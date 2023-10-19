https://crimea.ria.ru/20231019/rossiyskie-spasateli-dostavyat-v-gazu-27-tonn-gumanitarnogo-gruza-1132187458.html

Российские спасатели доставят в Газу 27 тонн гуманитарного груза

Российские спасатели доставят в Газу 27 тонн гуманитарного груза - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Российские спасатели доставят в Газу 27 тонн гуманитарного груза

МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщили в ведомстве. РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T08:11

2023-10-19T08:11

2023-10-19T08:15

сектор газа

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

владимир путин (политик)

россия

палестина

обострение ситуации в израиле

новости

гуманитарная помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщили в ведомстве. Уточняется, что спецборт Ил-76 МЧС вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет. Населению доставят муку, сахар, рис, макаронные изделия.Эскалация израильско-палестинского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Военные начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям. Удар по госпиталю в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал к срочным переговорам Израиля и ПалестиныМИД РФ об ударе по больнице Газы: Израилю надо оправдываться убедительнееЯдерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернется

сектор газа

россия

палестина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), владимир путин (политик), россия, палестина, обострение ситуации в израиле, новости, гуманитарная помощь