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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту, ограниченное с 10:00 во вторник, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T15:33
2023-10-10T15:33
2023-10-10T15:41
крымский мост
керченский пролив
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, ограниченное с 10:00 во вторник, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по автомобильной части Крымского моста было полностью приостановлено во вторник в связи с проведением ремонтных работ. Возобновить трафик планировалось в 17:00. Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля, буквально через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста. Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября.Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, керченский пролив, керчь, кубань, упрдор "тамань", тамань, транспорт, логистика, новости крыма, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, ограниченное с 10:00 во вторник, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Движение по автомобильной части Крымского моста было полностью приостановлено
во вторник в связи с проведением ремонтных работ. Возобновить трафик планировалось в 17:00.
Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля
, буквально через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста.
Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября.
Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.