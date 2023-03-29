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Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту
Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту
В среду Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T23:25
2023-03-29T23:30
министерство обороны рф
новости
воздушно-космический силы (вкс)
космос
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В среду Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России. "29 марта, в 22 часа 57 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказано в сообщении.В апреле прошлого года ведомство сообщало о запуске с аэродрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником. А в октябре прошей успешный пуск ракеты-носителя "Ангара1.2".Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко рассказал, что Роскосмос имеет ряд технологических преимуществ перед NASA, в частности, от него больше зависит работа МКС. Также у организации есть явное превосходство в производстве сверхтяжелых ракетоносителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны запустило новый спутник на орбитуРакета-носитель "Ангара" выведена на целевую орбиту – ВИДЕОРогозин назвал дату первого запуска корабля для полетов к Луне
https://crimea.ria.ru/20230319/putin-u-rossii-est-giperzvukovoe-oruzhie-no-v-khode-svo-ego-ne-primenyayut-1127646222.html
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Новости
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министерство обороны рф, новости, воздушно-космический силы (вкс), космос, россия
Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1в" успешно запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны

23:25 29.03.2023 (обновлено: 23:30 29.03.2023)
 
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкПуск ракеты с космодрома "Плесецк"
Пуск ракеты с космодрома Плесецк
© Пресс-служба МО РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В среду Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"29 марта, в 22 часа 57 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказано в сообщении.
В апреле прошлого года ведомство сообщало о запуске с аэродрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником. А в октябре прошей успешный пуск ракеты-носителя "Ангара1.2".
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Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко рассказал, что Роскосмос имеет ряд технологических преимуществ перед NASA, в частности, от него больше зависит работа МКС. Также у организации есть явное превосходство в производстве сверхтяжелых ракетоносителей.
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Министерство обороны РФНовостиВоздушно-космический силы (ВКС)космосРоссия
 
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