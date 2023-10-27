https://crimea.ria.ru/20231027/glavnoe-za-den-27-oktyabrya-1132373195.html

Главное за день: 27 октября

Главное за день: 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Главное за день: 27 октября

ВС РФ за неделю уничтожили более 5,5 тыс. украинских боевиков и нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ. Украина атаковала Курскую АЭС. В Россию с Украины... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T22:34

2023-10-27T22:34

2023-10-27T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ за неделю уничтожили более 5,5 тыс. украинских боевиков и нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ. Украина атаковала Курскую АЭС. В Россию с Украины нелегально попадает оружие. Банк России поднял ключевую ставку и повысил прогноз инфляции, а на Московской бирже рубль укрепился к евро и доллару. Ракета "Союз" со спутниками Минобороны запущена с космодрома Плесецк.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на Курскую АЭСРоссийские военные вечером в четверг пресекли атаку трех вражеских беспилотников на Курскую АЭС, на работу станции это не повлияло, заявили в пресс-службе Росэнергоатома. Пострадавших и разрушений нет. По данным пресс-службы концерна, энергоблоки №2, №3, №4 функционируют на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок №1 – в режиме эксплуатации "без генерации". Радиационный фон на атомной электростанции и в районе ее расположения находится на уровне природных значений. Успехи Армии России за неделюВСУ в течение недели предпринимали 120 самоуничтожающих атак на разных направлениях, уступив позиции ВС РФ в ряде районов и потеряв свыше 5,5 тысяч человек. Это следует из недельной сводки Минобороны России. По данным ведомства, на трех направлениях в зоне спецоперации фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ", в плен сдаются десятки человек. Самые большие потери противник понес на Донецком (более 2000) и Краснолиманском (свыше 1000) направлениях. Также за прошедшую неделю российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожив склады боеприпасов, места хранения безэкипажных катеров и базы с топливом, а с 1 октября уничтожили 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины.Оружие из УкраиныОружие и боеприпасы по нелегальным каналам попадают в Россию с территории Украины, необходимо разработать дополнительные меры, чтобы пресечь эти поставки. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности. По словам российского лидера, "нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы". Ключевая ставки, инфляция и валютаСовет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 27 октября 2023 года на 200 б.п., до 15% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, на фоне повышения прогноза инфляции по итогам года с 6-7 до 7-7,5 процентов. Зато на фоне такого решения российский рубль укрепился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Ракета "Союз"Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны РФ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Ракета-носитель "Союз-2.1б" разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Является одной из модификаций серии "Союз-2", разработанной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У". "Союз-2.1б" используется для запусков космических аппаратов военного и гражданского назначения, в том числе коммерческих спутников. В частности, с помощью этой ракеты в космос выводятся спутники навигационной системы ГЛОНАСС.

https://crimea.ria.ru/20231027/izrail-rasshiryaet-nazemnye-manevry-v-gaze-1132372446.html

https://crimea.ria.ru/20231027/eto-nevozmozhno-ponyat-i-osoznat-mitropolit-o-zaprete-upts-na-ukraine-1132348619.html

https://crimea.ria.ru/20231027/v-kremle-prokommentirovali-vizit-delegatsii-khamas-v-moskvu-1132359330.html

https://crimea.ria.ru/20231027/novyy-zakonoproekt-ssha-ukraina-mozhet-ostatsya-bez-sponsora-1132344106.html

https://crimea.ria.ru/20231026/rossii-nuzhen-natsproekt-o-kosmicheskikh-servisakh--putin-1132346456.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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