https://crimea.ria.ru/20231016/bolee-20-atak-vsu-otrazili-rossiyskie-voennye-za-sutki-1132122558.html

Более 20 атак ВСУ отразили российские военные за сутки

Более 20 атак ВСУ отразили российские военные за сутки - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Более 20 атак ВСУ отразили российские военные за сутки

23 безуспешные атаки за сутки предприняли украинские военные в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T16:17

2023-10-16T16:17

2023-10-16T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. 23 безуспешные атаки за сутки предприняли украинские военные в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Самое большое количество атак со стороны врага было на Купянском и Донецком направлениях."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены десять атак штурмовых групп 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка ЛНР", – говорится в сообщении.Столько же атак врага отразили подразделения "Южной" группировки войск на Донецком направлении в районах Клещеевки, Андреевки и Марьинки ДНР.На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск "Центр" ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекли две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Бои проходили в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества.Еще одна атака была предпринята силами ВСУ на Запорожском направлении в районе села Вербовое. Она также была успешно отражена российскими войсками.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областяхАртиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать ДнепрВ пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков

новые регионы россии

харьковская область

купянск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, купянск, потери всу