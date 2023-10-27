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Рубль на Московской бирже укрепился к евро и доллару
Рубль на Московской бирже укрепился к евро и доллару - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Рубль на Московской бирже укрепился к евро и доллару
Российский рубль укрепился к доллару и евро на фоне решения Банка России о повышении ключевой ставки. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T15:41
2023-10-27T15:41
2023-10-27T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российский рубль укрепился к доллару и евро на фоне решения Банка России о повышении ключевой ставки. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.Ранее совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 15 процентов годовых.Американская валюта потеряла 1,24 рубля до 92,71 рубля за доллар расчетами "завтра" по состоянию на 14:57. В тоже время евро снизился на 1,89 рубля – до 97,7 рублей за евро.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возврате на шесть месяцев ряда компаний к обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. Как уточнили в пресс-службе правительства РФ, указанные экспортеры обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а затем продать на внутреннем рынке 90% из этих средств, но не менее половины полученной по каждому контракту выручки.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая форма национальной валюты появится в РоссииВнешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов СШАЭкономист рассказал о курсе рубля в этом году
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новости, банк россии, экономика, россия, финансы, рубль, ключевая ставка, курс валют
Рубль на Московской бирже укрепился к евро и доллару
Курс рубля укрепился к доллару и евро после повышения ключевой ставки
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российский рубль укрепился к доллару и евро на фоне решения Банка России о повышении ключевой ставки. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Ранее совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку
до 15 процентов годовых.
Американская валюта потеряла 1,24 рубля до 92,71 рубля за доллар расчетами "завтра" по состоянию на 14:57. В тоже время евро снизился на 1,89 рубля – до 97,7 рублей за евро.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возврате на шесть месяцев ряда компаний к обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. Как уточнили в пресс-службе правительства РФ, указанные экспортеры обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а затем продать на внутреннем рынке 90% из этих средств, но не менее половины полученной по каждому контракту выручки.
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