https://crimea.ria.ru/20231016/zelenskogo-otkazalis-prinyat-v-izraile-1132122389.html

Зеленского отказались принять в Израиле

Зеленского отказались принять в Израиле - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Зеленского отказались принять в Израиле

В Израиле заявили, что не готовы принять президента Украины Владимира Зеленского вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, аргументировав отказ тем, что для... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T16:10

2023-10-16T16:10

2023-10-16T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Израиле заявили, что не готовы принять президента Украины Владимира Зеленского вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, аргументировав отказ тем, что для такого визита сейчас неподходящее время. Об этом сообщает израильский портал Ynet.Ранее 16 октября госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз прилетел в Израиль. Известно, что Зеленский хотел лететь с ним еще на прошлой неделе, однако у израильских властей возникли сомнения в уместности такого визита. В ответ на готовность украинского президента ему сообщили, что для этого "сейчас не время".Ранее портал Axios со ссылкой на израильских и украинских чиновников сообщал, что Владимир Зеленский планирует посетить Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Отмечалось, что украинская сторона направила в офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официальный запрос для согласования такого визита, возможная дата его поезда израильской стороной не определена.Ситуации на Ближнем Востоке резко обострилась после нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и стал наносить удары по анклаву, а также отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят также на Западном берегу реки Иордан. С начала конфликта погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тысяч. С израильской стороны число жертв приблизилось к 1,5 тыс. человек, еще 4 тысячи ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Такие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из Израиля Израиль бомбит позиции ХАМАС и "Хезболлах": обстановка в зоне конфликта За конфликтом на Ближнем Востоке маячит тень мировой войны – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, израиль, владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, обострение ситуации в израиле