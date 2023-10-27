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Ракета "Союз" со спутниками Минобороны запущена с космодрома Плесецк - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Ракета "Союз" со спутниками Минобороны запущена с космодрома Плесецк
Ракета "Союз" со спутниками Минобороны запущена с космодрома Плесецк - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Ракета "Союз" со спутниками Минобороны запущена с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны РФ, сообщила в пятницу... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T09:41
2023-10-27T09:41
воздушно-космический силы (вкс)
космодром плесецк
новости
космос
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны РФ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.Ракета-носитель "Союз-2.1б" разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Является одной из модификаций серии "Союз-2", разработанной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У"."Союз-2.1б" используется для запусков космических аппаратов военного и гражданского назначения, в том числе коммерческих спутников. В частности, с помощью этой ракеты в космос выводятся спутники навигационной системы ГЛОНАСС."Союз-2.1б" - одноразовая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Ее высота - 46,3 м, диаметр - 2,9 м, стартовая масса - около 312 т, грузоподъемность - до 8,7 тонны."Союз-2.1б" запускают с космодромов Байконур (арендуется Россией у Казахстана), Плесецк (Архангельская область) и Восточный.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия на учениях отработала ответный массированный ядерный ударМинобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбитуМинобороны запустило новый спутник на орбиту
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воздушно-космический силы (вкс), космодром плесецк, новости, космос, министерство обороны рф, россия
Ракета "Союз" со спутниками Минобороны запущена с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" в интересах Минобороны России

09:41 27.10.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск РН "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Пуск РН Союз-2.1б с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны РФ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"27 октября с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Является одной из модификаций серии "Союз-2", разработанной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У".
"Союз-2.1б" используется для запусков космических аппаратов военного и гражданского назначения, в том числе коммерческих спутников. В частности, с помощью этой ракеты в космос выводятся спутники навигационной системы ГЛОНАСС.
"Союз-2.1б" - одноразовая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Ее высота - 46,3 м, диаметр - 2,9 м, стартовая масса - около 312 т, грузоподъемность - до 8,7 тонны.
"Союз-2.1б" запускают с космодромов Байконур (арендуется Россией у Казахстана), Плесецк (Архангельская область) и Восточный.
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Воздушно-космический силы (ВКС)Космодром ПлесецкНовостикосмосМинистерство обороны РФРоссия
 
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