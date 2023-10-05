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Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта
Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта
После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи находится 96 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T19:09
2023-10-05T19:09
2023-10-05T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи находится 96 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет для проезда автомобилей по мостовому переходу был введен в четверг около 17:00. Ограничения на передвижение автотранспорта действовал час.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта
В очереди у Крымского моста из Керчи стоят 96 машин, со стороны Тамани проезд свободен