https://crimea.ria.ru/20231027/v-rossiyu-s-ukrainy-nelegalno-popadaet-oruzhie--putin-1132360041.html

В Россию с Украины нелегально попадает оружие – Путин

В Россию с Украины нелегально попадает оружие – Путин - РИА Новости Крым, 27.10.2023

В Россию с Украины нелегально попадает оружие – Путин

Оружие и боеприпасы по нелегальным каналам попадают в Россию с территории Украины, необходимо разработать дополнительные меры, чтобы пресечь эти поставки. Об... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T14:35

2023-10-27T14:35

2023-10-27T14:38

владимир путин (политик)

оружие

совет безопасности россии

украина

контрабанда

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Оружие и боеприпасы по нелегальным каналам попадают в Россию с территории Украины, необходимо разработать дополнительные меры, чтобы пресечь эти поставки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности.По словам российского лидера, "нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы".По данному вопросу на Совбезе планируется заслушать доклады руководителя Росгвардии Виктора Золотова и главы МВД Владимира Колокольцева.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионахФСБ пресекла нелегальную продажу оружия в 45 субъектах России

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), оружие, совет безопасности россии , украина, контрабанда, новости