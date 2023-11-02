Главное за день: 2 ноября
Главные события и заявления четверга, 2 ноября
© AP PhotoГлавнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Минобороны заявили об угрозе техногенной катастрофы на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ. Российские войска нанесли удар по аэродрому в Полтавской области. Главком ВСУ Залужный признал провальной затею дойти до Крыма. Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о ядерных испытаниях. В Крыму и в целом по России выросло число заболевших COVID-19.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Угроза техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
В районе города Энергодар средствами ПВО перехвачено девять украинских беспилотников коптерного типа. В Минобороны РФ расценивают это как угрозу техногенной катастрофы из-за непосредственной близости Запорожской АЭС и считают, что одна из целей киевского режима - срыв проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.
Удар ВС РФ по аэродрому в Полтавской области
Вооруженные силы России поразили аэродром Миргород в Полтавской области. В результате был уничтожен самолет противника Су-27. Кроме того, в районе Янтарного Херсонской области российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" и поразили пункт управления бригады ВСУ под донецкой Серебрянкой.
В целом за сутки российские военные отразили пять атак противника, уничтожили еще 470 украинских боевиков, поразили пункты управления и склады боеприпасов ВСУ, а также вражескую боевую технику и вооружение, в том числе иностранного производства.
Залужный признал провал
Ситуация на поле боя для Украины тупиковая. Это признал главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный. Он также констатировал фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма.
Его заявление прокомментировал директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин. По его мнению, так называемое контрнаступление Киева официально провалилось. Это было неизбежно, учитывая соотношение сил России и Украины. Сроки окончательной капитуляции зависят от того, как быстро киевский режим признает бесполезность уничтожения собственного народа в новых волнах мобилизации.
Договор о запрещении ядерных испытаний: Путин поставил точку
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее решение было одобрео Советом Федерации РФ. По мнению руководителя Центра изучения военных и политических конфликтов, военного эксперта Андрея Клинцевича, этот шаг был необходим, поскольку такие испытания собираются проводить в США.
COVID-19 в России идет в рост
За последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Крыму и Севастополе увеличилось. Однако, по словам академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, подъем уровня заболеваемости, который фиксируется на данный момент во всех регионах России, включая Крым, связан с сезонным ростом и ожидать новых вспышек не стоит.