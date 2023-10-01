https://crimea.ria.ru/20231001/krymskiy-most-zakroyut-dlya-mashin-do-utra-3-oktyabrya-1131786432.html

Крымский мост закроют для машин до утра 3 октября

Крымский мост закроют для машин до утра 3 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Крымский мост закроют для машин до утра 3 октября

Движение автомобилей по Крымскому мосту полностью ограничат в ночь на вторник. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T21:11

2023-10-01T21:11

2023-10-01T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту полностью ограничат в ночь на вторник. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок и следить за поступающими актуальными данными.Аналогичные ограничения действовали на мостовом переходе и в ночь на 29 сентября. Тогда движение транспорта было запущено в срок.Движение в Крым и на материк можно осуществлять по сухопутному коридору через новые регионы, который проходит через пункты пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по автодороге можно круглосуточно.На данный момент очередей к пунктам досмотра у Крымского моста нет. Движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.14 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация у Крымского моста: данные на вечер воскресеньяНа Крымском мосту очередь – сколько ждать проездаМиллион авто проехал за лето по Крымскому мосту

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, новости крыма, керчь, краснодарский край