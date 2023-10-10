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Ситуация на Крымском мосту после возобновления автомобильного движения - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Ситуация на Крымском мосту после возобновления автомобильного движения
Ситуация на Крымском мосту после возобновления автомобильного движения - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Ситуация на Крымском мосту после возобновления автомобильного движения
На подъезде к Крымскому мосту с двух сторон образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T16:23
2023-10-10T16:29
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
крым
краснодарский край
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту с двух сторон образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто во вторник утром. С 10.00 до 17.00 планировалось проведение ремонтных работ. Однако проезд по мосту открыли раньше.Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались после теракта 17 июля, в результате которого была повреждена автомобильная часть моста.Ремонт первой полосы был закончен к 14 сентября. Вторую часть планируют сделать к началу ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт: как будут ездить рейсовые автобусыМиллион авто проехал за лето по Крымскому мостуЧто происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань
Ситуация на Крымском мосту после возобновления автомобильного движения

Ситуация на Крымском мосту после открытия движения: очереди со стороны Тамани и Керчи

16:23 10.10.2023 (обновлено: 16:29 10.10.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту с двух сторон образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 62 транспортных средства", говорится в сообщении.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто во вторник утром. С 10.00 до 17.00 планировалось проведение ремонтных работ. Однако проезд по мосту открыли раньше.
Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались после теракта 17 июля, в результате которого была повреждена автомобильная часть моста.
Ремонт первой полосы был закончен к 14 сентября. Вторую часть планируют сделать к началу ноября.
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