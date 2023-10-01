Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231001/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1131777301.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T13:02
2023-10-01T13:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост перекрыли для проезда в воскресенье в 11.20. Это делается в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ ГосдумыДорожники приступили к ремонту трассы в ГеническМорем и сушей: как крымская продукция уходит на экспорт
крымский мост
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, крым
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост открыли для проезда

13:02 01.10.2023 (обновлено: 13:03 01.10.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Крымский мост перекрыли для проезда в воскресенье в 11.20. Это делается в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы
Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ
Морем и сушей: как крымская продукция уходит на экспорт
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна
13:02Движение по Крымскому мосту возобновлено
12:58Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО
12:30Обстрелы ВСУ Брянской области: повреждены административные здания и дома
12:05Группировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков
11:36Заводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву
11:20Крымский мост закрыт
11:06Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
10:56Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области
10:42Взрывы и выстрелы: в центре Анкары совершен теракт
10:32Британия официально направит свои войска на Украину для обучения ВСУ
10:15Без помощи Украине: Байден утвердил временный бюджет США
09:42Книги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябре
09:23Атака беспилотников на Смоленск - что известно
09:13Три человека ранены после обстрела Шебекино - Гладков
09:04Крымский мост: обстановка на утро воскресенья
08:51Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью
08:47Сутки без воды: где и когда планируется отключение
08:23Как будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономиста
07:37Вышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей
Лента новостейМолния