https://crimea.ria.ru/20231016/glavnoe-za-den-16-oktyabrya-1132129917.html

Главное за день: 16 октября

Главное за день: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Главное за день: 16 октября

Путин провел переговоры с лидерами Палестины, Ирана, Сирии и Египта. Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне СВО. Израиль не принял Зеленского. Умер композитор... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T22:30

2023-10-16T22:30

2023-10-16T22:30

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Путин провел переговоры с лидерами Палестины, Ирана, Сирии и Египта. Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне СВО. Израиль не принял Зеленского. Умер композитор Геннадий Гладков. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин обсудил конфликт вокруг Израиля и Газы с лидерами Палестины, Ирана, Сирии и ЕгиптаПрезидент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также лидерами Ирана, Сирии и Египта. Главы государств уделили главное внимание резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту, который рискует перерасти в региональную войну. Об этом сообщили пресс-служба Кремля."Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения… Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну", – сообщили в Кремле.Российский лидер подчеркнул, что любые формы насилия в отношении мирных граждан неприемлемы, отметив, что Россия глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате конфликта и готова оказать гуманитарную помощь. Он также подтвердил настрой РФ работать совместно с конструктивно настроенными партнерами, "для остановки боевых действий и стабилизации обстановки на Ближнем Востоке как можно скорее. Также в этот день президент назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Путин заслушал доклад Шойгу о ситуации в зоне СВОПрезидент России Владимир Путин заслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу об обстановке в зоне проведения специальной военной операции на Украине.По словам Шойгу, попытки ВСУ проводить наступление сталкиваются с активной обороной российских войск на всех направлениях."На многих участках нам удается улучшить тактическое положение. Практически нигде не допущено какое-либо продвижение", – доложил Шойгу в ходе совещания президента с главами Минобороны, ФСБ, Росгвардии и Службы внешней разведки.Он также сообщил, к чему готовятся ВС РФ. В этот день в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что за сутки Вооруженные силы России отразили более 20 атак противника, который в ходе боев лишился около 800 боевиков.Израиль не принял ЗеленскогоВ Израиле заявили, что не готовы принять президента Украины Владимира Зеленского вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, аргументировав отказ тем, что для такого визита сейчас не время. Об этом сообщает израильское интернет-издание Ynet.Портал отмечает, что 16 октября в Израиль уже во второй раз прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, а Зеленскому в очередной дали что его прибытие в страну неуместно, так как для этого "сейчас не время".Издание также сделало прогнозы относительно возможности посещения Зеленским Израиля в другое время.Умер композитор Геннадий ГладковСкончался композитор Геннадий Гладков, автор музыки для мультфильма "Бременские музыканты", кинофильма "Джентльмены удачи" и многих других кинолент. Ему было 88 лет.

https://crimea.ria.ru/20231016/tushit-pozhar-benzinom-zachem-ssha-razmorazhivayut-konflikty-v-mire-1132125668.html

https://crimea.ria.ru/20231016/vs-rf-porazili-tseli-na-aerodromakh-v-khmelnitskoy-i-poltavskoy-oblastyakh-1132120040.html

https://crimea.ria.ru/20231016/takie-snaryady-nuzhny-samomu-ukraina-ne-budet-poluchat-oruzhie-iz-izrailya-1132107995.html

https://crimea.ria.ru/20231016/gennadiy-gladkov-biografiya-1132118161.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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