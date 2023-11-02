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Главное за день: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Главное за день: 2 ноября
Главное за день: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Главное за день: 2 ноября
В Минобороны заявили об угрозе техногенной катастрофы на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ. Российские войска нанесли удар по аэродрому в Полтавской области... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T22:51
2023-11-02T22:51
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россия
украина
новости сво
польша
дмитрий медведев
владимир путин (политик)
заэс (запорожская атомная электростанция)
валерий залужный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Минобороны заявили об угрозе техногенной катастрофы на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ. Российские войска нанесли удар по аэродрому в Полтавской области. Главком ВСУ Залужный признал провальной затею дойти до Крыма. Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о ядерных испытаниях. В Крыму и в целом по России выросло число заболевших COVID-19.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Угроза техногенной катастрофы на Запорожской АЭСВ районе города Энергодар средствами ПВО перехвачено девять украинских беспилотников коптерного типа. В Минобороны РФ расценивают это как угрозу техногенной катастрофы из-за непосредственной близости Запорожской АЭС и считают, что одна из целей киевского режима - срыв проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.Удар ВС РФ по аэродрому в Полтавской областиВооруженные силы России поразили аэродром Миргород в Полтавской области. В результате был уничтожен самолет противника Су-27. Кроме того, в районе Янтарного Херсонской области российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" и поразили пункт управления бригады ВСУ под донецкой Серебрянкой.В целом за сутки российские военные отразили пять атак противника, уничтожили еще 470 украинских боевиков, поразили пункты управления и склады боеприпасов ВСУ, а также вражескую боевую технику и вооружение, в том числе иностранного производства.Залужный признал провалСитуация на поле боя для Украины тупиковая. Это признал главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный. Он также констатировал фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма.Его заявление прокомментировал директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин. По его мнению, так называемое контрнаступление Киева официально провалилось. Это было неизбежно, учитывая соотношение сил России и Украины. Сроки окончательной капитуляции зависят от того, как быстро киевский режим признает бесполезность уничтожения собственного народа в новых волнах мобилизации.Договор о запрещении ядерных испытаний: Путин поставил точкуПрезидент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее решение было одобрео Советом Федерации РФ. По мнению руководителя Центра изучения военных и политических конфликтов, военного эксперта Андрея Клинцевича, этот шаг был необходим, поскольку такие испытания собираются проводить в США.COVID-19 в России идет в ростЗа последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Крыму и Севастополе увеличилось. Однако, по словам академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, подъем уровня заболеваемости, который фиксируется на данный момент во всех регионах России, включая Крым, связан с сезонным ростом и ожидать новых вспышек не стоит.
https://crimea.ria.ru/20231102/rf-ne-budet-soobschat-sovetu-evropy-o-vvedenii-voennogo-polozheniya---ukaz-1132510764.html
https://crimea.ria.ru/20231102/medvedev-zayavil-o-riske-pryamogo-stolknoveniya-polshi-s-rf-i-belorussiey-1132529941.html
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заэс (запорожская атомная электростанция)
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главное за день, новости, россия, украина, новости сво, польша, дмитрий медведев, владимир путин (политик), заэс (запорожская атомная электростанция), валерий залужный, потери всу
Главное за день: 2 ноября

Главные события и заявления четверга, 2 ноября

22:51 02.11.2023
 
© AP PhotoГлавнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Минобороны заявили об угрозе техногенной катастрофы на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ. Российские войска нанесли удар по аэродрому в Полтавской области. Главком ВСУ Залужный признал провальной затею дойти до Крыма. Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о ядерных испытаниях. В Крыму и в целом по России выросло число заболевших COVID-19.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Угроза техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

В районе города Энергодар средствами ПВО перехвачено девять украинских беспилотников коптерного типа. В Минобороны РФ расценивают это как угрозу техногенной катастрофы из-за непосредственной близости Запорожской АЭС и считают, что одна из целей киевского режима - срыв проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

Удар ВС РФ по аэродрому в Полтавской области

Вооруженные силы России поразили аэродром Миргород в Полтавской области. В результате был уничтожен самолет противника Су-27. Кроме того, в районе Янтарного Херсонской области российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" и поразили пункт управления бригады ВСУ под донецкой Серебрянкой.
В целом за сутки российские военные отразили пять атак противника, уничтожили еще 470 украинских боевиков, поразили пункты управления и склады боеприпасов ВСУ, а также вражескую боевую технику и вооружение, в том числе иностранного производства.
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Залужный признал провал

Ситуация на поле боя для Украины тупиковая. Это признал главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный. Он также констатировал фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма.
Его заявление прокомментировал директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин. По его мнению, так называемое контрнаступление Киева официально провалилось. Это было неизбежно, учитывая соотношение сил России и Украины. Сроки окончательной капитуляции зависят от того, как быстро киевский режим признает бесполезность уничтожения собственного народа в новых волнах мобилизации.
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Договор о запрещении ядерных испытаний: Путин поставил точку

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее решение было одобрео Советом Федерации РФ. По мнению руководителя Центра изучения военных и политических конфликтов, военного эксперта Андрея Клинцевича, этот шаг был необходим, поскольку такие испытания собираются проводить в США.

COVID-19 в России идет в рост

За последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Крыму и Севастополе увеличилось. Однако, по словам академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, подъем уровня заболеваемости, который фиксируется на данный момент во всех регионах России, включая Крым, связан с сезонным ростом и ожидать новых вспышек не стоит.
Польша - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропуска
 
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