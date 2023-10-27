Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231027/glavnoe-za-den-27-oktyabrya-1132373195.html
Главное за день: 27 октября
Главное за день: 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Главное за день: 27 октября
ВС РФ за неделю уничтожили более 5,5 тыс. украинских боевиков и нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ. Украина атаковала Курскую АЭС. В Россию с Украины... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T22:34
2023-10-27T22:34
главное за день
курск
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
россия
украина
владимир путин (политик)
оружие
экономика
ключевая ставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132350948_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_92931f221a11dde00dde9a795f593900.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ за неделю уничтожили более 5,5 тыс. украинских боевиков и нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ. Украина атаковала Курскую АЭС. В Россию с Украины нелегально попадает оружие. Банк России поднял ключевую ставку и повысил прогноз инфляции, а на Московской бирже рубль укрепился к евро и доллару. Ракета "Союз" со спутниками Минобороны запущена с космодрома Плесецк.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на Курскую АЭСРоссийские военные вечером в четверг пресекли атаку трех вражеских беспилотников на Курскую АЭС, на работу станции это не повлияло, заявили в пресс-службе Росэнергоатома. Пострадавших и разрушений нет. По данным пресс-службы концерна, энергоблоки №2, №3, №4 функционируют на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок №1 – в режиме эксплуатации "без генерации". Радиационный фон на атомной электростанции и в районе ее расположения находится на уровне природных значений. Успехи Армии России за неделюВСУ в течение недели предпринимали 120 самоуничтожающих атак на разных направлениях, уступив позиции ВС РФ в ряде районов и потеряв свыше 5,5 тысяч человек. Это следует из недельной сводки Минобороны России. По данным ведомства, на трех направлениях в зоне спецоперации фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ", в плен сдаются десятки человек. Самые большие потери противник понес на Донецком (более 2000) и Краснолиманском (свыше 1000) направлениях. Также за прошедшую неделю российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожив склады боеприпасов, места хранения безэкипажных катеров и базы с топливом, а с 1 октября уничтожили 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины.Оружие из УкраиныОружие и боеприпасы по нелегальным каналам попадают в Россию с территории Украины, необходимо разработать дополнительные меры, чтобы пресечь эти поставки. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности. По словам российского лидера, "нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы". Ключевая ставки, инфляция и валютаСовет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 27 октября 2023 года на 200 б.п., до 15% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, на фоне повышения прогноза инфляции по итогам года с 6-7 до 7-7,5 процентов. Зато на фоне такого решения российский рубль укрепился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Ракета "Союз"Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны РФ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Ракета-носитель "Союз-2.1б" разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Является одной из модификаций серии "Союз-2", разработанной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У". "Союз-2.1б" используется для запусков космических аппаратов военного и гражданского назначения, в том числе коммерческих спутников. В частности, с помощью этой ракеты в космос выводятся спутники навигационной системы ГЛОНАСС.
https://crimea.ria.ru/20231027/izrail-rasshiryaet-nazemnye-manevry-v-gaze-1132372446.html
https://crimea.ria.ru/20231027/eto-nevozmozhno-ponyat-i-osoznat-mitropolit-o-zaprete-upts-na-ukraine-1132348619.html
https://crimea.ria.ru/20231027/v-kremle-prokommentirovali-vizit-delegatsii-khamas-v-moskvu-1132359330.html
https://crimea.ria.ru/20231027/novyy-zakonoproekt-ssha-ukraina-mozhet-ostatsya-bez-sponsora-1132344106.html
https://crimea.ria.ru/20231026/rossii-nuzhen-natsproekt-o-kosmicheskikh-servisakh--putin-1132346456.html
курск
россия
украина
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132350948_0:0:416:312_1920x0_80_0_0_bb047df4fbcc2c9a27970296ff56697f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, курск, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, россия, украина, владимир путин (политик), оружие, экономика, ключевая ставка, инфляция, банк россии, рубль, курс валют, министерство обороны рф, космос, росэнергоатом, новости
Главное за день: 27 октября

Главные события и заявления пятницы, 27 октября

22:34 27.10.2023
 
© РосэнергоатомКурская АЭС
Курская АЭС
© Росэнергоатом
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ за неделю уничтожили более 5,5 тыс. украинских боевиков и нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ. Украина атаковала Курскую АЭС. В Россию с Украины нелегально попадает оружие. Банк России поднял ключевую ставку и повысил прогноз инфляции, а на Московской бирже рубль укрепился к евро и доллару. Ракета "Союз" со спутниками Минобороны запущена с космодрома Плесецк.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака на Курскую АЭС

Российские военные вечером в четверг пресекли атаку трех вражеских беспилотников на Курскую АЭС, на работу станции это не повлияло, заявили в пресс-службе Росэнергоатома. Пострадавших и разрушений нет. По данным пресс-службы концерна, энергоблоки №2, №3, №4 функционируют на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок №1 – в режиме эксплуатации "без генерации". Радиационный фон на атомной электростанции и в районе ее расположения находится на уровне природных значений.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Вчера, 21:13
Израиль расширяет наземные маневры в Газе

Успехи Армии России за неделю

ВСУ в течение недели предпринимали 120 самоуничтожающих атак на разных направлениях, уступив позиции ВС РФ в ряде районов и потеряв свыше 5,5 тысяч человек. Это следует из недельной сводки Минобороны России. По данным ведомства, на трех направлениях в зоне спецоперации фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ", в плен сдаются десятки человек. Самые большие потери противник понес на Донецком (более 2000) и Краснолиманском (свыше 1000) направлениях. Также за прошедшую неделю российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожив склады боеприпасов, места хранения безэкипажных катеров и базы с топливом, а с 1 октября уничтожили 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины.
Крестный ход в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Вчера, 21:52
Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине

Оружие из Украины

Оружие и боеприпасы по нелегальным каналам попадают в Россию с территории Украины, необходимо разработать дополнительные меры, чтобы пресечь эти поставки. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности. По словам российского лидера, "нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Вчера, 13:48
В Кремле прокомментировали визит делегации ХАМАС в Москву

Ключевая ставки, инфляция и валюта

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 27 октября 2023 года на 200 б.п., до 15% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, на фоне повышения прогноза инфляции по итогам года с 6-7 до 7-7,5 процентов. Зато на фоне такого решения российский рубль укрепился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Вчера, 07:01
Новый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора"

Ракета "Союз"

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны РФ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Ракета-носитель "Союз-2.1б" разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Является одной из модификаций серии "Союз-2", разработанной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У". "Союз-2.1б" используется для запусков космических аппаратов военного и гражданского назначения, в том числе коммерческих спутников. В частности, с помощью этой ракеты в космос выводятся спутники навигационной системы ГЛОНАСС.
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 23:03
России нужен нацпроект о космических сервисах – Путин
 
Главное за деньКурскБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОРоссияУкраинаВладимир Путин (политик)ОружиеЭкономикаКлючевая ставкаИнфляцияБанк РоссииРубльКурс валютМинистерство обороны РФкосмосРосэнергоатомНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:18Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья
07:37Участники СВО со всей России венчаются в Крыму
07:03Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
21:52Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
21:35В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
21:13Израиль расширяет наземные маневры в Газе
20:45В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
20:18Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
19:55Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
19:38Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
19:19Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
18:48Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
18:16В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
17:51Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте
17:38Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение
Лента новостейМолния