https://crimea.ria.ru/20231001/na-krymskom-mostu-ochered--skolko-zhdat-proezda-1131780182.html
На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 01.10.2023
На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
Порядка 350 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи и Тамани в воскресенье. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T14:43
2023-10-01T14:43
2023-10-01T14:43
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Порядка 350 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи и Тамани в воскресенье. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Время ожидания составляет около часа.Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье был свободен с обеих сторон. В 11:20 поступила информация о перекрытии транспортного перехода. Движение по мосту возобновилось в 13:02.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
https://crimea.ria.ru/20231001/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-voskresene-1131776828.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
В очереди на проезд по Крымскому мосту стоят более 300 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Порядка 350 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи и Тамани в воскресенье. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находятся 130 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 215 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Время ожидания составляет около часа.
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье был свободен с обеих сторон. В 11:20 поступила информация о перекрытии транспортного перехода.
Движение по мосту возобновилось
в 13:02.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.