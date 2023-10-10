https://crimea.ria.ru/20231010/situatsiya-na-krymskom-mostu-posle-vozobnovleniya-avtomobilnogo-dvizheniya-1131984505.html

Ситуация на Крымском мосту после возобновления автомобильного движения

Ситуация на Крымском мосту после возобновления автомобильного движения - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Ситуация на Крымском мосту после возобновления автомобильного движения

На подъезде к Крымскому мосту с двух сторон образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T16:23

2023-10-10T16:23

2023-10-10T16:29

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

крым

краснодарский край

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту с двух сторон образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто во вторник утром. С 10.00 до 17.00 планировалось проведение ремонтных работ. Однако проезд по мосту открыли раньше.Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались после теракта 17 июля, в результате которого была повреждена автомобильная часть моста.Ремонт первой полосы был закончен к 14 сентября. Вторую часть планируют сделать к началу ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт: как будут ездить рейсовые автобусыМиллион авто проехал за лето по Крымскому мостуЧто происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта

крымский мост

керчь

крым

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань