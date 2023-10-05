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Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта
Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта
После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи находится 96 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T19:09
2023-10-05T19:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
общество
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи находится 96 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет для проезда автомобилей по мостовому переходу был введен в четверг около 17:00. Ограничения на передвижение автотранспорта действовал час.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта

В очереди у Крымского моста из Керчи стоят 96 машин, со стороны Тамани проезд свободен

19:09 05.10.2023
 
© РИА Новости КрымВъезд на досмотровый комплекс перед Крымским мостом
Въезд на досмотровый комплекс перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи находится 96 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 19:00 В очереди со стороны Керчи находится 96 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", - сказано в сообщении.
Запрет для проезда автомобилей по мостовому переходу был введен в четверг около 17:00. Ограничения на передвижение автотранспорта действовал час.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаОбществоКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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