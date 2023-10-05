https://crimea.ria.ru/20231005/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-transporta-1131883238.html

Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта

Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта

После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи находится 96 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T19:09

2023-10-05T19:09

2023-10-05T19:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

общество

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи находится 96 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет для проезда автомобилей по мостовому переходу был введен в четверг около 17:00. Ограничения на передвижение автотранспорта действовал час.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма