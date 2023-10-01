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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T13:02
2023-10-01T13:02
2023-10-01T13:03
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост перекрыли для проезда в воскресенье в 11.20. Это делается в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ ГосдумыДорожники приступили к ремонту трассы в ГеническМорем и сушей: как крымская продукция уходит на экспорт
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, крым
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост открыли для проезда
13:02 01.10.2023 (обновлено: 13:03 01.10.2023)