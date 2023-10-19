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Российские спасатели доставят в Газу 27 тонн гуманитарного груза - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Российские спасатели доставят в Газу 27 тонн гуманитарного груза
Российские спасатели доставят в Газу 27 тонн гуманитарного груза - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Российские спасатели доставят в Газу 27 тонн гуманитарного груза
МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщили в ведомстве. РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T08:11
2023-10-19T08:15
сектор газа
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
владимир путин (политик)
россия
палестина
обострение ситуации в израиле
новости
гуманитарная помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщили в ведомстве. Уточняется, что спецборт Ил-76 МЧС вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет. Населению доставят муку, сахар, рис, макаронные изделия.Эскалация израильско-палестинского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Военные начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям. Удар по госпиталю в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал к срочным переговорам Израиля и ПалестиныМИД РФ об ударе по больнице Газы: Израилю надо оправдываться убедительнееЯдерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернется
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сектор газа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), владимир путин (политик), россия, палестина, обострение ситуации в израиле, новости, гуманитарная помощь
Российские спасатели доставят в Газу 27 тонн гуманитарного груза

МЧС России: в сектор Газа направлены 27 тонн гуманитарного груза

08:11 19.10.2023 (обновлено: 08:15 19.10.2023)
 
© МЧС РФМЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа
МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщили в ведомстве.
"По поручению президента РФ Владимира Путина и правительства РФ осуществляется оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа. Авиацией МЧС России будут доставлены продукты питания общим весом 27 тонн. Гуманитарная помощь будет передана представителям общества Красного полумесяца для ее доставки населению сектора Газа", - сообщил замминистра МЧС России Илья Денисов.
Уточняется, что спецборт Ил-76 МЧС вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет. Населению доставят муку, сахар, рис, макаронные изделия.

Эскалация израильско-палестинского конфликта

7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Военные начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.
8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям. Удар по госпиталю в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
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Сектор ГазаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Владимир Путин (политик)РоссияПалестинаОбострение ситуации в ИзраилеНовостиГуманитарная помощь
 
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