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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту, ограниченное с 10:00 во вторник, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T15:33
2023-10-10T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, ограниченное с 10:00 во вторник, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по автомобильной части Крымского моста было полностью приостановлено во вторник в связи с проведением ремонтных работ. Возобновить трафик планировалось в 17:00. Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля, буквально через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста. Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября.Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымский мост, керченский пролив, керчь, кубань, упрдор "тамань", тамань, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост открыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

15:33 10.10.2023 (обновлено: 15:41 10.10.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, ограниченное с 10:00 во вторник, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Движение по автомобильной части Крымского моста было полностью приостановлено во вторник в связи с проведением ремонтных работ. Возобновить трафик планировалось в 17:00.
Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля, буквально через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста.
Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября.
Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.
 
Крымский мостКерченский проливКерчьКубаньУпрдор "Тамань"ТаманьТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
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