый день - одна-две операции. А вот бумажный стол не очень любит – за ним надо делать необходимую для заведующего отделением бумажную работу. Во время интервью с тоской глядит на пачку необходимых для просмотра документов.То же самое касается и преподавательской деятельности. Преподавал, но ушел."Не мое. Моя миссия - в операционной. А со студентами… для меня это очень тяжело".Самир говорит, что каждый раз у стола перед введенным в наркоз пациентом просит у Бога помощи:"Я считаю так: человек, независимо от того, мусульманин он или христианин, если он верующий, должен всегда просить помощь. Это обычно и нормальная ситуация, всегда помощь от Бога мы просим и должны просить. Без этого не получится ничего", – убежден главный внештатный хирург Крыма.Сам Самир на пенсию, конечно же, не собирается. Да и отдыхать ему практически некогда. Даже с родными, с земляками, редко удается найти время на общение хотя бы по телефону. Но если есть пара дней для мини-отпуска – выбирает западный Крым.Истории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, палестина, евпатория, самир закут, авторы