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Главные новости Крыма: 13 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Главные новости Крыма: 13 октября
Главные новости Крыма: 13 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Главные новости Крыма: 13 октября
В Севастополе будут судить подрядчиков за хищение 11 миллионов рублей. На строительство объездной трассы "Дубки - Левадки" просят еще полмиллиарда рублей... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T22:47
2023-10-13T22:47
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крым
новости крыма
экономика
дороги крыма
общество
культура
пещера "таврида"
сергей аксенов
чонгар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить подрядчиков за хищение 11 миллионов рублей. На строительство объездной трассы "Дубки - Левадки" просят еще полмиллиарда рублей. Крымская пещера "Таврида" станет одной из площадок общества "Знание". В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков. В Херсонской области начали ремонтировать ведущую в Крым трассу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подрядчики похитили 11 млн рублей на капремонте дома престарелыхВ Севастополе будут судить гендиректоров двух подрядных организаций за мошенничество при выполнении капитального ремонта в доме престарелых и хищение 11 миллионов рублей. Фирмы не исполняли взятые на себя по госконтрактам обязательства, при этом учреждение-заказчик при этом перечисляло выделенные ему на оплату ремонта бюджетные деньги в соответствии с теми суммами, которые были указаны в актах о приемке выполненных работ.За три месяца обвиняемым удалось получить оплату за фактически невыполненные работы и не поставленное оборудование в общей сумме более чем на 11 миллионов рублей, выделенных из бюджета Севастополя. Деньги злоумышленники потратили на личные нужды.Обоим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направят в суд в ближайшее время.На строительство трассы "Дубки - Левадки" просят еще 500 млн рублейДля строительства участка объездной дороги "Дубки - Левадки" в Симферополе подрядчик запросил дополнительно полмиллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам руководителя региона, озвученная подрядчиком сумма "неоправданно завышена. Аксенов заявил, что необходимо пересчитать смету и минимизировать все расходы. По его словам, такие же вопросы накопились и в отношении ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым".Пещера "Таврида" станет одной из площадок общества "Знание"Инфраструктуру крымской пещеры "Таврида", востребованной у крымчан и гостей полуострова будут расширять, а сам комплекс станет одной из площадок российского общества "Знание". Об этом сообщил руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.Сейчас в пещере работает экскурсионный маршрут, который с начала работы Тавриды уже посетили около 65 тысяч человек. В перспективе маршрут доработают. В частности, планируют добавить сложные технические элементы: плазменные панели с реконструкцией окружающей среды пещеры, звуки, фигуры животных, которые возможно будут двигаться - все, чтобы погрузить посетителя в ту атмосферу, которая была 1,5 миллиона лет назад.Также инфраструктуру комплекса в будущем планируют дополнить объектами общепита, сувенирными лавками, беседками для отдыха, на территории "Тавриды" достроят и будут развивать Парк камней, организуют различные мастер-классы и открытые лекции.В Медакадемии КФУ будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиковВ ординатуре Медицинской академии им. С.И. Георгиевского открылись новые специальности – в вузе будут готовить реабилитологов и специалистов по клинической биохимии, сообщил директор учреждения Евгений Крутиков.Также планируется лицензировать эндокринологию и нейрохирургию. По словам Крутикова, студенты в академии обучаются по трем направлениям: педиатрия, лечебное дело и стоматология. Более узкую специализацию получают в ординатуре. Чтобы открыть новую специальность для ординаторов, необходимы специалисты, способные организовать учебный процесс.В Херсонской области начали ремонтировать ведущую в Крым трассуВ Херсонской области стартовал ремонт дороги, ведущей в Крым, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Федеральные дорожники ремонтирую участок от Перекопа до Чаплынки. Это самый разбитый участок альтернативного Чонгару маршрута в Крым, на который больше всего жаловались херсонцы.За 30 лет украинского периода дорога пришла в полную негодность. Сейчас дорожники "Росавтодора" ремонтируют первый 18-киломметровый участок этой дороги: снимают старое покрытие, которое заменят новым, качественным и долговечным. В итоге альтернативный путь в Крым станет безопаснее и быстрее примерно на два часа.
https://crimea.ria.ru/20231013/massiv-sformirovan-v-krymu-vydadut-esche-150-uchastkov-boytsam-svo-1132081754.html
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главное за день, крым, новости крыма, экономика, дороги крыма, общество, культура, пещера "таврида", сергей аксенов, чонгар, андрей алексеенко
Главные новости Крыма: 13 октября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 13 октября

22:47 13.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСтроительство дороги Дубки-Левадки под Симферополем
Строительство дороги Дубки-Левадки под Симферополем - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить подрядчиков за хищение 11 миллионов рублей. На строительство объездной трассы "Дубки - Левадки" просят еще полмиллиарда рублей. Крымская пещера "Таврида" станет одной из площадок общества "Знание". В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков. В Херсонской области начали ремонтировать ведущую в Крым трассу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Подрядчики похитили 11 млн рублей на капремонте дома престарелых

В Севастополе будут судить гендиректоров двух подрядных организаций за мошенничество при выполнении капитального ремонта в доме престарелых и хищение 11 миллионов рублей. Фирмы не исполняли взятые на себя по госконтрактам обязательства, при этом учреждение-заказчик при этом перечисляло выделенные ему на оплату ремонта бюджетные деньги в соответствии с теми суммами, которые были указаны в актах о приемке выполненных работ.
За три месяца обвиняемым удалось получить оплату за фактически невыполненные работы и не поставленное оборудование в общей сумме более чем на 11 миллионов рублей, выделенных из бюджета Севастополя. Деньги злоумышленники потратили на личные нужды.
Обоим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направят в суд в ближайшее время.
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На строительство трассы "Дубки - Левадки" просят еще 500 млн рублей

Для строительства участка объездной дороги "Дубки - Левадки" в Симферополе подрядчик запросил дополнительно полмиллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам руководителя региона, озвученная подрядчиком сумма "неоправданно завышена. Аксенов заявил, что необходимо пересчитать смету и минимизировать все расходы. По его словам, такие же вопросы накопились и в отношении ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым".

Пещера "Таврида" станет одной из площадок общества "Знание"

Инфраструктуру крымской пещеры "Таврида", востребованной у крымчан и гостей полуострова будут расширять, а сам комплекс станет одной из площадок российского общества "Знание". Об этом сообщил руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.
Сейчас в пещере работает экскурсионный маршрут, который с начала работы Тавриды уже посетили около 65 тысяч человек. В перспективе маршрут доработают. В частности, планируют добавить сложные технические элементы: плазменные панели с реконструкцией окружающей среды пещеры, звуки, фигуры животных, которые возможно будут двигаться - все, чтобы погрузить посетителя в ту атмосферу, которая была 1,5 миллиона лет назад.
Также инфраструктуру комплекса в будущем планируют дополнить объектами общепита, сувенирными лавками, беседками для отдыха, на территории "Тавриды" достроят и будут развивать Парк камней, организуют различные мастер-классы и открытые лекции.
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
20:19
Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом

В Медакадемии КФУ будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков

В ординатуре Медицинской академии им. С.И. Георгиевского открылись новые специальности – в вузе будут готовить реабилитологов и специалистов по клинической биохимии, сообщил директор учреждения Евгений Крутиков.
Также планируется лицензировать эндокринологию и нейрохирургию. По словам Крутикова, студенты в академии обучаются по трем направлениям: педиатрия, лечебное дело и стоматология. Более узкую специализацию получают в ординатуре. Чтобы открыть новую специальность для ординаторов, необходимы специалисты, способные организовать учебный процесс.
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
19:16Радио "Спутник в Крыму"
Погода "миллион на миллион": прогноз ФОБОС для Крыма на выходные

В Херсонской области начали ремонтировать ведущую в Крым трассу

В Херсонской области стартовал ремонт дороги, ведущей в Крым, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Федеральные дорожники ремонтирую участок от Перекопа до Чаплынки. Это самый разбитый участок альтернативного Чонгару маршрута в Крым, на который больше всего жаловались херсонцы.
За 30 лет украинского периода дорога пришла в полную негодность. Сейчас дорожники "Росавтодора" ремонтируют первый 18-киломметровый участок этой дороги: снимают старое покрытие, которое заменят новым, качественным и долговечным. В итоге альтернативный путь в Крым станет безопаснее и быстрее примерно на два часа.
 
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