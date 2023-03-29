https://crimea.ria.ru/20230329/minoborony-zapustilo-v-kosmos-raketu-nositel-soyuz-21v-1127858266.html
Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту
Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту
В среду Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T23:25
2023-03-29T23:25
2023-03-29T23:30
министерство обороны рф
новости
воздушно-космический силы (вкс)
космос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110051/19/1100511943_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_62666157e317c4b60b981e82a419e23c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В среду Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России. "29 марта, в 22 часа 57 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказано в сообщении.В апреле прошлого года ведомство сообщало о запуске с аэродрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником. А в октябре прошей успешный пуск ракеты-носителя "Ангара1.2".Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко рассказал, что Роскосмос имеет ряд технологических преимуществ перед NASA, в частности, от него больше зависит работа МКС. Также у организации есть явное превосходство в производстве сверхтяжелых ракетоносителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны запустило новый спутник на орбитуРакета-носитель "Ангара" выведена на целевую орбиту – ВИДЕОРогозин назвал дату первого запуска корабля для полетов к Луне
https://crimea.ria.ru/20230319/putin-u-rossii-est-giperzvukovoe-oruzhie-no-v-khode-svo-ego-ne-primenyayut-1127646222.html
космос
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110051/19/1100511943_0:0:1958:1468_1920x0_80_0_0_e6f5f99392265a5235ade8d567f70f97.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, воздушно-космический силы (вкс), космос, россия
Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту
Ракета-носитель "Союз-2.1в" успешно запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны
23:25 29.03.2023 (обновлено: 23:30 29.03.2023)