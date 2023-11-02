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В пяти провальных атаках ВСУ погибли еще 470 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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В пяти провальных атаках ВСУ погибли еще 470 боевиков за сутки
В пяти провальных атаках ВСУ погибли еще 470 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В пяти провальных атаках ВСУ погибли еще 470 боевиков за сутки
Российские военные за сутки отразили пять атак противника, уничтожили еще 470 украинских боевиков, поразили пункты управления и склады боеприпасов ВСУ, а также... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T15:37
2023-11-02T15:37
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили пять атак противника, уничтожили еще 470 украинских боевиков, поразили пункты управления и склады боеприпасов ВСУ, а также вражескую боевую технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Купянском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили 20 боевиков и три автомобиля. Кроме того, поражены боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", две польские самоходные артиллерийские установки Krab, британская АS-90 и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30.Еще две атаки противника отражены на Краснолиманском направлении. Уничтожено 40 военнослужащих ВСУ, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля.На Донецком направлении противник также безуспешно пытался атаковать, при этом потеряв более 100 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь американских БМП Bradley и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две арт-установки Krab, артиллерийская система М777, Д-20. Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в районе донецкой Резниковки и вражеский склад боеприпасов под Верхнекаменским.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении уничтожены более 150 украинских боевиков, семь танков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, поражены боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы FH70 производства ФРГ, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Запорожском направлении потери противника составили 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы М119 производства США.На Херсонском направлении уничтожено 30 военнослужащих и пять автомобилей.Всего за сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132-х районах, отметили в российском оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные ударили по аэродрому в Полтавской областиПрорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУШойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО
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новости сво, новые регионы россии, харьковская область, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В пяти провальных атаках ВСУ погибли еще 470 боевиков за сутки

Минобороны: в пяти безуспешных атаках ВСУ погибли еще 470 украинских боевиков за сутки

15:37 02.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили пять атак противника, уничтожили еще 470 украинских боевиков, поразили пункты управления и склады боеприпасов ВСУ, а также вражескую боевую технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На Купянском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили 20 боевиков и три автомобиля. Кроме того, поражены боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", две польские самоходные артиллерийские установки Krab, британская АS-90 и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30.
Еще две атаки противника отражены на Краснолиманском направлении. Уничтожено 40 военнослужащих ВСУ, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля.
На Донецком направлении противник также безуспешно пытался атаковать, при этом потеряв более 100 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь американских БМП Bradley и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две арт-установки Krab, артиллерийская система М777, Д-20. Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в районе донецкой Резниковки и вражеский склад боеприпасов под Верхнекаменским.

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении уничтожены более 150 украинских боевиков, семь танков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, поражены боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы FH70 производства ФРГ, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
На Запорожском направлении потери противника составили 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы М119 производства США.
На Херсонском направлении уничтожено 30 военнослужащих и пять автомобилей.
Всего за сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132-х районах, отметили в российском оборонном ведомстве.
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Новости СВОНовые регионы РоссииХарьковская областьАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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