https://crimea.ria.ru/20231015/v-krymu-proydet-pervyy-forum-ottsov-novykh-regionov-1131811649.html

В Крыму пройдет первый Форум отцов новых регионов

В Крыму пройдет первый Форум отцов новых регионов - РИА Новости Крым, 15.10.2023

В Крыму пройдет первый Форум отцов новых регионов

Спортивные эстафеты и соревнования для взрослых и детей, лекции и мастер-классы, разъяснения по программам оказания финансовой помощи для семей, оказавших в... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T12:41

2023-10-15T12:41

2023-10-15T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Спортивные эстафеты и соревнования для взрослых и детей, лекции и мастер-классы, разъяснения по программам оказания финансовой помощи для семей, оказавших в сложных жизненных обстоятельствах. В Крыму 20-21 октября пройдет первый Форум отцов новых регионов, о его программе и главной цели в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Отцы России" в РК Олег Беккер и сопредседатель организации Александр Сорокин.По его словам, результатом этой интеграции станет развитие системы некоммерческих организаций в сфере популяризации ответственного отцовства и укрепления семьи и семейных ценностей в новых регионах."Кроме того, при поддержке фонда "Ответственное отцовство" мы реализуем программу "Ты не один", когда отказываем финансовую помощь отцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и воспитывающих детей самостоятельно", - сказал он.По словам собеседника, существует также фонд "Истоки", который дает возможность отцам получить финансовую поддержку для нужд семьи. Например, можно получить средства на приобретение скота или кормовой базы для него. Был случай, когда отцу, который воспитывает в одиночку четверых детей, приобрели автомобиль.Еще одной из тем Форума станет вопрос демографии и семейно-ориентированного образования. Кроме того, Беккер напомнил, что сегодня мужчины наравне с женщинами могут оформить декретный отпуск или получить материнский капитал.По информации сопредседателя регионального отделения Всероссийского общественного движения "Отцы России" в Крыму Александра Сорокина, спортивно-развлекательные и образовательные программы в рамках Форма пройдут почти во всех крымских муниципалитетах.Кроме того, на Форуме состоится награждение в нескольких номинациях. Так, награды, в том числе, вручат отцам, которые выполняют свой воинский долг вместе со своими детьми в зоне СВО, а также наградят отцов, чьи дети совершили подвиг и удостоены государственных наград.Как ранее сообщалось, в многодетных семьях Крыма воспитывается свыше 100 тысяч детей, и число больших семей в республике растет с каждым годом.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пособия влияют на рождаемость в КрымуИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делатьО чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагога

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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