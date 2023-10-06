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Беспилотный катер ВСУ уничтожен на подходе к Крыму
Беспилотный катер ВСУ уничтожен на подходе к Крыму - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Беспилотный катер ВСУ уничтожен на подходе к Крыму
Вертолет ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крыму, сообщает Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T11:44
2023-10-06T11:44
2023-10-06T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Вертолет ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крыму, сообщает Минобороны РФ в пятницу.Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории Российской Федерации пресечена около 10.45.Утром 6 октября атаки двух безэкипажных морских катеров отражены в Севастополе.Накануне, 5 октября, морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеАрмия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ
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министерство обороны рф, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, крым, риа новости крым
Беспилотный катер ВСУ уничтожен на подходе к Крыму
Миноблроны: Вертолет ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
11:44 06.10.2023 (обновлено: 11:48 06.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Вертолет ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крыму, сообщает Минобороны РФ в пятницу.
"В ходе патрулирования вертолетом морской авиации ЧФ Ка-29 в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории Российской Федерации пресечена около 10.45.
Утром 6 октября атаки двух безэкипажных морских катеров отражены в Севастополе.
Накануне, 5 октября, морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили
в Минобороны России.
В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.
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