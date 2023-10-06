https://crimea.ria.ru/20231006/bespilotnyy-kater-vsu-unichtozhen-na-podkhode-k-krymu-1131893243.html

Беспилотный катер ВСУ уничтожен на подходе к Крыму

Беспилотный катер ВСУ уничтожен на подходе к Крыму - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Беспилотный катер ВСУ уничтожен на подходе к Крыму

Вертолет ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крыму, сообщает Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T11:44

2023-10-06T11:44

2023-10-06T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Вертолет ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крыму, сообщает Минобороны РФ в пятницу.Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории Российской Федерации пресечена около 10.45.Утром 6 октября атаки двух безэкипажных морских катеров отражены в Севастополе.Накануне, 5 октября, морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеАрмия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, крым, риа новости крым