https://crimea.ria.ru/20231001/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1131777301.html

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T13:02

2023-10-01T13:02

2023-10-01T13:03

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост перекрыли для проезда в воскресенье в 11.20. Это делается в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ ГосдумыДорожники приступили к ремонту трассы в ГеническМорем и сушей: как крымская продукция уходит на экспорт

крымский мост

керчь

тамань

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, крым