https://crimea.ria.ru/20231010/krymskiy-most-otkryt-1131981018.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Крымский мост открыт

Движение транспорта по Крымскому мосту, ограниченное с 10:00 во вторник, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T15:33

2023-10-10T15:33

2023-10-10T15:41

крымский мост

керченский пролив

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упрдор "тамань"

тамань

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логистика

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, ограниченное с 10:00 во вторник, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по автомобильной части Крымского моста было полностью приостановлено во вторник в связи с проведением ремонтных работ. Возобновить трафик планировалось в 17:00. Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля, буквально через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста. Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября.Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.

крымский мост

керченский пролив

керчь

кубань

тамань

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченский пролив, керчь, кубань, упрдор "тамань", тамань, транспорт, логистика, новости крыма, крым