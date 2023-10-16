https://crimea.ria.ru/20231016/800-boevikov-i-inostrannaya-tekhnika-poteri-kieva-v-svo-za-sutki-1132123286.html

800 боевиков и иностранная техника: потери Киева в СВО за сутки

800 боевиков и иностранная техника: потери Киева в СВО за сутки - РИА Новости Крым, 16.10.2023

800 боевиков и иностранная техника: потери Киева в СВО за сутки

Порядка 800 боевиков потерял Киев за сутки в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T16:57

2023-10-16T16:57

2023-10-16T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Порядка 800 боевиков потерял Киев за сутки в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.Больше всего потерь враг понес на Донецком направлении."Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике в районах: Белогоровка, Курдюмовка, Белая Гора и Георгиевка ДНР. Противник потерял до 460-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей", – говорится в сообщении.На этом направлении действуют российские подразделения "Южной" группировки войск. В результате контрбатарейной борьбы была также уничтожена техника иностранного производства: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства.Аналогичной техники враг лишился и на Запорожском направлении."В районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 55-ти военнослужащих", – сообщает Минобороны.До 85 военнослужащих Киев потерял на Купянском направлении, где действуют российские подразделения "Западной" группировки войск. На Краснолиманском направлении силами группировки "Центр" ВСУ лишились до 65 боевиков в личном составе.Еще 70 военнослужащих Украина потеряла на Южно-Донецком направлении, а на Херсонском до 65 человек. Кроме того, было уничтожено 12 автомобилей, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне спецоперацииБолее 20 атак ВСУ отразили российские военные за суткиСбиты три украинских самолета и 31 БПЛА за сутки – Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу