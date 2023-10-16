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Более 20 атак ВСУ отразили российские военные за сутки - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Более 20 атак ВСУ отразили российские военные за сутки
Более 20 атак ВСУ отразили российские военные за сутки - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Более 20 атак ВСУ отразили российские военные за сутки
23 безуспешные атаки за сутки предприняли украинские военные в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T16:17
2023-10-16T16:17
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
купянск
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. 23 безуспешные атаки за сутки предприняли украинские военные в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Самое большое количество атак со стороны врага было на Купянском и Донецком направлениях."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены десять атак штурмовых групп 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка ЛНР", – говорится в сообщении.Столько же атак врага отразили подразделения "Южной" группировки войск на Донецком направлении в районах Клещеевки, Андреевки и Марьинки ДНР.На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск "Центр" ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекли две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Бои проходили в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества.Еще одна атака была предпринята силами ВСУ на Запорожском направлении в районе села Вербовое. Она также была успешно отражена российскими войсками.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областяхАртиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать ДнепрВ пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, купянск, потери всу
Более 20 атак ВСУ отразили российские военные за сутки

Более 20 атак, в том числе спецназа "Азов"*, отразили российские военные в зоне СВО

16:17 16.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. 23 безуспешные атаки за сутки предприняли украинские военные в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Самое большое количество атак со стороны врага было на Купянском и Донецком направлениях.
"На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены десять атак штурмовых групп 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка ЛНР", – говорится в сообщении.
Столько же атак врага отразили подразделения "Южной" группировки войск на Донецком направлении в районах Клещеевки, Андреевки и Марьинки ДНР.
На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск "Центр" ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекли две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Бои проходили в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества.
Еще одна атака была предпринята силами ВСУ на Запорожском направлении в районе села Вербовое. Она также была успешно отражена российскими войсками.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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Министерство обороны РФНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьКупянскПотери ВСУ
 
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