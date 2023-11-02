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COVID пошел в рост: ждать ли новой вспышки - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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COVID пошел в рост: ждать ли новой вспышки
COVID пошел в рост: ждать ли новой вспышки - РИА Новости Крым, 02.11.2023
COVID пошел в рост: ждать ли новой вспышки
В Крыму и Севастополе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю число новых случаев выросло в обоих субъектах, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T12:05
2023-11-02T12:05
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
геннадий онищенко
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю число новых случаев выросло в обоих субъектах, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю."С начала пандемии на территории Республики Крым зарегистрировано 218 684 случай коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю - 180 случаев, что на 7% выше предыдущей недели. В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 103 023 случая, в том числе за неделю - 141. Это на 19% выше, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении ведомства.Подъем уровня заболеваемости, который фиксируется на данный момент во всех регионах России, включая Крым, связан с сезонным ростом и ожидать новых вспышек не стоит. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Однако в Роспотребнадзоре рекомендуют крымчанам соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Особенно это касается граждан, находящихся в группе риска.Ранее академик Геннадий Онищенко предположил, что в связи с сезонным ростом заболеваемости в больницах и торговых центрах РФ могут ввести масочный режим. При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет. В зависимости от эпидситуации в отдельных коллективах могут быть введены локальные ограничения.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачамГрипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантинКоллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму
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РИА Новости Крым
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коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, геннадий онищенко, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, мнения, роспотребнадзор, новости крыма, новости
COVID пошел в рост: ждать ли новой вспышки

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с сезоном простуд - Онищенко

12:05 02.11.2023
 
© РИА Новости КрымКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю число новых случаев выросло в обоих субъектах, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю.
"С начала пандемии на территории Республики Крым зарегистрировано 218 684 случай коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю - 180 случаев, что на 7% выше предыдущей недели. В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 103 023 случая, в том числе за неделю - 141. Это на 19% выше, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении ведомства.
Подъем уровня заболеваемости, который фиксируется на данный момент во всех регионах России, включая Крым, связан с сезонным ростом и ожидать новых вспышек не стоит. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Штаммы, которые сейчас циркулируют на территории нашей страны и в мире, достаточно понятны с точки зрения их свойств. На сегодняшний день в результате того, что почти восемьсот миллионов человек переболело и основная часть активного населения планеты прививалась, уже сформировался коллективный иммунитет. Данных о том, что появился какой-то новый, опасный штамм, способный обойти этот коллективный иммунитет, нет", - пояснил он.
Однако в Роспотребнадзоре рекомендуют крымчанам соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Особенно это касается граждан, находящихся в группе риска.
Ранее академик Геннадий Онищенко предположил, что в связи с сезонным ростом заболеваемости в больницах и торговых центрах РФ могут ввести масочный режим. При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет. В зависимости от эпидситуации в отдельных коллективах могут быть введены локальные ограничения.
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