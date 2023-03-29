https://crimea.ria.ru/20230329/minoborony-zapustilo-v-kosmos-raketu-nositel-soyuz-21v-1127858266.html

Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту

Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту

В среду Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T23:25

2023-03-29T23:25

2023-03-29T23:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В среду Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России. "29 марта, в 22 часа 57 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказано в сообщении.В апреле прошлого года ведомство сообщало о запуске с аэродрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником. А в октябре прошей успешный пуск ракеты-носителя "Ангара1.2".Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко рассказал, что Роскосмос имеет ряд технологических преимуществ перед NASA, в частности, от него больше зависит работа МКС. Также у организации есть явное превосходство в производстве сверхтяжелых ракетоносителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны запустило новый спутник на орбитуРакета-носитель "Ангара" выведена на целевую орбиту – ВИДЕОРогозин назвал дату первого запуска корабля для полетов к Луне

https://crimea.ria.ru/20230319/putin-u-rossii-est-giperzvukovoe-oruzhie-no-v-khode-svo-ego-ne-primenyayut-1127646222.html

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министерство обороны рф, новости, воздушно-космический силы (вкс), космос, россия