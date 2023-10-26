https://crimea.ria.ru/20231026/rekonstruktsiya-parka-treneva-v-simferopole-chto-budet-sdelano-1132339382.html

Реконструкция парка Тренева в Симферополе: что сделают и когда откроют

Реконструкция парка Тренева в Симферополе: что сделают и когда откроют - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Реконструкция парка Тренева в Симферополе: что сделают и когда откроют

В парке Тренева в Симферополе идет масштабная реконструкция. Здесь планируют отремонтировать фонтаны и систему их водоснабжения, постелить рулонные газоны,... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T16:03

2023-10-26T16:03

2023-10-26T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В парке Тренева в Симферополе идет масштабная реконструкция. Здесь планируют отремонтировать фонтаны и систему их водоснабжения, постелить рулонные газоны, заменить систему полива, уличное освещение, а также разделить зоны отдыха и детские площадки. Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым исполнитель проекта – предприниматель Эдмон Алоян, все необходимые материалы как от крымских поставщиков, так и из других регионов России были поставлены в срок, проблем с логистикой нет."Мы с 10 сентября начали здесь работать. То, что надо было демонтировать – демонтировали, убрали весь мусор. Планируется заменить около девяти тысяч "квадратов" плиточного покрытия, бордюров где-то четыре тысячи. Сейчас делается основание под укладку газонов, здесь будут рулонные газоны. В полном объеме идет работа, без задержек", - отметил он.Но главная работа сейчас ведется в здании Симферопольской музыкальной школы - там ремонтируют систему водоотведения. Об этом сообщил журналистам начальник управления благоустройства министерства ЖКХ Крыма Мушек Варданян.На данный момент в помещениях здания уже полностью заменили систему отопления. На территории парка также проведут водоснабжение и отремонтируют автополив, который не работает уже несколько лет. В планах - полностью обновить покрытие, фонтаны, озеленение, освещение. На данный момент идут работы по прокладке электросетей, полностью завершена установка новых фонарных столбов.Зона отдыха благоустраивается в рамках сотрудничества между Крымом и правительством Москвы. Бюджет проекта – 89,7 миллионов рублей, из которых 85 – из бюджета столицы. Остаток средств – 4,7 миллиона – добавляет администрация Симферополя. Основную часть работ – плиточное покрытие, освещение и ремонт фонтанов – планируют завершить в этом году. Полностью обновленный парк будет открыт для посещения 1 марта 2024 года, если погода не внесет свои коррективы, уточнил Варданян.Как сообщили в администрации Симферополя, в парке установят видеонаблюдение, заменят малые архитектурные формы, а также лавочки и урны.Компания-производитель работ ранее провела в Симферополе ремонт сквера им. Ленина. В ходе опроса, проведенного РИА Новости Крым, жители и гости крымской столицы высказали свое мнение о новой зоне отдыха.Читайте также на РИА Новости Крым:Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезонуБлагоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в СимферополеВ Евпатории начали благоустраивать туристический маршрут Малый Иерусалим

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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