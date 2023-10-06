https://crimea.ria.ru/20231006/glavnoe-za-den-6-oktyabrya-1131897085.html

Главное за день: 6 октября

Главное за день: 6 октября - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Главное за день: 6 октября

Российские военные уничтожили безэкипажный катер у берегов Крыма. ФСБ перехватила 370 килограммов синтетических наркотиков с Украины. Следком РФ объявил в... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T22:34

2023-10-06T22:34

2023-10-06T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили безэкипажный катер у берегов Крыма. ФСБ перехватила 370 килограммов синтетических наркотиков с Украины. Следком РФ объявил в розыск глав силовых ведомств киевского режима. Российская армия за неделю уничтожила склады с ракетами и цеха оборонных заводов ВСУ. В Крыму украинца осудили на 13 лет колонии за шпионаж. В Госдуме хотят запретить мигрантам работать в школах, больницах и такси.Очередная атака морских беспилотников на КрымВертолет Черноморского флота Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крыму, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, вертолет морской авиации обнаружил и уничтожил вражеский беспилотный катер в северо-западной части акватории Черного моря около 10:45.ФСБ перехватила 370 килограммов синтетических наркотиков с УкраиныВ течение 2023 года ФСБ перехватила 370 килограммов синтетических наркотиков, которые были произведены на Украине для продажи на территории РФ. По данным службы, пресечено 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Российскую Федерацию транзитом через государства Европейского союза.Установлено, что тайники с наркотиками были оборудованы в автомобилях, которые направлялись в Киев, оттуда их забирали наркокурьеры – граждане Украины, которые не подлежат призыву в ВСУ, или россияне, проживающие на украинской территории.Всего задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из разных регионов РФ, которые планировали сбывать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины.Россия объявила в розыск глав силовых ведомств УкраиныСледственный комитет России заочно предъявил обвинения секретарю СНБО Украины Андрею Парубию, генпрокурору Украины Олегу Махницкому и председателю государственной погранслужбы Украины Николаю Литвину, которые в 2014 году отдали преступные приказы обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР.Все трое объявлены в розыск. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне ВФУ собранные СК доказательства позволили заочно привлечь еще 204 иностранца.Руководитель СК РФ Александр Бастыркин подчеркнул важность найти всех виновных, причастных к преступным событиям на юго-востоке Украины с 2014 года. Он поручил продолжить работу по привлечению к уголовной ответственности лиц из числа высшего военного и политического руководства Украины, а также активизировать деятельность по установлению размера материального ущерба, который был причинен украинскими националистами.Склады с ракетами Storm Shadow и SCALP – какие объекты уничтожены российскими военнымиВооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры ВСУ.По данным Минобороны РФ, в результате ударов уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотников Punisher и "Фурия", склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.Также уничтожены склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, и пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.По данным ведомства, потери ВСУ за неделю боев составили почти 3900 военнослужащих и более 250 единиц техники. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении – 1745 боевиков убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО "Град".Кроме того, российские истребители и средства ПВО за прошедшую неделю уничтожили четыре украинских боевых самолета (Су-27, два Су-25 и МиГ-29) и перехватили 39 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также две противокорабельные ракеты "Нептун".Украинец в Крыму получил 13 лет колонии за шпионажВерховный суд Крыма признал гражданина Украины виновным в шпионаже и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Пока приговор не вступил в законную силу.Мигрантам могут запретить работать в школах, больницах и таксиДепутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести запрет на работу мигрантов в системе медицины, школьного образования и услуг такси. Кроме того, законопроект предлагает запретить мигрантам работать в такси и заниматься грузоперевозками, где особо отмечается рост ДТП с их участием, в том числе со смертельными исходами.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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