https://crimea.ria.ru/20231001/na-krymskom-mostu-ochered--skolko-zhdat-proezda-1131780182.html

На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда

На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 01.10.2023

На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда

Порядка 350 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи и Тамани в воскресенье. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T14:43

2023-10-01T14:43

2023-10-01T14:43

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Порядка 350 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи и Тамани в воскресенье. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Время ожидания составляет около часа.Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье был свободен с обеих сторон. В 11:20 поступила информация о перекрытии транспортного перехода. Движение по мосту возобновилось в 13:02.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

https://crimea.ria.ru/20231001/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-voskresene-1131776828.html

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань