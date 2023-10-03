https://crimea.ria.ru/20231003/spiker-palaty-predstaviteley-konressa-makkarti-otpravlen-v-otstavku-1131831683.html

Спикер палаты представителей конресса США Маккарти отправлен в отставку

Спикер палаты представителей конресса США Маккарти отправлен в отставку - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Спикер палаты представителей конресса США Маккарти отправлен в отставку

Впервые в истории Соединенных Штатов Америки палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-03T23:59

2023-10-03T23:59

2023-10-04T00:21

сша

конгресс сша

политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/72/1117957291_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_69d3803bcca465433a94a4755bef35e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Впервые в истории Соединенных Штатов Америки палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Об этом пишет РИА Новости.Отмечается, что решение принято на голосвании. За отстранение его от должности высказались 216 конгрессменов, против - 210.Причиной такого решение стал одобренный Маккарти компромисс с демократами. Как заявил инициатор голосования - республиканец Мэтт Гетц - спикер обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна. Он также выдвинул обвинение Маккарти в том, что он якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и часть республиканской фракции. Это первый в истории страны случай отстранения спикера нижней палаты. Аналогичная попытка уже была предпринята в 1910 году, но она была безуспешной.Маккарти был избран спикером 7 января - после рекордных пяти дней и 15 раундов голосований.1 октября президент США Джозеф Байден подписал одобренный ранее конгрессом закон, которым продлил финансирование работы правительства на 45 дней, до 17 ноября. При этом соответствующий документ не предполагает выделение средств на поддержку Украины.Во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в бездонную бочку: в Крыму отметили усталость США от УкраиныБайден потребовал срочно принять новый законопроект для помощи КиевуПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, конгресс сша, политика, в мире, новости