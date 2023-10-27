https://crimea.ria.ru/20231027/raketa-soyuz-so-sputnikami-minoborony-zapuschena-s-kosmodroma-plesetsk-1132349595.html

Ракета "Союз" со спутниками Минобороны запущена с космодрома Плесецк

Ракета "Союз" со спутниками Минобороны запущена с космодрома Плесецк - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Ракета "Союз" со спутниками Минобороны запущена с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны РФ, сообщила в пятницу... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T09:41

2023-10-27T09:41

2023-10-27T09:41

воздушно-космический силы (вкс)

космодром плесецк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны РФ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.Ракета-носитель "Союз-2.1б" разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Является одной из модификаций серии "Союз-2", разработанной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У"."Союз-2.1б" используется для запусков космических аппаратов военного и гражданского назначения, в том числе коммерческих спутников. В частности, с помощью этой ракеты в космос выводятся спутники навигационной системы ГЛОНАСС."Союз-2.1б" - одноразовая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Ее высота - 46,3 м, диаметр - 2,9 м, стартовая масса - около 312 т, грузоподъемность - до 8,7 тонны."Союз-2.1б" запускают с космодромов Байконур (арендуется Россией у Казахстана), Плесецк (Архангельская область) и Восточный.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия на учениях отработала ответный массированный ядерный ударМинобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбитуМинобороны запустило новый спутник на орбиту

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космический силы (вкс), космодром плесецк, новости, космос, министерство обороны рф, россия