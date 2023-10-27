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В Россию с Украины нелегально попадает оружие – Путин
В Россию с Украины нелегально попадает оружие – Путин - РИА Новости Крым, 27.10.2023
В Россию с Украины нелегально попадает оружие – Путин
Оружие и боеприпасы по нелегальным каналам попадают в Россию с территории Украины, необходимо разработать дополнительные меры, чтобы пресечь эти поставки. Об... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T14:35
2023-10-27T14:35
2023-10-27T14:38
владимир путин (политик)
оружие
совет безопасности россии
украина
контрабанда
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Оружие и боеприпасы по нелегальным каналам попадают в Россию с территории Украины, необходимо разработать дополнительные меры, чтобы пресечь эти поставки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности.По словам российского лидера, "нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы".По данному вопросу на Совбезе планируется заслушать доклады руководителя Росгвардии Виктора Золотова и главы МВД Владимира Колокольцева.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионахФСБ пресекла нелегальную продажу оружия в 45 субъектах России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), оружие, совет безопасности россии , украина, контрабанда, новости
В Россию с Украины нелегально попадает оружие – Путин
Путин поручил пресечь каналы нелегальных поставок оружия с территории Украины в Россию
14:35 27.10.2023 (обновлено: 14:38 27.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Оружие и боеприпасы по нелегальным каналам попадают в Россию с территории Украины, необходимо разработать дополнительные меры, чтобы пресечь эти поставки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности.
"У нас сегодня вопрос, касающийся оборота оружия на территории Российской Федерации. Этот вопрос всегда важен, но сегодня особенно, имея в виду те условия, в которых страна живет. Нужно подумать о том, как попадают на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины. Не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает", - сказал глава государства.
По словам российского лидера, "нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы".
По данному вопросу на Совбезе планируется заслушать доклады руководителя Росгвардии Виктора Золотова и главы МВД Владимира Колокольцева.
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